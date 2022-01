De la plaque à la charrue : la portée et la profondeur de la MSP

Les données SAS, même avec des mises en garde, montrent à quel point la MSP est un mauvais choix lorsqu’il s’agit de soutenir les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux

Par Ashok Gulati et Ranjana Roy

Nous souhaitons aux lecteurs de cette chronique, et à nos familles d’agriculteurs, une nouvelle année sûre et heureuse, avec une plus grande prospérité, une agriculture plus productive et compétitive, plus durable sur le plan environnemental et plus nutritive.

Ici, nous nous concentrons sur l’une des demandes clés des syndicats d’agriculteurs protestataires, que les prix de soutien minimum (MSP) soient rendus légaux. Nous estimons la portée et la profondeur de la MSP à partir des données au niveau de l’unité rapportées par l’ONSS (77e cycle) dans son enquête d’évaluation de la situation (SAS) des agro-ménages (agri-HHs) pour l’année agricole juillet 2018-juin 2019. La taille de l’échantillon du SAS était de 58 035 ménages lors de la visite I et les mêmes ménages ont été interrogés lors de la visite II, mais l’échantillon est tombé à 56 894 ménages lors de la visite II car certains ménages de la visite I n’ont pas pu être suivis. Sur la base de cet ensemble de données au niveau de l’unité, seulement 8,8% des agro-HHs ont vendu une récolte aux agences gouvernementales au MSP, et la valeur de cet agro-produit n’est que de 8% de la valeur totale de l’agriculture (cultures plus bétail). C’est le tableau au niveau de toute l’Inde, et il est évident qu’il diffère assez largement d’un État à l’autre, allant de moins de 1% de portée du MSP dans la plupart des États du nord-est à jusqu’à 50% de portée dans un État comme Chhattisgarh.

Il est intéressant de noter que le total des avoirs opérationnels estimés pour l’Inde, sur la base de l’échantillon SAS, était d’environ 89 millions ; Les ménages agricoles agricoles sont estimés à près de 93 millions, ce qui est bien inférieur à l’estimation des exploitations opérationnelles du recensement de l’agriculture 2015-2016 de 146 millions. Cependant, la valeur totale des produits agricoles estimée à partir des données de l’échantillon SAS n’est que d’environ Rs 10,1 billions par rapport aux Rs 37,3 billions des comptes nationaux. Cela soulève de sérieux doutes quant à la couverture et à la véritable représentativité de cet échantillon. Bien que le SAS déclare que ses résultats doivent être lus davantage en termes de pourcentages et non en termes absolus, son extrapolation de nombres absolus est tellement différente des autres sources que l’on est obligé de penser et d’utiliser ces nombres pour voir quel autre ensemble de nombres venir en ce qui concerne la portée et la profondeur de la MSP.

Si l’on utilise les données du recensement et des comptes nationaux au dénominateur, qui sont plus fiables, le pourcentage d’agriculteurs bénéficiant du MSP se réduit à seulement 5,6% et la valeur des produits agricoles bénéficiant du MSP à un maigre 2,2%. Que celles-ci soient plus authentiques ou celles générées à partir des données au niveau de l’unité SAS, il n’en reste pas moins que la portée du MSP, à la fois en termes d’agri-HH ou de valeur des produits agricoles, ne dépasse pas 9 % ; en fait, il pourrait être beaucoup plus faible si l’on utilise les données agrégées du recensement et des comptes nationaux.

Alors que les agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana ont le plus bénéficié du MSP en raison de l’héritage de la Révolution verte, ces derniers temps, les achats se sont étendus à de nombreux autres États, notamment Chhattisgarh et Telangana pour le paddy et le Madhya Pradesh pour le blé. Certains chercheurs ont salué cela comme la MSP atteignant les petits agriculteurs marginaux, en particulier dans le Chhattisgarh où, selon les données SAS, près de 50 % des agro-HH et 45 % des produits agricoles ont bénéficié de la MSP. Mais lorsque nous utilisons les données du recensement et des comptes nationaux, cela tombe à 37% pour l’agri-HH et à seulement 13,7% pour la valeur des produits agricoles. Cependant, ce que le récit de la MSP atteignant les petits agriculteurs marginaux dans des États comme le Chhattisgarh manque, c’est que la plupart de ces agriculteurs bénéficient également d’un PDS fortement subventionné. Rien ne peut être plus irrationnel et économiquement inefficace que d’acheter d’abord du paddy aux petits agriculteurs marginaux au MSP, puis de leur donner le même riz, après avoir encouru des coûts 40 % plus élevés en plus du MSP en raison de l’approvisionnement, du stockage et de la distribution.

Il est bien mieux d’aider directement les petits agriculteurs et les agriculteurs marginaux avec une politique de revenu ou à travers un paquet de diversification vers une agriculture à haute valeur ajoutée. PM-KISAN, donnant aux agro-HHs Rs 6 000 dans leurs comptes, est beaucoup plus efficace et solidaire. Elle peut être affinée et étendue, par exemple, en la liant à l’adoption de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (réduction des émissions de méthane, abstention du brûlage du chaume, etc.).

Même si des MSP sont annoncés pour 23 produits de base, le soutien des prix concerne essentiellement le blé et le riz, et cela aussi dans quelques États. Cela crée des structures d’incitation fortement faussées en faveur du blé et du riz, et avec l’électricité et l’urée fortement subventionnés/gratuits, conduit à une catastrophe environnementale dans certaines poches du nord-ouest de l’Inde.

La MSP déforme la logique de base du mécanisme offre-demande, ralentit le processus de diversification et est un instrument très coûteux et inefficace, en plus de conduire à des fuites massives et à la corruption. Cela ne peut pas augmenter les revenus des petits agriculteurs marginaux, qui représentent près de 87 % de la communauté agricole totale. Avec une taille moyenne d’exploitation de seulement 0,9 ha, à moins que les agriculteurs ne se tournent rapidement vers une agriculture à haute valeur ajoutée, il n’y a pas beaucoup de possibilités d’obtenir de meilleurs revenus pour les petits exploitants d’une manière efficace et durable. Le gouvernement doit se concentrer sur le développement de chaînes de valeur efficaces, d’OPF spécifiques aux produits de base équipées pour analyser, classer et emballer leurs produits, et inciter le secteur privé à investir dans la logistique, le stockage, la chaîne du froid, la transformation, etc. chaînes sont étendues, le gouvernement peut aider les agriculteurs à travers une politique de soutien des revenus à l’hectare, orientée vers les petits exploitants et les exploitants marginaux, via des transferts directs pour éviter de fausser les marchés ou les modes de culture.

Gulati est professeur à la Chaire Infosys pour l’agriculture, et Roy est chercheur associé, Icrier

