De la pluie est prévue sur les trois jours du Grand Prix de Russie

in

Un week-end pluvieux à Sotchi est attendu avec de la pluie dans les prévisions pour les trois jours du Grand Prix de Russie.

Les fans de Formule 1 ont été désespérément frustrés la dernière fois que la pluie est tombée un week-end de course, car aucun tour à pleine vitesse n’était possible dans le Grand Prix de Belgique – un résultat finalement déclaré après quelques brèves incursions derrière la voiture de sécurité.

Cette fois, vendredi et samedi semblent être les plus touchés par les averses. Vendredi, la première séance d’essais est plus probable lorsque des pneus pluie ou intermédiaires seront nécessaires.

Le risque de pluie, selon les prévisions météorologiques de la BBC, est supérieur à 80 % vers l’heure du petit-déjeuner à Sotchi, et toujours près de 60 % en milieu de matinée au début du FP1. En milieu d’après-midi, pour FP2, la pluie devrait avoir cédé la place à un ciel plus lumineux et à une température de 18 degrés.

Les averses devraient être plus légères en intensité samedi, mais un FP3 humide et une séance de qualification sont tout à fait envisageables.

En effet, il semble à peu près certain que les qualifications se dérouleront sur un circuit humide car il y a 100% de probabilité de pluie entre 14h et 15h heure locale, et juste en dessous pour l’heure de chaque côté.

La crainte est donc que les qualifications puissent être gravement perturbées ou même ne pas avoir lieu complètement à l’heure prévue si ces averses «légères» sont plus fortes que prévu.

Nous voyons tous que c’est un bain naturel et simplement une flaque d’eau, n’est-ce pas ? Et que la piste/zone en arrière-plan a l’air plutôt bien, n’est-ce pas ?

Vous êtes tous vraiment marqués pour la vie après Spa ! ?? ça va être bon ! – Carlin (@CarlinRacing) 21 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine à minuit le 26 septembre et exclut les Pays-Bas

Même la perspective d’une qualification avancée, si cela était possible sur le calendrier des épreuves, serait incertaine car le samedi matin s’annonce également humide, bien que moins que l’après-midi.

Quant au jour de la course, cela présente une meilleure image, bien qu’il y ait encore 28% de probabilité de pluie dans chacune des deux heures où le grand prix doit avoir lieu.

De légères averses et du soleil sont au rendez-vous dimanche matin à Sotchi, avec un après-midi nuageux et une température élevée prévue de 20 degrés.

Fernando Alonso sur la possibilité d’un week-end de course humide. « C’est une piste plate sans dénivelé. L’eau tient beaucoup. La visibilité est donc assez mauvaise ici sur le mouillé.

« J’espère qu’il ne pleuvra pas dimanche. J’espère que nous n’aurons pas de deuxième Spa.

Les conditions humides sont inhabituelles pour Sotchi, mais Max Verstappen est un homme qui pourrait se réjouir de quelque chose pour tout mélanger, car il risque une pénalité de trois places sur la grille pour avoir été principalement responsable de sa collision avec Lewis Hamilton à Monza.

Le Néerlandais a pris la pole position lors de ce week-end détrempé à Spa, ce qui a conduit à un gain de 12,5 demi-points pour une victoire en “course”, et il défend maintenant une avance de cinq points au classement de la station balnéaire de la mer Noire qui a accueilli les Jeux olympiques d’hiver. Jeux en 2014.