De la marche sur le ring de Tyson Fury contre Deontay Wilder à la fête d’Halloween de Naseem Hamed et Mike Tyson contre Michael Spinks, plus Floyd Mayweather

Mike Tyson, Floyd Mayweather, Bernard Hopkins et Tyson Fury sont parmi les meilleurs artistes sur le ring de leur époque – mais ils ont également été ravis sur le chemin du cercle carré avec des entrées assez éblouissantes.

Il y a deux règles pour la liste de talkSPORT des plus grandes promenades sur le ring de tous les temps. Un : chaque combattant ne peut apparaître qu’une seule fois. Règle deux : l’extravagance sur le thème de George Washington d’Apollo Creed avant son exposition avec Ivan Drago est malheureusement exclue en raison du fait que « The King of Sting » était – apparemment – ​​fictif (non, nous n’y croyons pas non plus).

MIkey Williams/Meilleur rang

Le costume de marche sur le ring de Wilder pesait environ 40 livres avant le deuxième combat avec Fury – il ne figure absolument pas sur cette liste

En dehors de cela, les règles sont dépassées lorsqu’il s’agit de décompter les entrées de ring les plus folles jamais vues.

10. George Groves (contre Carl Froch II), 2014

Avant qu’Anthony Joshua ne devienne le roi de la grande entrée du ring de Wembley, « Saint George » lui a montré la voie en émergeant pour son match revanche avec Carl Froch dans un bus à impériale à toit ouvert. Accompagné de « Underdog » de Kasabian, le Londonien se pavanait devant 80 000 personnes sur le pont supérieur alors que le pyro tourbillonnait autour de lui. Malheureusement pour Groves, ‘The Cobra’ lui a donné un ticket de retour douloureux via son KO droitier.

GETTY

C’était une entrée spectaculaire pour Groves à Wembley

. – .

Froch a réglé le différend avec son KO lors de leur deuxième combat 9. Jorge Arce (vs Julio Ler), 2007

Le Mexicain Arce avait déjà un look emblématique du ring avec son chapeau de cowboy noir et sa sucette cerise, mais pour son combat de 115 livres avec Julio Ler, il a ajouté un élément supplémentaire : un cheval cabré pour monter sur le ring. Nous sommes à peu près sûrs qu’ils décernent des médailles olympiques pour ce niveau de danse équestre audacieuse, le bourrin avait l’air assez heureux et la foule californienne l’a lapé (bien qu’Arce perd des points pour ne pas avoir choisi ‘Pony’ de Ginuwine comme chanson d’entrée).

8. Bernard Hopkins (contre Roy Jones Jr II), 2010

Les entrées ringardes de « The Executioner », avec une capuche ou un masque et parfois des hommes de main brandissant une hache, ont divisé les opinions. Rien de plus que pour son match revanche avec Roy Jones Jr, qui mettait également en vedette un crooner sourd de 68 ans chantant une version de « My Way » de Frank Sinatra avec des paroles spécialement adaptées à la carrière de B-Hops. Une fois de plus : « Mais à travers tout ça, quand il y avait un doute, il est monté sur le ring, et les a assommés… ».

7. Wladimir Klitschko (contre David Haye), 2011

Les entrées du ring de Klitschko en Allemagne étaient toutes des productions théâtrales à grande échelle. Mais choisissons l’épopée de Wlad contre David Haye, qui mettait en vedette George Foreman comme un homme hype et Wladimir marchant dans un Londres simulé, une fausse salle de boxe et un cinéma bondé avant d’arriver sur le ring aux sons de ‘Can’t Stop ‘ par Red Hot Chlli Peppers. Pendant tout ce temps, le pauvre Haye était occupé à marcher sous la pluie avec son orteil gammy enveloppé dans un sac en plastique. Il n’a jamais eu aucune chance.

.

Vous alliez vous régaler si vous étiez à un combat de Klitschko

.

