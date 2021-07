De la matière organique complexe découverte dans la ceinture d’astéroïdes

30/07/2021 à 12:56 CEST

Une équipe internationale de chercheurs a découvert des indices importants pour nous aider à comprendre où et comment la vie est née sur Terre, et aussi pour savoir si elle existe au-delà de notre planète. Ils ont identifié de la matière organique complexe dans 203 Pompeja et 269 Justitia, deux roches spatiales situées à proximité de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Selon un article du New York Times, les objets étranges semblent avoir originaire d’au-delà de Neptune. Les découvertes pourraient fournir des preuves directes du chaos qui a caractérisé le système solaire primitif. Il convient de rappeler que l’étude a récemment été publiée dans The Astrophysical Journal Letters.

Les objets transneptuniens Ils présentent une orbite qui est partiellement ou totalement au-delà de l’orbite de la planète Neptune. Certaines subdivisions spécifiques de cet espace du cosmos sont la ceinture de Kuiper et le nuage d’Oort, par exemple. La ceinture de Kuiper est un disque circumstellaire similaire à la ceinture d’astéroïdes, mais beaucoup plus large et plus massif.

Les deux objets détectés étaient situés précisément dans le ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, malgré son origine transneptunienne supposée. Ces astéroïdes ont immédiatement attiré l’attention des astronomes car ils sont apparus en rouge vif dans les observations, avec une intensité beaucoup plus grande que tout autre objet connu dans la ceinture d’astéroïdes.

La couleur de la vie

Il faut tenir compte du fait que les objets dépourvus de matière organique réfléchissent une lumière bleutée, tandis que ceux avec la présence d’éléments organiques apparaissent en rouge dans les observations astronomiques. Le rouge est en quelque sorte la couleur de la vie, et les deux roches spatiales ont montré cette tonalité.

Les spécialistes soutiennent que la matière organique présente dans 203 Pompeja et 269 Justitia indique qu’à un moment donné, ils ont dû avoir une grande quantité de glace à leur surface. De plus, ils pensent qu’il s’agirait de vestiges qui seraient restés de la formation des planètes : la migration planétaire au début du système solaire aurait généré que ces astéroïdes chargés de matière organique se trouvaient dans le secteur qu’ils occupent actuellement, malgré leur trans -Origine neptunienne.

Le processus aurait eu lieu il y a environ 4 milliards d’années, lorsqu’un violent chaos régnait alors que les orbites de Jupiter et d’autres planètes géantes plus éloignées commençaient à se déplacer. En disant chaos gravitationnel, née de cette danse planétaire intense et soudaine, a projeté les astéroïdes vers différentes parties du cosmos.

Sujet connexe : Les minéraux d’un type de météorites, causes possibles de l’origine de la vie.

Les origines de la vie

Les analyses effectuées suggèrent la présence de matières organiques complexes dans la couche superficielle de ces astéroïdes, avec des caractéristiques similaires à celles observées dans certains objets transneptuniens. Cela implique qu’ils auraient pu se former à proximité de Neptune et “voyager” jusqu’à la région de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter en raison de la phase susmentionnée de migration planétaire.

Bien que l’origine réelle des roches spatiales reste à confirmer, les scientifiques pensent qu’il s’agit d’une découverte majeure, avec des implications pour les efforts visant à déterminer la origines de la vie Dans l’univers.

