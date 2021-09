De la mode à la vinification, à l’italienne – WWD

Le passage de la mode à la vinification peut être considéré comme une autre forme d’exutoire créatif, et qui vient naturellement pour de nombreuses figures de proue de la mode italienne, qui, lors de conversations informelles, déplacent facilement leur attention de la piste à la récolte.

Selon une étude présentée par Altagamma en mai dernier, l’Italie est la destination privilégiée au niveau mondial pour les vrais consommateurs de luxe en matière d’expériences de voyage liées à la nourriture et au vin, dans une industrie du tourisme de luxe avec des ventes s’élevant à 25 milliards d’euros.

En effet, la vinification est devenue une affaire pour certains, ancrée dans la préservation de la valeur culturelle et artistique d’un village du XIe siècle, comme pour le domaine Il Borro de la famille Ferragamo. Pour d’autres, comme Brunello Cucinelli, c’est une façon de renouveler l’ancienne tradition manufacturière du territoire. Lorsqu’en 2018, il a dévoilé une zone restaurée du hameau médiéval de Solomeo, où se trouve le siège de son entreprise homonyme, Cucinelli a présenté la Cantina, ou cave à vin, avec une statue de Bacchus placée à l’entrée.

« Dans sa belle ‘Histoire naturelle’, Pline l’Ancien a écrit que la vigne est le symbole du travail, de la noblesse de la culture et du culte. La cave à vin est le temple que je rêvais de dédier à la Terre Mère », a déclaré Cucinelli à l’époque. Ses premières bouteilles de sangiovese, merlot et cabernet sont prêtes cette année-là.

La durabilité est devenue une priorité dans la mode et est également une priorité dans l’agriculture aujourd’hui.

Fils d’agriculteurs, Renzo Rosso croit en la protection de la terre et en 1993, il achète un vaste domaine pour empêcher son urbanisation. Diesel Farm, située à Marostica, près de Vicence, est un parc qui abrite des vaches, des chèvres, des moutons, des chevaux et des poules, ainsi que des sangliers, des chevreuils, des écureuils et des oiseaux, dont des faucons, non loin du siège de la groupe d’entrepreneurs OTB, qui contrôle entre autres Diesel, Marni, Maison Margiela et Jil Sander.

En mai, Rosso a dévoilé le vin RRosé, qui a rejoint la liste des vins produits par Diesel Farm, qui comprend le cabernet sauvignon et franc, le chardonnay, le merlot et le pinot noir pour les bouteilles de Rosso di Rosso, Bianco di Rosso et Nero di Rosso. Les vignobles de Diesel Farm sont cultivés selon des principes biologiques et durables dans la mesure où l’entreprise ne s’approvisionne qu’en raisins du domaine, qui sont ensuite pour la plupart récoltés à la main, et n’utilise pas de systèmes d’arrosage. La ferme produit également de l’huile d’olive extra vierge et de la grappa.

Des bijoux aux raisins, Giovanni Bulgari, après des années à parcourir le monde à la recherche des meilleurs joyaux pour l’entreprise Bulgari, vit maintenant son rêve de travailler à l’extérieur sur la terre, avec des produits qui reflètent le territoire qu’il aime : Podernuovo a Palazzone, près de Sienne en Toscane.

En 2004, avec son père Paolo Bulgari, président de longue date du bijoutier basé à Rome, il a acheté le domaine abandonné de Podernuovo couvrant plus de 20 hectares et l’a transformé en une entreprise agricole internationale et un vignoble primé.

Il y a des champs de blé et des jardins potagers et fruitiers, et quelques animaux, y compris des poules, de sorte que le domaine est essentiellement autosuffisant, car son chef prépare du pain et des pots de confitures alléchantes et de sauce tomate. Tout est naturel, car Bulgari utilise des produits biologiques, des algues, de la propolis et peu de cuivre ou de soufre.

“Nous ne savons pas vraiment ce qui se passera après COVID-19, mais j’imagine que tout ce qui est local sera plus précieux et si vous avez quelque chose à apporter de la valeur ajoutée, vous devriez le faire”, a déclaré Laudomia Pucci, à l’ombre des arbres séculaires. au domaine Cantine di Cerreto par une chaude journée d’été. Sur la table, des bouteilles de Chianti qu’elle produit se dressent au milieu d’une fiesta de cerises, d’abricots, de pêches et de biscotti toscans. “Nous avons un petit bijou ici et je pense que cela vaut la peine de se concentrer dessus.”

« J’étais un enfant et je me souviens de mon père [Emilio] est tombé amoureux du projet viticole à la fin des années 60 », a déclaré Pucci.

