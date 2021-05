De la marijuana aux boulettes de viande ou aux jeux vidéo: c’est ce qu’ils donnent dans certains pays pour vous vacciner contre le coronavirus | Vie

Petit à petit, la raison de la science l’emporte sur les sceptiques: les infections à Covid-19 chutent dans les pays où le nombre de vaccinés augmente. Mais encore, de nombreuses personnes hésitent à se faire vacciner. C’est pourquoi, dans certains pays, ils offrent des incitations curieuses.

Comme cela a été démontré en cette année pandémique, ni les confinements ni les restrictions ne peuvent résister au coronavirus. Tout au plus, ils réduisent les infections, mais ne les éliminent pas. Seuls les vaccins vont nous faire sortir d’ici.

Bien que ce soit la seule solution (ou attendre des années pour que la plupart de la population soit infectée et s’auto-vaccine, avec les morts derrière eux) de nombreuses personnes hésitent à se faire vacciner. Soit à cause d’une peur naturelle des effets indésirables, soit à cause de la désinformation qui a circulé sur Internet ces mois-ci.

Les statistiques nous disent qu’il existe des médicaments comme l’ibuprofène ou le nolotil qui ont des effets secondaires plus importants que les vaccins, et les gens ne les rejettent pas. En Espagne, le rejet des vaccins a commencé très fort mais au fil des mois, vu les bons résultats et les quelques effets secondaires, l’acceptation actuelle est assez élevée, sur le 82,5%, selon le CIS. Ils ont pire dans d’autres endroits comme les États-Unis, où seulement 69% de la population déclare qu’elle recevra le vaccin.

C’est un problème, car les experts indiquent que pour vaincre la pandémie, il faut vacciner ou immuniser au moins 80% de la population.

Essayer convaincre les gens de se faire vacciner contre Covid-19Dans de nombreux pays, de curieuses initiatives sont lancées que notre collègue Carlos Galán a compilées dans Business Insider.

Il faut dire que ces cadeaux et avantages ce sont, pour la plupart, des initiatives privées. Les États ne peuvent pas payer ou offrir des cadeaux pour obtenir le vaccin, de la même manière que, du moins pour l’instant, ils ne sanctionnent pas ceux qui ne veulent pas l’obtenir.

Comme beaucoup, organiser la journée des vaccins, comme aux États-Unis, avec des fêtes et des événements culturels, selon le MIT Technology Review.

Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas faire de sport. Avec ce tapis roulant pliant, vous pouvez vous entraîner à la maison pour très peu d’argent. Il dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque, d’un compteur de distance, de calories et de temps.

Dans certaines villes de l’Alaska, par exemple, les entreprises locales offrent des prix qui sont tirés au sort parmi les personnes qui ont été vaccinées. Il y a des cadeaux aussi curieux que des bouteilles d’huile, des voyages à Hawaï et des coupons pour une nouvelle voiture.

Dans tout le pays, la chaîne de beignets Krispy Kreme a annoncé que donner un beignet glacé tout au long de 2021 à tous ceux qui présentent leur carnet de vaccination. D’autres entreprises proposent une bière gratuite, des crédits de jeux vidéo et même de la marijuana, dans les États où il est légalisé.

En Chine, ils sont plus susceptibles d’offrir des cadeaux culinaires. Certains restaurants proposent ailes de poulet et boulettes de viande aux 50 premiers clients qui démontrent qu’ils ont été vaccinés. Dans d’autres magasins, vous pouvez obtenir mouchoirs, œufs, farine et bons de réduction.

Ce sont les meilleurs écouteurs de sport que vous pouvez acheter dans différentes gammes de prix, en solde et qui bénéficient également de la livraison gratuite.

Là, l’Etat et les communes proposent des prix en argent à ses citoyens. Par exemple, selon le Washington Post, les entreprises de Pékin reçoivent un certificat officiel si 80% de leurs employés sont vaccinés, et les citoyens de certains districts reçoivent un prix en espèces lorsqu’ils sont vaccinés, qui varie entre 6,5 et 12 euros.

En Russie, certains restaurants garantissent glace gratuite, et à Dubaï, 10% de réduction dans les restaurants pour chaque dose de vaccin reçue.

Et aussi des punitions

Contrairement à l’Europe et aux États-Unis, dans certains pays, ils ont opté pour punir ceux qui ne se font pas vacciner.

En Chine, les étudiants de certaines universités ne peuvent pas obtenir leur diplôme s’ils ne sont pas vaccinés, et certaines entreprises l’exigent de leurs employés.

En Israël, un maire a décrété que “les personnes qui refusent de se faire vacciner ne pourront pas recevoir de services de la municipalité, leurs enfants seront exclus du système éducatif et leur entrée sur le marché municipal sera refusée”.

En tout cas, c’est l’exception, puisque dans presque tout le monde, le droit individuel du peuple est respecté. Les experts ont constaté qu’une personne savante, comme un médecin ou un enseignant, est très efficace pour convaincre les indécis. De l’autre côté, ils placent les politiciens, qui ont l’indice de crédibilité le plus bas sur ces questions (et sur la majorité …).