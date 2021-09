De la mine de charbon de 55 ans à la mine de Bitcoins pour réduire l’impact environnemental | La vie

in

Une ancienne mine de charbon exploite maintenant Bitcoin pour une entreprise de services publics, et tout cela de manière durable.

L’exploitation minière de Bitcoin a été fortement critiquée pour la grande quantité d’énergie qu’elle consomme dans le monde, une quantité qui dépasse même la consommation d’électricité de pays comme les Pays-Bas ou l’Argentine mais qui pourrait également être utilisée de manière durable.

Ainsi, comme le rapporte Arstechnica, une entreprise de service public teste un nouvel outil pour gérer la variabilité du réseau, en s’appuyant sur le minage de Bitcoins.

Spécifique Ameren Missouri, une entreprise de services publics de St Louis, a commencé à extraire de la crypto-monnaie en avril en puisant dans une centrale électrique au charbon, en particulier lorsque la demande était faible et que l’électricité était bon marché.

Les dirigeants de l’entreprise y voient une sorte de projet pilote visant à aider à faire correspondre la demande d’électricité avec une alimentation électrique intermittente à mesure que de plus en plus de projets éoliens et solaires sont mis en ligne.

Ils déclarent que le minage de Bitcoin pourraient réduire leur empreinte carbone en leur permettant d’exploiter leurs usines de manière plus cohérente au lieu de devoir augmenter et diminuer. Ils prétendent qu’en fonction de la demande de toutes les opérations, ils peuvent transférer de l’énergie en aussi peu que 20 secondes d’une opération à l’autre.

Ameren Missouri note que si son expérience d’extraction de Bitcoin fonctionne dans cette mine de charbon reconvertie, pourrait connecter d’autres centres de données similaires aux parcs éoliens et solaires pour absorber l’excès d’électricité de manière plus rentable, en période de forte offre ou de faible demande.

Ils déclarent avoir été en mesure d’exploiter 20 Bitcoin jusqu’à présent, et la société aurait gagné environ 800 000 $ depuis le début de ce projet pilote en avril.

Cette centrale à charbon qui est utilisée dans l’expérience minière Bitcoin devrait fermer en 2028.