Il a acheté la Cantine di Cerreto, près de Sienne, pour produire du Chianti classique. En fait, il croyait tellement en cette entreprise qu’il a ouvert un magasin dédié dans la Via Ricasoli à Florence, à côté du célèbre Palazzo Pucci. “Il s’est tellement amusé à en faire la promotion aux États-Unis, où il est allé avec le football en costume [a game invented in Florence in the 13th century ], le vin et la mode – il a tout mélangé », a-t-elle déclaré avec un sourire.

Emilio Pucci vient de lancer ses parfums, autre signe de sa clairvoyance, et sa fille le définit comme « un créateur multitâche. Il était très curieux et il aimait l’idée de belles caves, de bouteilles et d’étiquettes spéciales, le prestige du Made in Italy – il considérait que tout cela faisait partie de l’excellence du territoire.

Comme indiqué, le mois dernier, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a racheté les 33 pour cent du capital de la société encore détenue par la famille Pucci qu’elle ne détenait pas, prenant le contrôle total de la marque de mode. Laudomia Pucci a quitté son poste de vice-présidente et directrice de l’image après plus de 20 ans à ce poste. Entre autres nouvelles entreprises, elle envisage de se consacrer aux archives et à la promotion de l’héritage de son défunt père, et elle se tourne maintenant vers la Cantine di Cerreto. Elle a noté que son fils Tancredi, qui a 23 ans, a exprimé son intérêt pour le développement du vin.

La Cantine di Cerreto est un domaine qui couvre 57 acres et elle replante des raisins sangiovese, avec des plans pour restaurer deux fermes à louer. Ceux-ci viendront s’ajouter à la belle maison principale magnifiquement meublée qui se trouve au sommet d’une colline avec une vue imprenable sur les oliviers, le jardin, la rivière Arbia et la vallée du Chianti – une propriété qui est déjà un succès auprès des étrangers, en particulier du Royaume-Uni, a-t-elle noté. «Je recherche une hospitalité haut de gamme pour les maisons, pas un espace de chambres d’hôtes. La vie privée est devenue un grand luxe », a-t-elle déclaré. Une alimentation bonne et de qualité, liée au territoire, est également de plus en plus attractive.

L’étiquette sophistiquée en noir et blanc – “peut-être pas ce que l’on attendrait de Pucci”, a-t-elle déclaré – du Chianti Classico Gallo Nero produit par la Cantine di Cerreto présente les armoiries de la famille, mais arriver à la propriété serait difficile mis pour le connecter avec la marque de mode. Considéré comme l’un des pionniers de la mode italienne dans l’équipement de la jet-set, Emilio Pucci fonde la marque en 1947 et ses motifs graphiques colorés sur jersey de soie deviennent la signature de la maison.

Les bouteilles se vendent entre 18 et 20 euros. Pucci envisage des «alliances pour la distribution internationale», car le vin n’est pour le moment disponible que dans les meilleurs restaurants d’Italie.

À environ une heure de route de la Cantine di Cerreto se trouve Il Borro et Salvatore Ferragamo, qui partage son nom avec son grand-père, le fondateur de l’entreprise de luxe italienne, a convenu avec Pucci de promouvoir le pays. “L’Italie devrait se concentrer sur des produits d’excellence et les livrer au monde et j’aime penser à Il Borro dans le cadre de cela”, a déclaré Ferragamo. Il détient le titre de directeur général d’Il Borro, un hameau du XIe siècle acheté en 1993 et ​​restauré par son père, Ferruccio.

Il Borro n’est en aucun cas clairement associé au nom de Ferragamo ou à l’entreprise de mode – aucun signe de lien n’est visible sur le domaine, qui se trouve dans la région d’Arezzo en Toscane. « Nous voulons qu’Il Borro se démarque par ses valeurs et non parce qu’il est lié à une marque qui n’a rien à voir avec l’hôtellerie et la vinification », a expliqué Ferragamo.

À travers l’acquisition d’Il Borro, l’idée de Ferruccio Ferragamo était de « différencier ses investissements », a déclaré son fils. Les Ferragamos connaissaient bien le domaine car ils y ont passé des week-ends et des vacances pendant des années, louant la propriété du prince Amedeo, duc d’Aoste.

« Mon père pensait que cela pourrait être un projet intéressant avec beaucoup de potentiel et dans les années 90, les vins toscans étaient en plein essor. Avec de la prévoyance, il pensait que cela pourrait devenir une destination touristique », a déclaré Ferragamo.

Il n’y avait qu’un seul vignoble au moment de l’achat, couvrant environ quatre hectares, les activités agricoles avaient été abandonnées, et « il pleuvait à l’intérieur des maisons du village ». Les Ferragamos y ont travaillé pendant sept ans et, alors que la Toscane devenait de plus en plus compétitive, en décembre 2012, Il Borro est devenu membre de l’association Relais & Château.

« L’accent est mis sur une expérience particulière, et en fait, nos clients disent qu’il est difficile de décrire Il Borro. Il s’agit davantage de se sentir bien accueilli et d’un concept de style de vie », a-t-il fait remarquer.

