De la pâte à crêpes à l’exploitation minière de Bitcoin : les entreprises en difficulté essaient les pivots de style 2017

Qu’est-ce qui est plus difficile, extraire du bitcoin ou vendre de la pâte à crêpes ?

Nate’s Foods est sur le point de le découvrir.

La société peu connue et cotée en bourse, basée à Huntington Beach, en Californie, a annoncé le 25 octobre qu’elle avait commencé à extraire la plus ancienne et la plus grande crypto-monnaie en valeur marchande. Abandonnant son produit d’origine – une pâte à crêpes et à gaufres prémélangée dans des boîtes sous pression – Nate’s a loué des mineurs fabriqués par Bitmain pour gagner de nouveaux bitcoins à un taux de 500 terahashes par seconde.

Nate a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter son taux de hachage, ou puissance de traitement informatique, à 1 500 terahashs par seconde avec les mineurs du modèle S-17 de deux ans. Nate’s s’attend à ce que ces machines génèrent environ 17 060 $ de revenus par mois.

Ce serait une avancée par rapport au secteur alimentaire, qui était financièrement plat comme une crêpe pour Nate’s – il n’a signalé aucune vente au cours du trimestre fiscal qui s’est terminé le 31 août, la période la plus récente pour laquelle il a divulgué des résultats. Le penny stock de Nate, qui est négocié sur les marchés de gré à gré, a plus que triplé de prix depuis que la société a annoncé le changement radical de son modèle commercial le 30 septembre.

Nate’s est la dernière d’une longue lignée d’entreprises de différentes industries qui pivotent ou se diversifient vers l’exploitation minière ou d’autres activités liées à la cryptographie. Vue pour la première fois lors du marché haussier de 2017, la tendance est de retour alors que le bitcoin se négocie près des sommets historiques et que la répression des activités de cryptographie en Chine, autrefois l’épicentre minier mondial, a réduit le champ concurrentiel.

Thé léger

Une interprétation peu charitable est que de tels mouvements ne sont que des stratagèmes pour augmenter le cours de l’action d’une entreprise défaillante. Cela semblait être le cas de Long Blockchain, anciennement Long Island Iced Tea, dont la tentative de tirer profit de la frénésie de la blockchain en 2017 s’est notoirement détériorée, ce qui en fait une affiche pour les excès du boom. Son action a finalement été radiée en raison de la tentative infructueuse de la société de se transformer en un acteur de la blockchain. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé trois personnes pour délit d’initié.

Si cela est fait correctement, cependant, le pivotement vers l’exploitation minière peut réussir, même si les activités précédentes d’une entreprise n’avaient rien à voir avec la cryptographie. Par exemple, Riot Blockchain, qui était autrefois une société de biotechnologie appelée Bioptix, a changé de nom et de modèle commercial en 2017. C’est maintenant l’un des principaux mineurs de cryptographie cotés en bourse, avec une capitalisation boursière supérieure à 2 milliards de dollars.

Nate’s Food a plongé dans le minage de crypto après que son PDG, Nate Steck, ait vu d’autres sociétés négociées de gré à gré entrer dans le secteur. Il voulait protéger son entreprise contre une autre crise de la chaîne d’approvisionnement telle que celle créée par la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CoinDesk.

« Je voulais m’éloigner de toute la perturbation des biens et services », a déclaré Steck. Il a donc contacté un consultant en crypto mining et a commencé à « cocher des cases » sur ce qui propulserait rapidement la valeur pour les actionnaires et augmenterait les revenus.

« En fin de compte, l’extraction de crypto a un retour immédiat sur notre investissement », a déclaré Steck. « Les futurs projets se développeront à mesure que les opportunités de la plate-forme de pièces deviendront similaires aux premières étapes d’Internet », a-t-il noté. Nate a créé une filiale, Nate’s Mining, et un compte Twitter pour refléter sa nouvelle orientation.

La société chinoise de loterie sportive 500.com (NYSE : WBAI), qui a annoncé en janvier qu’elle commencera à acheter des mineurs de bitcoins et a intensifié ses efforts tout au long de cette année, est d’autres convertis récents à l’extraction de crypto. Une compagnie maritime, Sino-Global (SINO), a embauché des cadres en février pour diriger l’entrée de l’entreprise dans l’extraction de bitcoins. En avril, Graystone Company (GYST), un fabricant de produits de longévité et de bien-être basé en Floride, a annoncé qu’il se lancerait dans l’extraction de bitcoins pour améliorer sa propre santé financière.

Des jours d’abondance

Le passage à l’extraction de crypto n’est pas une surprise lorsque les entreprises perdent de l’argent ou n’ont pas de modèle commercial durable. Selon une note de recherche de Jonathan Petersen, analyste de la société d’investissement Jefferies, l’extraction de bitcoins a été une entreprise à marge élevée avec une courte période de récupération, ou le temps nécessaire pour qu’un investissement récupère sa mise initiale.

« Cette année a été l’un des meilleurs environnements pour l’exploitation minière BTC en Amérique du Nord en raison de la réduction de la concurrence à la suite de l’interdiction d’exploitation minière en Chine et de la pénurie mondiale actuelle de puces, qui limite également le déploiement de nouveaux mineurs BTC », a-t-il écrit.

L’analyste de DA Davidson, Christopher Brendler, a estimé que pour un mineur « le meilleur de sa catégorie » ayant accès à une énergie bon marché, le coût moyen pour extraire un bitcoin est d’environ 5 000 $, avec des marges brutes pouvant atteindre 90 %, même si le bitcoin se négocie autour de 50 000 $. (C’est dans les 50 $ élevés au moment de la publication.)

Il a estimé que pour des mineurs tels que Marathon Digital, la marge brute, ou bénéfice retenu par une entreprise après frais d’exploitation, sera d’environ 89,6 % en 2021 et 90,8 % en 2022.

Avec de telles marges, il est facile de comprendre pourquoi les entreprises seraient tentées de démarrer une entreprise de minage de crypto. Cependant, il faudra une stratégie à long terme pour rendre le déménagement vraiment rentable, a déclaré Zack Voell, directeur du contenu et de la recherche chez Compass Mining.

« Les conditions actuelles du marché font de l’extraction de bitcoins une activité extrêmement rentable pour presque tout le monde. Mais se précipiter dans le financement d’une opération minière à grande échelle en raison de la rentabilité actuelle peut se terminer par un désastre », a-t-il déclaré, avertissant les mineurs potentiels de résister à la peur de manquer (FOMO).

« Toute entreprise qui souhaite se lancer dans l’extraction de crypto-monnaie devrait ignorer FOMO et préparer une stratégie pluriannuelle pour ses opérations », a déclaré Voell.