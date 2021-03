De la monnaie utilitaire à l’investissement à long terme?

Les jetons d’échange natifs ont explosé en valeur au cours des derniers mois, aux côtés des marchés plus larges de la crypto-monnaie, changeant le récit de la destination initiale de ces jetons.

Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et d’autres crypto-monnaies ont connu une croissance exponentielle au cours des six derniers mois. Cela est en partie dû au fait que de grands investisseurs institutionnels ont finalement pénétré les marchés de manière significative. Grayscale Investments, MicroStrategy et Tesla ont été parmi les plus grands noms à faire des acquisitions majeures de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, conduisant à de nouveaux sommets de valeur sans précédent.

Cela a eu un effet d’entraînement pour divers jetons qui alimentent les échanges de crypto-monnaie ou – comme les frais de gaz d’Ethereum pour le traitement des transactions – agissent comme le carburant de la blockchain sous-jacente.

Les bourses qui utilisent leurs propres jetons pour alimenter leurs écosystèmes ont également vu leurs crypto-monnaies natives prendre de la valeur. Le jeton Binance Coin (BNB) natif de Binance et le jeton UNI de la plate-forme financière décentralisée Uniswap et le jeton d’échange OKEx, l’OKB, en sont deux exemples.

BNB a vu sa valeur passer de 38 $ par jeton le 1er janvier à un niveau record de 335 $ le 19 février. De même, UNI est passé de 4,90 $ par jeton le 1er janvier à un peu plus de 35 $ le 22 mars, également un tout -temps haut. Pendant ce temps, depuis le début de l’année, OKB a triplé sa valorisation, passant d’environ 7 $ à plus de 21 $ le 22 février.

Avant d’approfondir l’appréciation du prix de ces crypto-monnaies, revenons sur les bases des jetons d’échange.

Qu’est-ce qu’un jeton d’échange?

Les jetons d’échange de crypto-monnaie remplissent une variété de rôles importants pour les plates-formes sur lesquelles ils opèrent.

D’une part, ils peuvent augmenter à la fois la liquidité et l’activité de négociation. La liquidité sur un échange fait référence à la capacité d’un jeton à être converti en une autre crypto-monnaie ou monnaie fiduciaire. Les jetons d’échange natifs peuvent être utilisés comme une incitation à augmenter la liquidité sur l’échange en attribuant des récompenses pour les volumes de négociation ou pour les utilisateurs qui misent des jetons.

Les jetons d’échange sont également utilisés pour offrir des remises sur les frais aux commerçants et aux utilisateurs. En règle générale, cela implique que les utilisateurs reçoivent des remises lorsqu’ils paient des frais en utilisant la crypto-monnaie, que ce soit sur un échange centralisé ou décentralisé.

Certaines crypto-monnaies agissent comme le carburant qui alimente l’échange, en permettant aux utilisateurs de participer à des mécanismes de gouvernance (comme le vote) ou en offrant des avantages exclusifs aux détenteurs.

Prenez BNB, par exemple. C’est le moyen pour les transactions sur Binance Chain, tout en étant également utilisé pour payer les frais de transaction sur l’échange.

Les jetons d’échange sont-ils devenus un bon investissement?

Bien qu’ils servent à diverses fins sur leurs plates-formes respectives, leur augmentation rapide de la valeur à travers l’écosystème soulève la question de savoir si les jetons d’échange deviennent maintenant un investissement viable pour les utilisateurs.

La nature d’un jeton donné et le rôle qu’il joue au sein de son écosystème d’échange ont également une influence sur sa valeur et son potentiel d’appréciation dans le temps. Todd Crosland, fondateur et PDG de l’échange de crypto-monnaie CoinZoom, a déclaré à Cointelegraph: « Il y a eu une sorte de graduation de l’utilisation des jetons d’échange uniquement pour les remises sur les frais de négociation et autres avantages, à la valeur tangible. »

Des avantages supplémentaires ont également augmenté la valeur de ces divers jetons grâce à des récompenses, des remises et d’autres incitations, comme Crosland l’a expliqué dans sa correspondance avec Cointelegraph.

Selon Jonathan Leong, PDG de l’échange de crypto-monnaie BTSE, l’utilité des jetons d’échange comme BNB et UNI est une force motrice derrière leur appréciation de la valeur. Dans le cas de BNB, Leong a souligné le fait que le jeton d’échange est également devenu un jeton utilitaire avec le lancement de Binance Chain. Essentiellement, cela a transformé les jetons BNB en l’équivalent des jetons ETH d’Ethereum qui sont utilisés pour payer les frais de gaz.

Bien qu’il semble y avoir un sentiment croissant que les jetons d’échange de premier plan pourraient devenir des investissements viables à long terme, ces jetons sont également soumis à la même volatilité que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies de premier plan sont devenues notoires. Comme Leong l’a souligné dans ses commentaires à Cointelegraph:

«La volatilité peut s’expliquer par le fait que les choses s’intègrent vraiment et que l’utilité de DeFi prend tout son sens et que les gens voient les possibilités avec des choses comme Uniswap, Curve, Aave et Saffron et toutes ces autres choses. Je pense que c’est la raison pour laquelle il y a une forte augmentation, il y a beaucoup d’argent qui arrive – c’est le cycle haussier. Il s’agit d’une nouvelle technologie hautement spéculative qui peut également expliquer la volatilité. »

Un porte-parole de Binance a souligné la conviction de la bourse que la valeur de BNB continuera de croître à mesure que de plus en plus d’applications et de projets commenceront à s’exécuter sur la chaîne intelligente Binance: «Les cas d’utilisation de BNB se sont étendus à des centaines d’applications sur de nombreuses plates-formes et projets au sein de l’écosystème cryptographique. » Le représentant de l’échange a ajouté:

«BNB est utilisé pour payer les frais de transaction sur Binance.com, Binance DEX, Binance Chain et le BSC communautaire. BNB est également utilisé sur plusieurs plates-formes DeFi basées sur BSC qui fournissent des solutions de paiement financier. Plus les gens utilisent BSC, plus BNB aura d’utilité, et donc plus de valeur que BNB aura. »

Le porte-parole de Binance a toutefois refusé de dire si la société estimait que la hausse de la valeur des jetons BNB avait dépassé les attentes.

Alors que les marchés de la crypto-monnaie continuent de conserver les gains réalisés ces derniers mois, les jetons d’échange permettent également aux utilisateurs de conserver de la valeur sur ces plates-formes, comme en témoigne leur capitalisation boursière. La capitalisation boursière de BNB se situe à un peu moins de 40 milliards de dollars, ce qui la laisse presque à égalité avec la capitalisation totale du jeton Tether (USDT).