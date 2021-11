De la liberté de la presse aux systèmes pénitentiaires, tout ce qu’Assange touche s’éclaire

par Caitlin Johnstone, Caitlin Johnstone :

L’appel américain d’une décision de justice britannique sur l’affaire d’extradition d’Assange est terminé, et les juges n’auront probablement pas de décision prête avant au moins janvier, un an après que l’extradition a été refusée par un tribunal inférieur. Assange, bien qu’il n’ait été reconnu coupable d’aucun crime, sera resté dans la prison de Belmarsh tout le temps.

Pendant ce temps, les juges évalueront les arguments qu’ils ont entendus sur la nature cruelle du système pénitentiaire américain, qui a constitué une partie importante du raisonnement derrière le rejet par la juge Vanessa Baraitser de la demande d’extradition américaine. Ils réfléchiront à la politique draconienne des mesures administratives spéciales, dont les victimes sont coupées des contacts humains et du monde extérieur. Ils examineront la brutalité de l’installation supermax ADX à Florence, dans le Colorado, dont les détenus sont maintenus à l’isolement pendant 23 heures par jour, et où Assange pourrait facilement se retrouver emprisonné malgré les assurances fragiles de l’accusation.

Assange n’a probablement jamais entrepris ce voyage dans le but d’attirer l’attention sur les abus du système pénitentiaire américain comme sa priorité absolue, mais, comme c’est si souvent le cas avec tout ce que son voyage touche, ces abus continuent d’être mis en lumière. sensibilisation du public de toute façon. Son cas ne concerne plus seulement la liberté de la presse, les crimes de guerre américains, les gouvernements corrompus collaborant pour éliminer les diseurs de vérité qui dérangent et les méfaits des agences alphabétiques américaines, mais également la nature abusive du système pénitentiaire américain.

Et c’est une grande partie de ce que je trouve si infiniment captivant dans la vie de cet individu extraordinaire. Peu importe ce qu’il fait, peu importe où il est, peu importe à quel point ils peuvent sembler abattus, réduits au silence et immobilisés, sa vie continue d’exposer des choses. Continue à mettre les choses en lumière.

Cela a été une constante tout au long de sa vie, pour autant que je sache, depuis qu’il était un jeune homme utilisant ses prouesses techniques pour aider la police australienne à faire tomber les distributeurs de pornographie enfantine en ligne au milieu des années 90. Cette curieuse impulsion à faire ressortir ce qui est caché dans l’obscurité là où on peut le voir est ce qui a donné naissance à WikiLeaks et à toutes les révélations majeures sur la criminalité et la corruption des puissants qui ont résulté de ses publications.

Et aussi bouleversantes que fussent ces nombreuses révélations explosives, elles étaient sans doute de petites pommes de terre par rapport à la criminalité exposée par Assange en se tenant simplement debout jusqu’à ce que les institutions les plus puissantes du monde conspirent pour le traîner hors de l’ambassade équatorienne et l’enfermer dans la prison de Belmarsh. pour avoir dit la vérité.

Assange a créé une plate-forme de publication innovante qui a permis aux dénonciateurs de télécharger des fichiers de manière anonyme en partant du principe que le pouvoir corrompu doit pouvoir communiquer secrètement pour fonctionner efficacement. Le pouvoir corrompu a répondu en le réduisant au silence, en l’immobilisant, en l’isolant, en l’emprisonnant et en le torturant. Ce faisant, le pouvoir corrompu s’est exposé lui-même et sa vraie nature bien plus que n’importe quelle goutte de WikiLeaks ne le pourrait jamais.

Depuis l’emprisonnement d’Assange, il y a eu un déluge époustouflant de révélations sur les méfaits des structures de pouvoir qui nous gouvernent et qui n’auraient pas pu être exposés à un tel degré d’une autre manière.

Il a été révélé que l’alliance du pouvoir américain emprisonnera ouvertement les journalistes pour avoir dit la vérité avec autant d’effronterie et de despotisme que tout autre régime tyrannique, donnant aux nations ciblées par les États-Unis la possibilité de dénoncer à juste titre l’hypocrisie de la préoccupation de Washington à propos des droits de l’homme.

