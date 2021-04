De La Hoya, ‘traguitos’, Hearn, Gabriels, Lara et la distribution de ceintures

Bienvenue à une nouvelle conférence matinale avec des sujets d’actualité et d’actualité de la boxe professionnelle. Cette fois pour vous parler des dernières excuses d’Oscar de la Hoya après ce qui s’est passé lors de l’émission Triller, ce qui signifie pour boxer la fin du contrat Matchroom d’Eddie Hearn avec Sky et le contrat de cinq ans avec DAZN.

Je vous parlerai également des événements irréguliers qui s’ajoutent aux actions erratiques des organisations, impliquant cette fois et «endommageant» l’image de Hanna Gabriels et Erislandy Lara. Cette vidéo a une ligne thématique et chaque fan peut directement choisir son thème préféré.

Résumé de la discussion matinale Distribution de titres pénible (05:05) Oscar de la Hoya et embarras dans Triller (08:45) Eddie Hearn, Sky et DAZN PBC (12:15) Vers le modèle UFC (League Boxing) Top Rank et l’exemple Kissimmee Ring TV USA Triller et sa proposition (16:04) Promoteurs et applications, avec leurs propres ceintures? (17:35) Un autre titre des poids moyens WBA dans Lara vs. LaManna! (20:27) Plainte journalistique sur rival et titres accordés à Hanna Gabriels Travail social et image positive de Hanna Gabriels au Costa Rica Mauvaise influence des ceintures irrégulières sur l’image des champions Organisations en danger d’extinction