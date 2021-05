De la Play Station à la réalité: les filets et l’obligation de gagner

En NBA, il y a une maxime que personne ne peut nier: celui qui est un champion l’est pour toujours. L’anneau tant attendu est la pointe de l’iceberg, le plus grand triomphe auquel tout basketteur peut aspirer. C’est pourquoi Karl Malone a dit, avant la finale de 1998, qu’il ne voulait pas de quatre, cinq ou six anneaux. “J’en veux un. Juste un“, aseguraba el ala-pívot antes de perder, por segundo año consecutivo, ante los Bulls de Michael Jordan, que ponían con ese título el broche de oro a su particular dinastía. La retirada estrella de los Jazz sabía algo que en la mejor Liga del mundo es un susurro constante y una voz en grito cuando la desesperación acecha: tenía que ser campeón. De nada servía ser el segundo máximo anotador de todos los tiempos, el líder indiscutible de una franquicia con mercado pequeño a la que había dado un aura grand. Ce qui vaut finalement, ce sont les anneaux. Et puis, plus tard, on retrouve les points, les triples-doubles, les exploits ou l’influence culturelle que l’on peut avoir, des données palpables ou de simples opinions qui magnifient plus ou moins les joueurs, mais qui prennent plus d’importance lorsque leur cursus est accompagné. le plus grand de tous les prix.

Relativement récemment, la NBA a été témoin de l’un de ces exploits accompagnés d’une simple curiosité: Carmelo Anthony devant Elvin Hayes dans le tableau des meilleurs buteurs et il est devenu le dixième à avoir marqué le plus de points. Les journalistes américains (dont beaucoup sont très bons, il faut le dire), se sont servis de leur énorme quantité de données pour souligner que, de cette liste, Carmelo était le seul à ne pas avoir conquis le MVP de la saison (ni le All Star ni, bien sûr, de la finale, bien sûr). Et, curieusement, il n’y a qu’un seul autre joueur qui n’a pas remporté le ring de cet incroyable top 10; C’est, wow, Karl Malone. Elvin Hayes, récemment avancé, a également remporté le titre, qui, si on passe dans le top 20, font également défaut à Dominique Wilkins, Vince Carter et Alex English, ces deux derniers clôturant la liste.

Ce n’est pas un hasard si, de ses compagnons de génération, absolument dorés, Carmelo est légèrement derrière les autres (LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh …). Réduire la bande aux étoiles, bien sûr. Ni que Karl Malone a été dépassé par Tim Duncan, Kevin Garnett ou Dirk Nowitzki sur la liste des meilleurs attaquants de puissance de tous les temps.. La différence, bien sûr, est que certains ont des anneaux et d’autres pas. Il est inutile de marquer près de 37000 points en 19 saisons si l’on se souvient de vous pour avoir perdu trois finales (la dernière de Malone remonte à 2004, avec les Lakers et une fin amère) et non pour en avoir remporté au moins une. Ou, dans le cas de Carmelo, pour n’avoir disputé qu’une seule finale de conférence dans toute sa carrière. Cela arrive aussi avec Chris Paul, plus sujet à l’amour irrationnel du fan mais qui ne se débarrasse pas d’un argument irréfutable: ne pas avoir gagné. En fait, c’est la seule chose qui soit totalement vraie dans les classifications éternelles, toujours subjective (peu importe combien certains ont un certain consensus) et liée au jugement de l’opinion publique, cet endroit où se livrent les batailles qui décident des guerres.

