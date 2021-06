De la salle de gym à l’entraînement à la maison : la demande est en demande

in

Le monde est témoin d’un changement massif dans la forme physique. (Image représentative)

Par Pratik Sud,

C’est l’ère du sur-demande. De vos émissions préférées aux films, tout est maintenant disponible en appuyant sur un bouton. Au cours des dernières années, la technologie a changé notre façon de manger, de dormir, de nous divertir et de communiquer avec nos proches. Nos habitudes de fitness ne sont pas loin non plus.

La technologie a eu un impact incroyable sur nos régimes de remise en forme. Mais maintenant, la technologie devient également un facteur important pour déterminer où, quand et comment nous choisissons de faire de l’exercice. Grâce à lui, nous ne sommes plus limités aux studios de fitness de briques et de mortier quand il s’agit de s’entraîner.

Le monde est témoin d’un changement massif dans la condition physique. Deux mots – fitness connecté. Cela semble être un terme fantaisiste alors qu’en réalité, il s’agit simplement de rationaliser vos entraînements et de rapprocher votre forme physique et votre monde numérique. De vos wearables à vos applications de fitness, tout se passe sous l’égide du fitness connecté. En Inde, nous sommes au début de cette vague et elle va bientôt nous prendre d’assaut. Et voici pourquoi cela va durer longtemps.

Premièrement, les gens veulent devenir plus indépendants. Nous devenons plus autonomes en matière de fitness. Fini le temps d’écouter des entraîneurs costauds dans les gymnases. C’est l’âge d’être conscient de votre régime de remise en forme. Pour ne pas oublier, une pandémie mondiale a rendu les gens méfiants envers les gymnases.

Deuxièmement, en raison de la pandémie, sortir à l’extérieur n’est pas l’option la plus sûre pour le moment. Peut-être que ce ne sera pas avant longtemps. Les bureaux l’ont reconnu et ont rationalisé leur flux de travail pour s’adapter aux conditions de travail à domicile. Même si nos joggings matinaux et nos promenades du soir souffrent, cela ne restera pas longtemps comme ça. Les solutions de fitness connectées vous offrent le luxe de vous entraîner avec la même intensité à la maison également !

Le fitness connecté a commencé avec les appareils portables, puis il est passé aux trackers, et maintenant aux entraînements à la demande diffusés sur les équipements de fitness à domicile. Sous ce vaste parapluie de fitness connecté, le fitness à la demande gagne en popularité comme l’affaire de personne. Nous voyons nos produits se vendre comme des petits pains parce que les gens veulent être en charge de leur propre parcours de remise en forme et veulent le faire à leurs propres conditions. Et c’est exactement ce que le fitness connecté a à offrir.

Alors que la technologie devient de plus en plus omniprésente et que le streaming de haute qualité devient plus accessible, d’innombrables personnes sont passées à l’entraînement dans le confort de leur foyer. Les solutions de fitness à la demande permettent aux gens de choisir le type d’exercice, l’intensité et la durée selon leur convenance.

Les solutions de fitness connectées sont un moyen rapide, économique et pratique de rester en forme sans tracas. Ces entraînements sont associés à des équipements d’exercice pour offrir aux utilisateurs une expérience tangible et familière du matériel qu’ils ont utilisé dans les gymnases.

Si vous hésitez encore à ce sujet, voici quelques avantages intéressants que le fitness à la demande a à vous offrir :

Commodité: Tout comme vous pouvez diffuser vos émissions de télévision et vos films préférés à toute heure de la journée, le fitness à la demande vous permet de diffuser vos entraînements quand vous le souhaitez. Choisissez votre concentration, votre temps, votre intensité – rien de plus simple que cela.

Variété: Vous avez plusieurs types d’entraînements avec des intensités variables à portée de main. Donc, il n’y a littéralement aucune excuse. HIIT, Cardio, Force, Circuit training, qu’avez-vous, vous êtes couvert. Les entraînements vont de faciles à avancés et il y en a pour tous les goûts.

Remise en forme pour toute la famille : Avec la plupart des solutions de fitness nouvelle génération, vous pouvez créer des profils pour toute votre famille et enregistrer et suivre tous vos entraînements séparément. Rien de plus simple.

Formateurs expérimentés : Vous obtenez plusieurs formateurs expérimentés et pas un seul. Vous avez donc des mentors dotés de différentes compétences qui vous guident tout au long de votre parcours de remise en forme.

Le fitness à domicile et à la demande n’est pas un nouveau concept. Il existait depuis le temps où Jane Fonda est apparue sur nos téléviseurs à travers des cassettes VHS. Aujourd’hui, vous disposez d’innombrables applications et plates-formes qui peuvent vous permettre de diffuser toutes sortes d’entraînements en fonction de votre niveau de forme physique, de votre équipement et de vos objectifs de forme physique.

Si vous n’êtes pas encore dans le fitness connecté, il est déjà trop tard ! Mais, mieux vaut tard que jamais. Vous pouvez facilement rationaliser vos entraînements et numériser votre parcours de remise en forme pour vous donner de meilleurs résultats en quelques minutes. Avec un suivi actif, des statistiques en temps réel et bien plus encore, ces plates-formes aident votre jeu de fitness à atteindre le niveau supérieur.

(L’auteur est co-fondateur de Synq.fit. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

