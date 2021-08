De La Hoya pense que les frères Paul sont positifs pour la boxe

Oscar de la hoya Il prépare son retour sur le ring, pour affronter le combattant Mixed Martial Arts Vitor Belfort 11 septembre.

Le Californien a donné son avis sur les frères Logan et Jake Paul, qui sont devenus populaires en tant que YouTubers et ont fait plusieurs apparitions sur le ring, dont le duel de Logan avec Floyd Mayweather.

«Je pense que Jake et Logan Paul sont excellents en boxe. En boxe, on se demande toujours pourquoi il est en baisse ou pourquoi les audiences sont si faibles, ou pourquoi il n’y a plus de combats pour le titre mondial et pourquoi les fans sont en baisse.”dit De La Hoya.



Ce n’est pas vraiment évident, mais quand vous avez des stars comme Jake et Logan Paul qui amènent une toute nouvelle base de fans à la boxe, je l’accepte à mille pour cent. Maintenant les enfants viennent me voir dans la rue pour eux, maintenant ils savent qui sont Oscar De La Hoya et Manny Pacquiao, puisque ces youtubeurs initient les enfants au sport via leur plateforme et leurs réseaux sociaux. Alors je les soutiens toujours »De la Hoya a déclaré à ABC 7.