De la plaque à la charrue | Sept ans du gouvernement Modi : le bien-être plutôt que la croissance

Le gouvernement dirigé par Narendra Modi a passé sept ans au pouvoir. Il est confronté à des vents contraires sur le front politico-économique, grâce à la deuxième vague de Covid-19 et aux performances inférieures aux attentes lors des élections à l’assemblée de l’État. Pourtant, il est temps de regarder en arrière et de réfléchir à ses performances sur les paramètres socio-économiques au cours des sept dernières années. Nous comparons également et voyons comment il s’est comporté vis-à-vis des sept premières années de l’UPA (2004-05 à 2010-11) sous Manmohan Singh.

L’un des paramètres économiques clés est la croissance du PIB. Le graphique ci-joint montre que le taux de croissance annuel moyen du PIB sous le gouvernement Modi n’a été jusqu’à présent que de 4,8%, contre 8,4% au cours des sept premières années du gouvernement Singh. Même si l’on exclut l’année 2020-21 (FY21) en raison de Covid-19, la moyenne sur six ans s’élève à 6,8 %, bien en deçà de l’indice Singh. De toute évidence, à ce rythme, le rêve d’une économie de 5 000 milliards de dollars d’ici l’exercice 25 n’est pas réalisable.

Cependant, le gouvernement Modi s’est mieux comporté sur le front de l’inflation, l’IPC augmentant de 4,8% par an contre 7,8% au cours des sept premières années du gouvernement Singh. En outre, sur le front des changes, les premiers ont mieux fait, avec des réserves de change passant de 313 milliards de dollars le 23 mai 2014 à 593 milliards de dollars le 21 mai 2021.

Sur le front de l’alimentation et de l’agriculture, qui touche le segment le plus important de la population, les deux gouvernements ont enregistré une croissance annuelle moyenne de 3,5 % du PIB agricole au cours de leurs sept premières années respectives. Cependant, le gouvernement Modi a battu tous les records en ce qui concerne les subventions aux aliments et aux engrais au cours de l’exercice 21, qui ont touché 6,52 crore de lakh Rs (38,5% de tous les revenus du gouvernement de l’Union, selon CGA). Il a également accumulé des stocks de céréales dépassant les 100 millions de tonnes d’ici fin mai 2021. Cela reflète la grande inefficacité du système de gestion des céréales de l’Inde, et le Premier ministre Modi a hésité à réformer ce secteur. Sur le front des exportations agricoles, le gouvernement Modi a obtenu de piètres résultats – en sept ans, il n’a pas pu dépasser les 43 milliards de dollars atteints au cours de l’exercice 2014. Avec des exportations agricoles atones et des revenus agricoles faibles, le rêve de doubler les revenus réels des agriculteurs d’ici l’exercice 23 peut rester une chimère.

Sur le front des infrastructures, le gouvernement Modi a fait mieux que l’UPA. La production d’électricité est supérieure de 78 % et la construction de routes de 30 % par an. Dans le secteur social, critique pour ceux qui se trouvent au bas de la pyramide économique, nous avons retenu trois indicateurs clés pour évaluer la performance du gouvernement Modi vis-à-vis du gouvernement Singh : (a) les jours-personnes annuels moyens générés sous MGNREGA dans le les cinq premières années du programme lancé par l’UPA (FY07 à FY11), qui était de 200 crore, s’améliorant sous le gouvernement Modi à 230 crore ; (b) le nombre annuel moyen de maisons achevées sous Indira Awaas Yojana et PM Awaas Yojana-Gramin, qui est passé de 21 lakhs à 30 lakhs par an ; et (c) mettre fin à la défécation à l’air libre (sans défécation à l’air libre, ou FDAL) qui était de 38,7 % le 2 octobre 2014, et a grimpé à 100 % le 2 octobre 2019, selon les dossiers du gouvernement. C’est en effet louable ; donnant la priorité aux toilettes aux temples, le gouvernement Modi a obtenu le statut FDAL qui n’avait pas été atteint même 67 ans après l’indépendance.

Dans l’ensemble, il est clair que le gouvernement Modi n’a pas bien performé sur le front du PIB. Mais son bilan sur le front agro-PIB est égal à celui de l’UPA, et sur les programmes d’infrastructure et de protection sociale, il est sûrement meilleur. On peut soutenir que ces chiffres doivent être normalisés avec, par exemple, les personnes en dessous du seuil de pauvreté ou un autre déflateur, mais je dirais quand même que le gouvernement de Modi s’est avéré plus axé sur le bien-être que réformiste. Combien de temps cette approche du bien-être est viable sans élargir la taille du gâteau au PIB est une question ouverte. On ne peut qu’espérer qu’une fois le Covid-19 contenu, le gouvernement pourra se concentrer sur les politiques de croissance et que l’Inde rebondira sur une trajectoire de forte croissance. Étonnamment, même au milieu de cette morosité, Sensex a rugi, malgré l’avertissement de RBI d’une possible bulle. En attendant, les décideurs politiques doivent stimuler la demande, soutenir les MPME et investir davantage dans la santé et l’agro-infrastructure et les chaînes de valeur dans les zones rurales pour le reste du gouvernement Modi. Ce n’est qu’alors qu’ils peuvent espérer augmenter durablement l’emploi productif et les revenus d’un plus grand nombre de personnes.

L’auteur est professeur titulaire de la chaire Infosys pour l’agriculture, ICRIER