L’ancien champion a fait une entrée spectaculaire en route pour battre Haye 6. Ricky Hatton (vs Juan Lazcano), 2008

« The Hitman » n’avait besoin d’aucun extra pour créer une entrée vertigineuse : juste lui-même, une arène pleine à craquer à Manchester et « Blue Moon » hurlant. Cependant, il a ajouté une touche d’humour classique de Hatton pour son combat contre Juan Lazcano lorsqu’il est sorti dans un gros costume gonflable, se moquant des jibes de « Ricky Fatton » sur la façon dont il a pris du poids entre les combats. Supposons qu’un Lazcano déconcerté ait passé toute l’entrée à se demander comment Hatton avait pesé 140 livres seulement 24 heures plus tôt.

.

Hatton était et est toujours l’un des boxeurs britanniques les plus populaires de l’histoire 5. Floyd Mayweather (vs Oscar De La Hoya), 2007

Mayweather a lancé son personnage impétueux et antagoniste de « Money » dans la préparation de son combat avec Oscar De La Hoya et l’entrée du ring a joué de manière hilarante dans cela. Vêtu d’un sombrero et d’un drapeau mexicain criard, Mayweather était sur une liquidation audacieuse des fans mexicains-américains pour voir leur héros. Accompagné de 50 Cent frappant son (alors) amigo au bord du ring, le couple a reçu un torrent de huées. Exactement la réaction que voulait Mayweather.

4. Tyson Fury (contre Deontay Wilder II), 2020

À couper le souffle. La vue d’un « Gypsy King » glacial chantant le long de la ballade langoureuse « Crazy » de Patsy Cline – alors qu’elle était portée sur le ring sur un trône géant – représentait Fury en un mot : cela ne devrait pas fonctionner, mais d’une manière ou d’une autre, c’est absolument le cas. À partir du moment où Fury, portant la couronne, est descendu sur le ring, Wilder – dans les coulisses en train de transpirer sous le poids de son costume de ‘kinky Sauron’ alors qu’il attendait sa propre entrée bizarre – était déjà complètement foutu.

Fury a eu quelques surprises sur le ring au cours des années 3. Mike Tyson (vs Michael Spinks), 1988

La promenade sur le ring à l’ancienne de Tyson – short et bottes noirs, serviette blanche, agitation minimale – a reçu une tournure encore plus intimidante avant son affrontement avec Michael Spinks. ‘Iron Mike’ est sorti en colère, torse nu, les yeux morts et accompagné d’aucune musique mais plutôt d’une sinistre collection de cliquetis et de cliquetis métalliques. Bientôt, ce fut au tour de Spinks d’être frappé sur le ring alors que le champion des poids lourds linéaires était pulvérisé en 91 secondes. L’entrée sur le ring de Tyson a duré plus longtemps.

Sports Illustrated – .

Spinks était un poids lourd dangereux, mais Tyson a fait un travail léger de lui 2. Chris Eubank (vs Graciano Rocchigiani), 1994

À l’origine de l’entrée palpitante, Eubank était au box-office d’avant-combat avec sa jambe de force élaborée pour «Simply the Best» de Tina Turner et son saut par-dessus la corde du haut. Il a de nombreux prétendants à cette liste (y compris émergeant sur une Harley Davidson pour son premier combat avec Steve Collins) mais un parfait exemple est cette nuit en Allemagne. Eubank – muscles tendus, regard impérieux, narines dilatées – s’imprègne de la haine du public avant sa victoire sur Graciano Rocchigiani. Envoûtant tout simplement.

1. Naseem Hamed (contre Wayne McCulloch), 1998

Tapis volants, trônes, cadillac décapotables : le « Prince » en peau de léopard était le roi incontesté du ring walk. Son chef-d’œuvre, cependant, était le classique de mauvais goût de lui dansant dans un cimetière portant les noms de ses anciens adversaires (yikes), s’arrêtant pour renverser une pierre tombale, sur l’air du « Thriller » de Michael Jackson à Halloween. Le tout est complété par l’avant du perforateur de 5 pieds 2 pouces renversant la corde supérieure. Prince Naz, nous n’étions pas dignes.

.

Connu de beaucoup sous le nom de Prince Naseem, le légendaire Britannique était divertissant avant, pendant et après les combats