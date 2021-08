De la pluie est prévue pour les trois jours du Grand Prix de Belgique

in

La pluie n’est jamais une surprise à Spa-Francorchamps – et si les prévisions météorologiques sont exactes, une bonne quantité pourrait tomber au cours du week-end du Grand Prix de Belgique.

Le circuit emblématique des collines ardennaises aurait son propre microclimat, avec des conditions souvent changeantes très rapidement, et la BBC indique que la piste pourrait être mouillée les trois jours alors que la Formule 1 revient de sa pause estivale.

Les équipes pourraient bien s’en tirer avec des slicks pour la FP1 vendredi matin, alors que les prévisions suggèrent jusqu’à 30% de chances de pluie mais des conditions fraîches, peut-être seulement autour de 12 degrés.

Cependant, l’après-midi est le moment où les gouttes de pluie apparaissent dans les graphiques de prévision pour FP2, avec du soleil et des averses probables.

Ce thème se poursuit tout au long de samedi, lorsque la plus grande probabilité de pluie semble être pour FP3 le matin à plus de 50%.

La possibilité d’averses ne diminue que légèrement pour les qualifications de l’après-midi, ce qui offre le potentiel pour l’une de ces sessions passionnantes lorsqu’une surface à évolution rapide – devenant plus humide ou plus sèche – signifie que le timing des tours de “poussée” est critique et que la pole position devient grande ouverte. .

Pour la course de dimanche, le symbole du soleil disparaît complètement des prévisions à Spa. Au lieu de cela, pour la durée de la course, cela suggère une pluie légère avec une possibilité constante de plus de 40% ainsi qu’une douce brise.

On est là, Spa Et vous avez toujours l’impression que la pluie est à environ 10 minutes ici 😄#HaasF1 #BelgianGP pic.twitter.com/542l38k1BR – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 26 août 2021

Les équipes devront donc faire attention à l’utilisation de leur allocation de pneus au cours des trois jours, avec une forte dépendance aux intermédiaires et aux pluies probables.

Inévitablement, dans ce qui a été une saison très divertissante jusqu’à présent, deux des courses les plus excitantes de la saison ont eu lieu après une averse juste avant le départ.

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola a été remporté par Max Verstappen et a présenté des incidents au cours desquels Lewis Hamilton, George Russell/Valtteri Bottas et Sergio Perez ont tous été pris au dépourvu par les conditions difficiles.

Puis la dernière fois, lors du Grand Prix de Hongrie, Bottas a mal évalué son freinage dans le premier virage et a déclenché une mêlée qui a mis hors de cause plusieurs prétendants au podium, Esteban Ocon remportant une victoire surprise pour Alpine.

La course sur piste mouillée la plus célèbre à Spa a probablement eu lieu en 1998, lorsque Damon Hill et Ralf Schumacher ont remporté un doublé pour Jordan – la première victoire de l’équipe en Formule 1.

Cette course est également restée dans les mémoires pour un empilement dramatique au premier tour à l’approche de l’Eau Rouge et la réaction de colère de Michael Schumacher après que sa Ferrari a heurté la McLaren de David Coulthard.