De la plage Aleida Núñez laisse libre cours à sa silhouette en maillot de bain

Libérer sa silhouette la coquette actrice La Mexicaine Aleida Núñez, a de nouveau consenti à ses fans grâce au contenu qu’elle a récemment partagé sur son Instagram, la révélant silhouette exquise en portant l’un des maillots de bain la plus coquette qu’elle ait utilisée jusqu’à présent.

Aleida Nunez Il a publié ce qui pourrait être considéré comme l’une de ses photographies les plus coquettes sur Instagram, bien que ce ne soit pas naturel, beaucoup pourraient le considérer ainsi à première vue car son maillot de bain est beige.

En seulement deux heures, cette belle star du divertissement a réussi à avoir plus de 40 000 likes, il ne fait aucun doute que ces images ont été complètement likées par ses followers, qui ont jusqu’à présent atteint plus de 3,4 millions donc uniquement sur Instagram.

L’actrice, chanteuse et femme d’affaires porte un maillot de bain deux pièces, c’est quelque chose de minuscule car il laisse apparaître une grande partie de sa silhouette, notamment ses charmes, dans la partie haute qui est d’ailleurs ce qui attire le plus l’attention de la première photo c’est qu’il a plusieurs franges qui tombent de ce vêtement.

Ces quelques bandes sont celles qui attirent immédiatement le regard de ses followers, Núñez porte également un long kimono qui ne couvre rien, il l’a seulement perché sur ses épaules pour que sa silhouette puisse être pleinement appréciée dans la première image, bien qu’un de ses jambes est un peu recouverte par le tissu de son kimono, ce qui la rend encore plus coquette.

En accessoire, elle ne porte que des lunettes de soleil, ainsi qu’une boucle d’oreille au nombril ; Pour beaucoup de ses fans, toute perspective dans laquelle cette belle femme mexicaine apparaît est tout simplement parfaite, elle parvient sûrement à exercer toutes les parties de son corps.

Dans la deuxième image, nous voyons déjà le mannequin du défilé (c’est ainsi qu’elle a commencé sa carrière), elle y apparaît déjà en montrant complètement sa silhouette, car elle a les bras ouverts et le tissu de son kimono s’ouvre, permettant à son corps de s’étirer. regarde encore plus.

L’endroit où les photos ont été prises est une plage, seulement qu’il n’est pas mentionné dans sa description de quelle plage il s’agit en particulier, Aleida posait au sommet de quelques gros rochers, celui qu’elle a touché avec ses pieds, cela ressemblait toujours à un peu humide, sûrement même ce point vient de la mer.

Le bronzage parfait d’Aleida Núñez est spectaculaire, surtout parce que son beau teint se démarque encore plus grâce aux cheveux qu’elle a peints en blond.

Grâce au fait que le mannequin et actrice est assez active sur ses réseaux sociaux, ses fans ont l’occasion de la voir tous les jours, il y en a sûrement qui se sont consacrés à partager leur propre contenu dans des comptes créés pour honorer sa beauté, en choisissant les meilleures photos qu’elle publie elle-même.

Cette beauté originaire de Lagos de Moreno, Jalisco, Mexique a 40 ans, elle deviendra sûrement dans quelques années la nouvelle Garde Maribel Depuis, comme l’animatrice de télévision, elle prend grand soin de son corps et fait beaucoup d’exercice.

Peut-être que peu de gens savaient que Núñez était né le 24 janvier 1981, ils pensaient sûrement qu’il était beaucoup plus jeune, mais en fait c’est à quoi il ressemble, ceci en raison de sa discipline et de sa bonne nutrition, ce ne serait pas une surprise que à l’avenir, il deviendra également préparateur physique et se démarquera également dans ce domaine comme vous l’avez fait dans d’autres domaines dans lesquels vous avez touché.