En effet, Il Borro, perché sur une colline, relié par un pont de pierre, est un lieu architectural, historique et culturel unique, respectueusement restauré. Les artisans, des bijoutiers aux cordonniers, travaillent dans les petites boutiques qui parsèment le village, qui contribuent à mettre en valeur l’artisanat italien et à donner vie au hameau, a noté Ferragamo.

Il Borro comprend 38 suites et une villa de 10 chambres qui est louée dans son intégralité. En 2019, Ferragamo a restauré et inauguré le complexe de l’Aie, ou basse-cour en anglais, avec 20 suites supplémentaires, sur une autre partie du domaine. Il Borro est une propriété personnelle de Ferruccio Ferragamo, qui occupe le rôle de président, et qui possède également une maison dans le domaine, qui couvre 3 200 acres.

Les Ferragamos ont étendu la vinification de ce petit vignoble d’origine pour couvrir 222 acres et ont produit des vins liés au territoire, du sangiovese plus sec plus haut sur les collines au cabernet et à la syrah sur les terres proches de la rivière Arno, et le merlot à la fond de vallée, où le sol est argileux.

“C’est le concept de terroir, et nos vins sont tous durables et certifiés biologiques”, s’est enthousiasmé Ferragamo.

Il Borro produit 150 000 bouteilles de vin par an. La première récolte remonte à 1999 et les 6 700 premières bouteilles d’Il Borro Toscana ont été présentées au salon Vinitaly en 2001.

“Il y avait tellement d’excitation et d’attentes élevées que nous les avons tous vendus”, s’émerveille-t-il encore. “Les étiquettes doivent raconter une histoire, qui dans notre cas se concentre sur un dessin du hameau qui remonte à l’an 1000”, a-t-il déclaré.

Les vins Il Borro ont une distribution mondiale équilibrée, également répartie entre les États-Unis, l’Europe, principalement l’Italie, le Japon et la Chine. Les Américains « adorent » Il Borro, a-t-il noté, et sont parmi les principaux visiteurs du domaine.

Ferragamo reste fasciné par le monde de la vinification, qui selon lui est « très dynamique et en constante évolution. C’est un bel équilibre entre tradition et innovation.

Par exemple, une technique utilise des fibres optiques pour sélectionner les raisins et un égrappoir sophistiqué reconnaît la couleur de chaque raisin, son point de maturité, éliminant les morceaux de bois et les feuilles à 12 kilomètres à l’heure. Dans le même temps, les caves utilisent toujours la gravité pour préserver la pureté du fruit, sans l’utilisation de pompes, et Il Borro a également introduit une sélection de vases en terre cuite où trône le vin Petruna, reflet d’un millénaire tradition.

Il Borro produit également une huile d’olive incroyable et la sœur de Salvatore, Vittoria, s’occupe d’un potager, en plus des projets spéciaux, des visites de caves et des relations avec les artisans. La maison du domaine livre des caisses spéciales de légumes et d’œufs dans les environs de Sienne, Arezzo et Florence. Les veaux Chianina sont élevés ici et, depuis l’année dernière, Il Borro a également commencé à cultiver de l’épeautre et du blé antique, produisant une farine très légère, des pâtes et des craquelins. Ceci est en plus du miel et de la sauce tomate.

“Et parce que l’énergie de mon père est sans limite, en septembre, nous commencerons à avoir 300 moutons et à produire de la ricotta et du pecorino”, a déclaré Salvatore.

Lui-même est enthousiasmé par le travail qu’il a choisi en 1998 après avoir obtenu une maîtrise en commerce à l’Université de New York. L’un des six frères et sœurs, il n’avait aucun doute sur sa vocation lorsqu’il a décidé de travailler à Il Borro, voyant le potentiel du projet.

S’exprimant au bistrot toscan d’Il Borro, qui offre une alternative à l’Osteria del Borro, Ferragamo a vanté la qualité des matières premières, qui ont déterminé le succès des restaurants du lieu. « C’est le vrai luxe, pouvoir déguster des produits locaux et biologiques aux saveurs incroyables », a-t-il déclaré, avouant affablement son propre goût pour la bonne chère.

Il Borro Tuscan Bistro, dirigé par le chef Andrea Campani, a ouvert une unité franchisée à Dubaï dans le luxueux Jumeirah Al Naseem Hotel, qui a été classé meilleur restaurant du pays et meilleur restaurant italien pendant cinq années consécutives, a-t-il rayonné.

En septembre, un deuxième bistro toscan ouvrira ses portes dans le Mayfair de Londres.

Un bistro toscan se trouve également dans une autre propriété de Ferragamo, Viesca, achetée par sa grand-mère Wanda Ferragamo dans les années 60 et comprenant maintenant sept villas et 17 suites.