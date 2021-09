de la robe au cadeau pour les invités

Nouvelles connexes

Samedi dernier 11 septembre Paloma Cuevas (49 ans) et Enrique Ponce (49) ont organisé une réunion attendue dans le première communion de sa fille Bianca (9). Une célébration qui a eu lieu dans la ferme La Cetrina, à Jaén, et qui avait les détails nécessaires pour transformer cette célébration en une journée inoubliable. C’est ce qu’a révélé la mondaine ce dimanche, avec une série de publications sur son compte Instagram.

Dans un album de quatre clichés partagés sur son fil, Paloma Cuevas a montré le modèle que Bianca portait. C’est une belle design par Rosa Clara, la société leader dans le secteur de la mariée avec laquelle le socialite a collaboré. “La vie est toujours faite de moments et voir un enfant recevoir la première communion est l’une des plus belles que nous puissions vivre. Merci beaucoup ma très chère Rosa Clará, d’avoir mis autant d’amour et d’espoir que nous dans sa robe. Mon gratitude éternelle”, a exprimé la femme d’affaires, qui a également révélé des détails sur la coiffure que portait sa petite fille.

La plus jeune fille de la mondaine et du droitier elle a rassemblé sa crinière dans une belle tresse large, décorée d’un ornement floral Dans des tons bleus et réalisé par une artisane à qui Paloma Cuevas a voulu dédier un beau message à travers ses histoires. “Merci beaucoup d’avoir mis autant d’amour et de talent dans l’un des plus beaux souvenirs de notre vie. Tu es adorable et une artiste brillante !”, a écrit la femme d’affaires, faisant référence à Jimena Rivola, la créatrice de la coiffe.

Mais en plus de montrer le style de Bianca, Paloma Cuevas a également révélé quelques détails de la décoration qu’elle a choisie pour sa première communion. L’ex-femme d’Enrique Ponce a montré une partie de l’autel où sa fille a reçu le sacrement, la disposition des chaises pour les invités et sans fin fleurs dans des tons blancs, bleus et mauves qui ont fait de La Cetrina un endroit de rêve.

La mondaine a également publié le cadeau que vous avez offert aux invités, sous forme de remerciements. Cueva a donné une simple carte qui reflétait le nom de la fille et la date à laquelle sa célébration spéciale a eu lieu.

Chacun de ces détails a attiré l’attention de plusieurs de ses followers, qui lui ont laissé de jolis commentaires sur son dernier post Instagram. Celles de certaines célébrités telles que Paula Echevarria (44), qui lui a écrit : “Quelle merveille en tant que fille, en tant que robe, en tant que mère…”. Maria José Suarez (46), quant à lui, a laissé le texte suivant : “Quelle beauté, Bianca”. Carmen Lomana (73) a défini le poste avec un seul mot : « Précieux ».

Invités

Le jour de sa première communion, Bianca Ponce Cuevas était accompagnée de personnalités de renom, telles que Naty Abascal (78), Marguerite Vargas (37) et Luis Alfonso de Borbon (46), Fiona Ferrer (47), Nieves Allvarez (47) ou Remèdes Cervantès (57). La célébration, cependant, a également connu des absences marquées, comme celle de Ramon Garcia (59 ans), qui n’a pas pu y assister car il s’est rendu à Bilbao pour être avec sa mère. Ils n’étaient pas Carolina Herrera ni Paloma Segrelles (44).

Selon Vanitatis, une fois la messe terminée, tous les convives se sont déplacés vers l’espace piscine, où plusieurs tables ont été installées, en respectant les mesures de sécurité instaurées par le Covid-19. Après un court cocktail, le dîner a été servi. L’ex-mariage a opté pour un menu de foie et de poisson. En outre, il y avait un gâteau d’anniversaire, car il y avait une double célébration : la première communion de Bianca et le 49e anniversaire de Paloma Cuevas.

