29/03/2021

Act. À 12 h 10 CEST

Dani Olmo C’est sur toutes les lèvres après le but qui a été marqué lors du match entre l’équipe espagnole et la Géorgie, qui a permis à la ‘Roja’ d’éviter un nouveau revers qui aurait échoué encore plus sur le chemin de la Coupe du monde du Qatar en 2022. footballeur de Terrassa, seulement 22 ans, a répondu à la confiance de Luis Enrique avec une cible dans le temps additionnel qui a culminé le retour angoissant et a redressé le début hésitant de la phase de qualification pour la Coupe du monde.

Formé dans la Masia, l’évolution d’Olmo suit un rythme effréné. L’attaquant a grandi dans les catégories inférieures du FC Barcelone, où il a porté le maillot du Barça pendant sept saisons. En 2014, il a fait le saut vers le plus haut niveau du football grâce au Dinamo Zagreb, qui lui a fait confiance et lui a fait ses débuts moins d’un an plus tard avec la première équipe. En Croatie, il a battu plusieurs records de précocité et s’est imposé comme le meilleur joueur de la ligue nationale. La concurrence était trop petite pour lui et en janvier 2020, il y a un peu plus d’un an, RB Leipzig a payé environ 30 millions d’euros pour obtenir ses services. Il était fiancé jusqu’en juin 2024.

Les joueurs espagnols célèbrent le but de Dani Olmo

En Bundesliga allemande, un tournoi beaucoup plus compétitif, l’attaquant catalan n’a pas pris un mauvais départ. Il a déjà défendu la peau de mouton de Leipzig en 53 fois. Il a joué 3575 minutes, au cours desquelles il a célébré neuf buts et a distribué 12 passes décisives. Les chiffres ne sont pas stratosphériques, mais ils montrent qu’il n’est pas un joueur qui a peur ou hésite quand il s’agit de progresser. Malgré sa jeunesse, il a déjà disputé 177 matchs au plus haut niveau et a été appelé cinq fois avec l’équipe senior espagnole. En fait, à ses débuts avec la «Roja», il a vu le but. Et cela venait du banc.

Consolidé dans la sélection

Depuis son retour sur le banc de l’équipe espagnole, Luis Enrique a inclus Dani Olmo dans tous les appels et le jeune footballeur, qui a sonné pour le Barça ces dernières années mais jusqu’à présent son retour ne s’est pas matérialisé, a offert une belle prestation. Il a débuté dans la moitié des matches disputés par les «rouges» –6 sur 12– et n’a manqué que de minutes en deux engagements. L’entraîneur évalue sa capacité à jouer en position et prend également en compte le fait qu’il peut jouer sur les deux groupes.

Contre la Géorgie, le Catalan n’a pas commencé, mais il a joué 45 minutes et a été très participatif. Il a pris contact avec le ballon 48 fois et a effectué 33 passes avec un taux de précision de 85%. Il n’a pas arrêté d’essayer de faire la différence jusqu’à ce qu’il réussisse avec un fouet de l’extérieur de la zone dans le temps supplémentaire.. Giorgi Loria, le gardien de but local, a dévié le ballon, mais n’a pas pu l’empêcher de se faufiler dans son but et Dani Olmo a certifié la victoire espagnole.