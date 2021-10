De la mode à la charité, l’adoption de Bitcoin fleurit

Les derniers cas d’adoption de crypto-monnaie proviennent de la marque de mode – PacSun, ainsi que de l’organisation caritative – Nicklaus Children’s Hospital Foundation.

PacSun a également attrapé la vague crypto

Une autre entreprise qui a permis le règlement des actifs numériques est PacSun. La principale marque du secteur de la mode et de la vente au détail a ajouté du bitcoin et d’autres crypto-monnaies à l’aide du principal fournisseur de paiement blockchain – BitPay.

À savoir, ce sont Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Wrapped Bitcoin (WBTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) et 5 stablecoins indexés sur l’USD (GUSD, USDC, USDP, DAI et BUSD). Brieane Olson – Présidente de PacSun – a commenté :

« Avec le doublement des ventes numériques depuis l’année dernière, nous comprenons l’importance continue de créer une expérience d’achat en ligne exceptionnelle pour nos clients. »

La marque de vêtements de détail basée en Californie est conçue pour les adolescents et les jeunes adultes. Le fait que les jeunes générations soient beaucoup plus orientées vers les innovations technologiques et les monnaies numériques rend la démarche de PacSun très perspective selon son co-PDG Michael Relich :

« Le public de la génération Z, notre principal consommateur, est très axé sur la technologie, et nous consacrons une grande partie de nos efforts aux médias sociaux et au commerce électronique pour s’aligner sur leurs modes de vie et résonner avec eux à un niveau plus personnel. Voyant leur désir croissant envers la crypto-monnaie, il était clair que nous devions nous ajuster et proposer BitPay comme autre option de paiement.

Dons pour les enfants en crypto

La Nicklaus Children’s Hospital Foundation a également annoncé que les gens peuvent désormais faire des dons en actifs numériques.

L’organisation caritative à but non lucratif qui se concentre sur l’amélioration des soins de santé pour les enfants acceptera les crypto-monnaies suivantes pour sa cause : Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Litecoin, Basic Attention Token, Amp, ChainLink, Dai, The Graph, Gemini Dollar, Stor, UMA, Zcash, et plus encore.

Étant donné que l’IRS classe les dons de crypto-monnaie comme des biens, ce qui signifie qu’ils ne sont pas soumis à l’impôt sur les gains en capital, la fondation a permis aux gens de soutenir sa mission de manière fiscalement avantageuse. La présidente de Nicklaus Children – Michelle Boggs – a commenté :

«Nous sommes ravis de commencer à accepter les crypto-monnaies comme méthode de don au profit des enfants et des familles que nous servons chaque jour. Nous espérons qu’en ajoutant cette méthode de don, nous atteindrons davantage de personnes qui souhaitent soutenir le travail vital de notre hôpital, et ce, dans le cadre d’une transaction rapide, facile et sécurisée. »

