De la Renaissance à 200 retraits au bâton

SSeuls trois lanceurs ont atteint la marque favorite de 200 retraits au bâton en 2021 dans le MLB, l’un d’eux a été Rayon Robbie, un lanceur qui nous amène à apprécier au-delà du jeu le travail de ces héros parfois innommables (entraîneurs), en plus de croire à l’évolution et à la loi de la seconde chance dans le sport.

Rayon Robbie Il en est déjà à sa huitième saison en ligue majeure, ce qui pourrait être qualifié de meilleure année sur le monticule de tout son parcours dans le MLB. Passant d’être un lanceur en dessous de la moyenne à la moyenne de la ligue, ayant comme seule année réussie 2017 lorsqu’il a été sélectionné pour le All-Star Game, ce qu’il a fait cette année est encore une fois une tendance dans la carrière de Rayon ce 2021.

Avant 2017, Rayon Robbie entre 2014 et 2016, il avait accumulé 61 départs en 64 matchs, laissant une ERA de 4,65 et un WHIP élevé (coups et buts par balles autorisées par tacles lancés) de 1 452.

En prévision de 2017, Rayon Robbie a donné l’impression qu’il avait effacé tout cela, s’accrochant à une année de match des étoiles, où il a affiché un record de 15-5, complétant 25 départs, tout en affichant une MPM exquise de 2,89 et un WHIP de 1,154, se classant septième sur le bulletin de vote à Cy Young du Ligue nationale.

Après cette année des plus excellentes, tout s’en irait, qui, entre 2018 et 2020, a enregistré environ 68 départs en 69 matchs, laissant une atroce MPM de 4,53, ainsi qu’un WHIP de 1 427. À ce stade Rayon Robbie arrive dans le courant de 2020 jusqu’à Geais bleus de Toronto, où une seule chose a été vue : La Renaissance de sa carrière.

Rayon Robbie eu l’occasion de jouer cinq matchs avec le Geais bleus à ce stade, en plus d’une rencontre en séries éliminatoires de MLB en 2020, ce qui garantirait sa permanence dans l’équipe pour l’année 2021. Et ici, la partie qui a changé l’histoire.

Après avoir terminé son 26e départ en 26 matchs lundi dernier, Rayon Robbie obtenir les 202 retraits au bâton en 2021 dans le MLB, avec une année où il a affiché une MPM de 2,71, en plus d’un excellent WHIP de 1,010.

Ses retraits au bâton sont en deuxième position de toute la direction de MLB ; sa MPM est la septième la plus basse de toute la ligue, alors que son WHIP passe à la huitième. Toute une performance au rythme de “l’élite”.

Et après tout cela vient la plus grande question : Quelle a été l’évolution pour en arriver là ?

Nous parlions jusqu’à présent de son arsenal de lanceurs. Principalement ses quatre coutures droites.

Rayon Robbie Il est passé de l’utilisation de la ligne droite dans 47,3% de son répertoire en 2020 à 59,1% en 2021, en plus d’augmenter la vitesse de celle-ci de 93,9 miles par heure à 94,9 mph. Ces mêmes résultats faisaient partie de son succès imminent en 2017, lorsqu’il a utilisé la ligne droite à quatre coutures à 56,5%.

De la même manière, il a réussi à mélanger la ligne droite avec un tir tournant pour finir ses affrontements, avec le slider qui occupe cette place. Lancement qui est passé de 30,8 % en 2020 à 29,4 % en 2021, mais avec un meilleur résultat dans son utilisation.

Utilisant la ligne droite comme premier lancer en 2021, Rayon Robbie il a affronté 352 frappeurs, bien qu’il n’ait eu que 93 retraits au bâton. Contrairement à 99 retraits au bâton contre 193 frappeurs face au glisseur, ce qui est une référence claire à la façon dont il en est venu à combiner ses lancers et le rôle de chacun dans son arsenal.

Suite à son répertoire, Rayon Robbie Il a également combiné deux autres hauteurs de rupture, dans ce cas la courbe et le changement, tout en réduisant son plomb pratiquement comme “inexistant” dans son répertoire.

Résultats:

Compte tenu des changements dans leurs versions, Rayon Robbie il a résulté en une plus grande dominance de la zone de grève. 44,4% des lancements de Rayon Ce 2021, ils ont été enregistrés dans la zone de frappe, contre 36,2% en 2020. Alors que 29,7% de leurs lancements étaient en dehors de la zone.

En conséquence, les joueurs sont passés d’enregistrer un pourcentage de 40,7% de swing fait contre eux en 2020, contre 51,3% en 2021. Augmenter drastiquement leur taux de swing causé dans la zone de frappe de 73,7% en 2021, contre seulement 63,6% en 2021. 2020. De même avec les emplacements hors zone, obtenir un pourcentage de 33,5% de swing causé hors zone de frappe en 2021, contre 27,7% en 2020.

Ayant dit cela, Rayon Robbie a augmenté sa fréquence de retrait à 31,9% en 2021, contre 27,1% en 2020. De même, il a gardé la marche comme point rare dans ses sorties, passant d’une fréquence de retrait de 17,9% en 2020, à seulement 6,2% face au campagne en cours cette 2021.

Quelque chose de très commun de l’opposition contre Rayon Robbie ils étaient les contacts sous forme de lignes des années précédentes. Celui-ci est passé d’un taux de 24,3% en 2020, à 19,3% en 2021. Alors que les contacts provoqués sous forme de roulement sont passés de 24,3% en 2020 à 38,8% en 2021, tandis que les taux élevés sont passés de 51,5% en 2020, jusqu’à 41,9% en 2021.

Si une chose que les lanceurs professionnels aiment est simplement de dominer leurs adversaires avec des retraits au bâton ou des balles au sol, car ils réduiraient les chances de permettre davantage de coups, cela a tout simplement fait. Rayon Robbie des Geais bleus de Toronto, et cela appelle à analyser d’autres domaines comme sa phase d’entraînement avec le corps des lanceurs de l’organisation canadienne de MLB.

Prenant cette évolution dans ses caractéristiques de lanceur et son arsenal, Rayon Robbie Il est passé d’une moyenne au bâton de l’adversaire de 0,259 contre lui en 2020 à 0,208, un point clair dans son évolution liée à son ERA et son WHIP susmentionnés.

Ces résultats vous seront d’une grande aide pour Rayon Robbie à la fin de l’année, qui, inscrivant une campagne aux caractéristiques Cy Young, pourra “demander sa bouche” lorsqu’à la fin de la campagne en cours de MLB Soyez un agent libre d’ici 2022.