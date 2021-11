de la promesse de Rory McIlroy à la théorie d’Abbie Richards

Nouvelles connexes

Les Le golf et le changement climatique Ils ont une relation tendue depuis 2020. C’est un sport très proche de la nature, mais qui a aussi de nombreuses critiques pour le soin apporté aux terrains dans lesquels il est pratiqué. C’est pourquoi certains militants ont fait campagne contre cette ancienne modalité comme une autre. De son côté, le sport a créé des fondations pour montrer qu’il pense à l’environnement. Un cas distinct est celui de Rory McIlroy et son engagement particulier.

La prise de conscience sur les problèmes climatiques est une constante qui s’est installée dans le monde du sport après que les critiques se sont portées notamment sur ceux qui ont la possibilité d’avoir un avion privé, comme c’est le cas du vainqueur de quatre « majeurs ». McIlroy a admis cette semaine que la « culpabilité » environnementale qu’il ressent pour avoir traversé le monde du golf sur des jets privés l’a amené à dépenser des dizaines de milliers de livres pour compenser son empreinte carbone.

son Bombardier Challenger 605 Ce n’est pas le seul avion privé dans le PGA. Arnold Palmer il a un Citation X, Le mythique Jack Nicklaus possède un Gulfstream III, l’historique Tiger Woods possède un Gulfstream V, le même que Rickie Fowler… Même Sergio Garcia possède un Colporteur 4000. Les prix élevés obtenus dans ce sport amènent les golfeurs à aspirer à acheter l’un de ces bijoux pour pouvoir accéder à tous les tournois qu’ils souhaitent.

Ce n’est pas nouveau, mais les critiques de Abbie richard. Ce comédien de 24 ans déteste le golf. Le diplômé en sciences de l’environnement estime que « ce n’est pas un sport », que c’est « élitiste » et que cette activité est « un gâchis ». Il le fait via le réseau social TIC Tac, où il est devenu une référence depuis la pandémie après avoir commencé à faire ce contenu soulevant ses protestations contre le sport du putting green et du putting. Ces deux controverses se rejoignent.

La faute de McIlroy

Après avoir voyagé depuis votre domicile en Floride jusqu’à Dubai de contester la Championnat du monde DP, ils lui ont demandé lors d’une conférence de presse si la question de la durabilité le dérangeait. McIlroy a déclaré que le problème est apparu pour la première fois après avoir gagné en Shanghaï Il y a deux ans : « J’ai pris l’avion pour rentrer chez moi et il n’y avait que moi dans l’avion. Cet énorme sentiment de culpabilité m’a envahi, juste parce que ça ne peut pas être bon. »

McIlroy paie désormais des frais supplémentaires, qui avoisinent 130 000 euros par an, pour compenser son empreinte carbone. Vous savez que votre argent ne résout pas le changement climatique. « Je ne me déclarerais pas un guerrier écologique », affirme-t-il s’exprimant sur cette question et masque sa décision en disant que « je suis quelqu’un qui ne veut pas nuire à l’environnement ». L’option de voyager sur des vols commerciaux ne semble pas dans sa tête : « En plus de ce que je paie pour voler en privé, je paie un peu plus pour être sûr d’être neutre en carbone à la fin de l’année. »

McIlroy collabore également avec le Fondation GEO. Cette association œuvre « pour que le golf favorise la nature, préserve les ressources naturelles, participe à l’action climatique et favorise le renforcement des communautés, ainsi que le respect des objectifs de développement durable et de l’engagement Net Zero ». Ils sont chargés de délivrer les certificats GEO requis pour les terrains de golf dans lesquels se déroulent des compétitions professionnelles.

Le combat d’Abbie

L’Américain de 24 ans décrit les terrains comme « un terrible gaspillage d’espace et le pire faux sport sur la face de cette planète ». Dans une récente interview au BBC explique que « la phase de construction d’un golf est extrêmement dommageable à ce qui existait avant » et, surtout, justifie l’impact sur l’environnement avec « plus de deux milliards de gallons d’eau utilisés par jour dans les golfs de États Unis« .

Richards a utilisé la campagne pour la présidence de Etats-Unis 2020 pour réaliser l’une de ses vidéos les plus populaires : « Quand je serai président, nous interdirons le golf. Tous les terrains de golf deviendront des parcs publics, tous les country clubs deviendront des logements sociaux, nous buvons toute l’eau que nous aurions utilisé pour arrosons les terrains de golf et nous le buvons. Nous serons le pays le mieux hydraté de la planète, nous avons tous une belle peau et toute personne surprise en train de jouer au golf se fait manger. «

La Fondation GEO a participé à la dernière COP26 pour défendre la valeur du golf dans la préservation de l’environnement, mais ces mouvements qui deviennent viraux sur les réseaux sociaux mettent le sport dans les cordes. La position de Rory McIlroy est courageuse d’investir pour tenter d’inverser son empreinte carbone, mais elle n’est pas acceptée comme solution par les militants. La confrontation peut devenir plus grossière avec le développement naissant de cette modalité dans les pays de Moyen Orient.