La super équipe et le ring

Il y a eu de nombreuses super équipes dans l’histoire de la NBA, cette nomenclature qui a son précédent dans LeBron James et sa controversée The Decision, fuyant à Miami pour quitter l’Ohio et former la première liste d’agents libres de l’histoire de la meilleure ligue du monde. Ce que les Warriors ont pu réaliser n’a pas été fait par les Lakers de 2003-04, ni par la chaleur de 2010-11, ceux qui ont tenté la conquête qu’ils ont réalisée plus tard et qui ont lamentablement échoué dans une année marquée par la haine pour leur star principale. Ensuite, ils ont obtenu le succès, celui que LeBron poursuit sous la forme du cinquième anneau. Et celui qu’ils veulent obtenir, pour la première fois, James Harden, Steve Nash, Mike D’Antoni et Amar’e Stoudemire, tous les membres des filets; des gens qui poursuivent indéfiniment la gloire et qui cherchent à inscrire leur nom dans l’histoire. Parce que, vous savez, celui qui est champion est éternel.

Cette bague tant attendue a été remportée par les deux autres stars qui complètent le cercle, bien que cela ne les empêche pas toutes les deux d’avoir besoin, comme celles déjà mentionnées, de la rédemption tant attendue. Kyrie Irving l’a fait chez les Cavaliers, en 2016, avec 41 points au cinquième match et un retour historique forgé d’un triple grâce à son talent. Le meneur s’est rendu chez les Celtics pour échapper à la longue ombre de LeBron, mais a perturbé un projet prometteur et s’est dirigé vers Brooklyn après avoir promis de renouveler à gauche et à droite. Et là, sa légende d’un joueur difficile et d’un mauvais partenaire s’est accrue, avec le limogeage de Kenny Atkinson pointant du doigt sa personne (et Durant) et une saison au cours de laquelle il a disputé 15 matchs sans donner trop d’explications. Dans le présent, sa disparition pour aller à l’anniversaire de sa sœur au milieu de la pandémie de coronavirus sans même que Steve Nash sache pourquoi il n’était pas avec l’équipe a soulevé des soupçons. Après ce congé personnel, il est revenu pour montrer son meilleur niveau et en moyenne 27,2 points, 4,8 rebonds et 6,2 passes décisives. Pas mal.

L’autre grand champion est Durant, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Celui qui était avec une sortie aussi controversée que celle de LeBron, qui a commencé l’ère des joueurs habilités, dont l’attaquant, avec Kyrie et Harden, a profité de cette saison. Son départ en 2016 chez les Warriors par SMS à Westbrook, comme celui qui quitte son partenaire pour watshapp, était une tache sur son CV qui ressemblait étroitement à ce que LeBron a fait en 2010. Là, à Oakland, Durant a remporté deux anneaux et deux MVP de la finale, a mis fin à la torture en Chine qui était censée ne pas gagner et a applaudi avec Kyrie son arrivée dans la Big Apple (aux Nets et non aux Knicks, comme certains le pensaient), pour participer activement au départ de Kenny Atkinson, même sans contester une seule minute pour sa blessure au tendon d’Achille. Et c’est aussi lui, avec Kyrie, qui a donné le feu vert pour les arrivées de Nash, D’Antoni, Stoudemire, la continuité de Jaque Vaughn …

Le compte en attente du personnel d’entraîneurs est le plus important de tous. Steve Nash et Amar’e Stoudemire étaient sous Mike D’Antoni dans ces Les soleils des sept secondes ou moins qui ont révolutionné la NBA, ils ont changé les règles du jeu, établi l’ère du pick and roll et posé les bases des triples. Mais ils n’ont jamais gagné, la farce du manque de solutions aux moments clés les poursuivant toujours (trois finales Ouest et quelques demi-finales). Surtout D’Antoni, qui a quitté les Rockets l’été dernier après avoir montré qu’il est un magnifique entraîneur de saison régulière qui n’a qu’un seul plan, ce qui l’a empêché même d’en jouer quelques-uns. Finales malgré avoir remporté le prix du meilleur entraîneur à deux reprises, ayant remporté trois fois des équipes de plus de 60 victoires ou disputé trois finales de conférence au cours de sa carrière. Un homme capable de changer de basket, mais incapable de gagner. Quelque chose qu’il tentera de changer cette année avec celui qui était son élève et à côté de son joueur fétiche, un James Harden qui a atteint son extension maximale à ses côtés.

