De la pure magie et j’ai hâte d’en acheter un

Dhruv Bhutani / Autorité Android

“Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie.” – Arthur C. Clarke.

Une décennie et plus d’écriture sur les smartphones peut vous laisser blasé, mais je suis enclin à croire que beaucoup seraient d’accord avec moi : les smartphones sont rarement plus excitants. Des vitesses de charge sans cesse croissantes, encore plus de mégapixels, des taux de rafraîchissement plus élevés et plus de gigahertz que vous ne savez quoi en faire – ce sont des étapes évolutives nécessaires, mais ces améliorations incrémentielles inévitables ne sont pas des expériences transformatrices.

Les téléphones pliables et, par extension, les téléphones enroulables remettent en question ce statu quo. Cependant, jusqu’à présent, même les meilleurs téléphones pliables ont été plus des curiosités que des incontournables. Qu’il s’agisse de la taille encombrante, des plis disgracieux ou du manque d’optimisation logicielle, les pliables ont jusqu’à présent été intéressants mais pas assez bons pour une adoption grand public, même avec la deuxième génération de versions matérielles comme le Samsung Galaxy Z Fold 2 et le Huawei Mate X2.

La nature indescriptible des rollables en fait le support idéal pour les futures expériences des utilisateurs.

Entrez dans l’Oppo X 2021, le concept de téléphone enroulable de la société chinoise. Contrairement à la récolte actuelle de téléphones pliables, l’Oppo X 2021 semble indescriptible conservé sur une table. La lunette extra épaisse sur la droite peut attirer un regard curieux, mais dans l’ensemble, le téléphone n’est pas si différent des téléphones de grande taille existants. Et c’est là que réside sa beauté.

Pour que les téléphones pliables et enroulables se généralisent, les appareils devront améliorer manifestement la convivialité d’une manière conforme aux utilisateurs réguliers, au lieu de l’inverse. Et contrairement aux pliables qui doublent d’épaisseur lorsqu’ils sont fermés, créent un renflement disgracieux dans les poches ou nécessitent deux mains pour s’ouvrir, les téléphones enroulables sont des bêtes entièrement autonomes sans aucun de ces inconvénients.

Si vous ne saviez pas ce qui se cache sous la surface, l’Oppo X 2021 pourrait passer pour n’importe quel autre smartphone. Cependant, un coup rapide sur la touche d’alimentation plus tard, deux moteurs se mettent en marche et ce qui se déroule est tout droit sorti de la science-fiction.

Nous avons réussi à mettre la main sur un pour tester pendant une période de temps douloureusement courte. Voici ce que nous avons trouvé.

Alors, qu’est-ce que ça fait d’utiliser le téléphone enroulable Oppo X 2021 ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Je suis sûr que j’ai dû dérouler l’écran au moins cent fois au cours des deux jours que j’ai passés avec le téléphone. Le simple fait de voir un écran dérouler et étendre la toile est magique. Je ne pouvais tout simplement pas en avoir assez de regarder la transformation alors que le contenu s’écoulait de manière transparente et se réajustait aux nouvelles dimensions. Les fantastiques animations de transition d’Oppo aident davantage la cause et même quelques minutes avec l’Oppo X 2021 suffisent pour vous convaincre que les écrans roulants sont plus qu’une astuce de fête.

Au fur et à mesure que les écrans des smartphones sont devenus plus grands, ils sont devenus plus longs pour s’adapter à l’ergonomie quotidienne. Cependant, ce long format d’image peut rendre la lecture et l’expérience de visionnement difficiles. Le téléphone enroulable Oppo X 2021 résout ce problème. Appelez cela la période de lune de miel pour essayer une nouvelle technologie, mais l’écran étendu m’a fait passer plus de temps à regarder du contenu au téléphone, à prendre des notes et enfin à travailler sur mes longues lectures en attente dans Pocket.

Il faut environ deux secondes pour que l’écran se déploie de 6,7 pouces à 7,4 pouces et l’Oppo X 2021 fonctionne très bien comme une mini-tablette lorsqu’il est étendu. Une augmentation de la taille de 0,7 pouce peut sembler peu, mais cela change radicalement la façon dont vous utilisez l’appareil. Non seulement il ajoute près de 50 % de surface d’écran en plus, mais la transformation d’un panneau 19,5: 9 en un écran très proche de 4: 3 en fait un remplacement parfait pour un e-reader ou une petite tablette comme un ipad mini.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le geste rapide de balayage pour dérouler l’écran est assez pratique à atteindre, et je me suis retrouvé à dérouler l’écran chaque fois que je lisais du contenu long. Oppo a fait un travail de premier ordre dans la gestion de la répartition du poids, ce qui permet de tenir facilement le téléphone enroulable dans une main.

Cela aide également que l’écran lui-même soit très bon et manque des plis disgracieux que nous acceptons sur les téléphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Fold 2. Il y avait une légère imperfection le long du bord, mais ce n’était nulle part aussi mauvais que les plis. nous avons vu de nombreux pliables et vous vous y habituez en quelques minutes. L’écran P-OLED utilisé ici n’a pas le verre ultra-mince des appareils de Samsung, mais pendant mon bref passage avec le téléphone, le stratifié de l’écran d’Oppo semblait bien tenir. Notamment, les empreintes digitales et les taches n’étaient pas une préoccupation majeure.

Le reste de la construction est également plutôt bon, d’autant plus qu’il s’agit d’un prototype d’appareil. Oppo utilise une plaque 2 en 1 qui se trouve sous l’écran et lui donne un support structurel. Pendant ce temps, à l’arrière, une plaque en plastique se révèle au fur et à mesure que la coque en aluminium se sépare. Tout est plutôt bien pensé et pas une seule fois l’Oppo X 2021 ne s’est senti fragile ou délicat.

Et avant que vous ne demandiez, oui, l’écran s’affichera automatiquement s’il détecte une obstruction.

Le téléphone enroulable Oppo X 2021 est génial… pour un concept

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Malgré tous ses points positifs, le concept de téléphone enroulable Oppo X 2021 est loin d’être parfait, et il est difficile d’évaluer combien de ces problèmes sont dus au fait qu’il s’agit, eh bien, d’un concept. Pour commencer, il y a l’épaisseur et le poids du téléphone. Avec une épaisseur de 10,7 mm, l’Oppo X 2021 est un peu un gros boi, mais ce sont les 278 g de poids qui sont plus difficiles à ignorer.

Ce poids se résume principalement aux moteurs. En fait, la plupart des problèmes avec le téléphone se résument aux deux moteurs. D’une part, ils sont fort. Vous songez à dérouler discrètement l’écran lors d’une réunion ? C’est interdit.

Les deux moteurs de l’Oppo X 2021 ont besoin de plus de raffinement que l’écran enroulable.

Ces moteurs ont également un impact étonnamment élevé sur la durée de vie de la batterie. La jauge de la batterie n’était pas tout à fait précise sur le prototype d’appareil que j’ai utilisé, mais une douzaine de rouleaux et de déroulements ont réduit la durée de vie de la batterie de 50%.

Cette sensation de prototype précoce s’étend à la zone des gestes sur le bouton d’alimentation. À plus d’une occasion, je me suis retrouvé à caresser maladroitement le bouton d’alimentation en attendant que la magie se produise sans joie. Ailleurs, le téléphone manque également de fonctionnalités essentielles comme une caméra frontale, le déverrouillage biométrique et, d’ailleurs, les boutons de volume.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Ensuite, il y a les problèmes de fiabilité pour un téléphone comme celui-ci. En deux jours d’utilisation, je voyais déjà de la poussière s’accumuler le long du châssis coulissant. Contrairement aux téléphones conventionnels qui sont des conceptions monocoques solides, les téléphones pliables et enroulables ont forcément certains composants ouverts aux éléments. Samsung a dû concevoir tout un système pour lutter contre l’accumulation de poussière dans la charnière du Z Fold 2, et il reste à voir dans quelle mesure un appareil enroulable comme l’Oppo X 2021 gérerait les conditions du monde réel au fil du temps.

L’Oppo X 2021 est un aperçu du futur des smartphones

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Alors que les dalles monocoques standard continueront d’être le pain et le beurre de l’industrie, les écrans de pliage et de roulement font avancer les choses de manières nouvelles et intéressantes. En tant que démonstration de technologie de pointe, le téléphone concept enroulable d’Oppo fait son travail. Cela a aiguisé mon appétit pour quelque chose de nouveau et m’a excité pour l’avenir de la technologie d’affichage enroulable. En fait, mon temps avec l’Oppo X 2021 m’a convaincu que les téléphones enroulables ont des avantages distincts par rapport aux pliables.

L’Oppo X 2021 se rapproche encore plus de la combinaison de l’expérience smartphone et tablette en un seul appareil.

Le design discret et familier, lorsqu’il est fermé, le pousse vers l’adoption par le grand public. Ajoutez à cela l’absence de pli ou la flexibilité des rapports d’aspect dynamiques pour s’adapter aux films, aux jeux ou à la lecture et vous pouvez voir comment le facteur de forme offre le plus de potentiel. Après avoir essayé presque tous les smartphones pliables du marché, je peux affirmer avec certitude que l’Oppo X 2021 se rapproche le plus de la combinaison d’une expérience smartphone et tablette dans un seul appareil, et cela est largement dû à la facilité d’utilisation du téléphone.

Bien sûr, il a ses problèmes à régler, mais en permettant aux utilisateurs d’essayer l’Oppo X 2021 en dehors des conditions de laboratoire contrôlées, Oppo prouve que les téléphones enroulables sont beaucoup plus proches que prévu. Et pour ma part, j’ai hâte de mettre la main sur une version finale.