Gagner ou échouer

À ce stade, les Nets ont juste à gagner. Lorsque vous formez une super équipe, la marge d’erreur est plus petite et la pression plus grande. Dans une saison où personne n’est favori, les Nets sont: selon les statistiques Kyrie susmentionnées, additionnez les 27,9 points, 7 rebonds et 5 passes décisives de Durant et les 25,4 + 8,7 + 11 que Harden fait en moyenne depuis qu’il est arrivé à Brooklyn. De plus, La Barba lui a même fait oublier son départ controversé des Rockets et optait légitimement pour le MVP avant d’être blessé. C’est là que réside le problème de l’équipe et le seul doute qu’il soulève: les trois stars ont à peine disputé huit matchs ensemble et leur perméabilité et leur compatibilité lorsqu’il s’agit de disputer les playoffs (rappelons qu’il n’y a que trois balles) peuvent être la clé. Pour l’instant, il semble que Harden agira comme un meneur et qu’il nourrira les balles de ses coéquipiers, ce qu’il a parfaitement fait jusqu’à présent. Et ce sera leur engagement défensif, comme celui de Durant et Irving, qui pourra faire la différence en séries éliminatoires.à.

Le métier de Harden a été le point culminant de la saison. Le garde a servi de base, depuis lors, les trois grands ont peu de coïncidence … mais il l’a fait. Avec les trois, le record est de 6-2; Avec Harden et Kyrie, c’est 14-3. 3-0 alors que seuls La Barba et l’attaquant ont coïncidé. 5-5 uniquement avec Irving. 4-2 uniquement avec Harden. Et 2-0 quand le seul qui a été a été Durant. Autrement dit, ils ont gagné avec toutes les variantes possibles et ont toujours été dans un combat constant pour compenser les absences marquées dans l’alignement. Et on suppose (supposé …) qu’ils seront tous au moment de vérité, ces playoffs dans lesquels les Celtics se retrouveront au premier changement, une série dans laquelle ils sont favoris mais où ils doivent gagner avec solvabilité pour ne pas soulever de doutes ou de soupçons. À propos de la coïncidence des trois stars en même temps, Steve Nash a déjà plaisanté récemment: “Quelqu’un m’a dit que le nombre de minutes qu’ils ont passé ensemble sur le terrain est plus court que L’Irlandais”, a-t-il déclaré, se référant au dernier film de Martin. Scorsese. Ça.

Le reste des obstacles devra être résolu à la volée, dans une saison marquée par l’improvisation. Les minutes que LaMarcus Aldrige a ôtées à Nicolas Claxton ont été résolues par la malheureuse retraite de l’attaquant et Il semble que l’effort de Blake Griffin soit plus grand depuis qu’il a quitté Detroit. De plus, DeAndre Jordan peut être utile pour défendre des hommes de grande taille comme Joel Embiid à des moments précis et Jeff Green ou Joe Harris sont la clé de l’attaque, même s’ils ne sentent pas la balle dans les fins serrées (ce qui est déjà arrivé). Ce qui reste à gérer, c’est la pression: la défaite des Lakers en 2004 (Kobe, Shaq, Payton, Malone …) a mis fin à un projet déjà mou, le Heat en 2011 était sur le point de faire de même et toutes les grandes équipes n’ont même pas réussi à rester à un pas de la récompense convoitée. Les Nets vous le savez, puisqu’en 2013 ils étaient les antagonistes de l’histoire (Garnett, Pierce, Johnson, Deron, Lopez …). De ce projet en est venu un autre dont la fin a précipité l’arrivée des stars d’aujourd’hui. Et d’un corps technique plein de noms propres. Gagner n’est jamais facile et ils le savent mieux que quiconque. Ils l’ont souffert dans leur chair. Et dans ce cas, tout ce qui n’est pas gagnant, c’est l’échec. Il était temps pour les Nets de concrétiser une équipe Play Station. Une super équipe. Une opportunité.