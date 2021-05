De la session «Get Back» à l’album final des Beatles

On pourrait être pardonné de penser à la spectacle inopiné du midi que les Beatles ont donné sur le toit de leurs bureaux Apple, sur le chic Savile Row de Londres, le 30 janvier, comme spectacle d’adieu. Il n’est pas difficile d’imaginer que le groupe redescend tranquillement les escaliers et sort dans la rue, la foule rassemblée étant maintenant revenue au travail, et chaque Beatle rentre chez lui par ses propres moyens. Fin de l’histoire.

Écoutez Let It Be sur Apple Music et Spotify.

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Les Beatles sont de retour en studio quelques semaines plus tard et ont continué à enregistrer par intermittence tout au long du printemps, avant de consacrer presque tout le mois de juillet et août à la réalisation d’un autre album, Abbey Road, qui est sorti plusieurs mois avant Let It Be.

En effet, un nouveau film assemblé par Peter Jackson à partir des nombreuses heures de film tourné en janvier 1969 présentera bientôt un récit différent. «La réalité est très différente du mythe», a récemment révélé le réalisateur. «Après avoir examiné toutes les images et tous les enregistrements audio que Michael Lindsay-Hogg a tournés 18 mois avant leur rupture, c’est tout simplement un trésor historique incroyable. Bien sûr, il y a des moments dramatiques – mais aucune des discordes auxquelles ce projet a longtemps été associé. Ringo Starr a commenté: «Il y avait beaucoup de joie, et je pense que Peter le montrera. Je pense que cette version sera beaucoup plus pacifique et aimante, comme nous l’étions vraiment. Paul était d’accord: «Nous nous amusons évidemment ensemble. Vous pouvez voir que nous nous respectons et que nous faisons de la musique ensemble, et c’est une joie de la voir se dérouler.

Alors pourquoi l’album Let It Be est-il devenu si associé à leur scission?

Les sessions «Get Back»

La nouvelle année avait commencé avec le double album éponyme des Beatles – aka «L’album blanc» – monter haut au sommet des classements. Après tout, il avait été publié moins de deux mois plus tôt. Et si cela ne suffisait pas, la bande originale tant attendue du film d’animation Yellow Submarine devait sortir dans quinze jours.

Et pourtant, ils étaient là, au lendemain du jour de l’an, se levant devant le soleil pour se diriger vers une scène sonore à Twickenham, afin d’être filmés en train de préparer leur prochain projet.

Il n’y avait pas d’équipement d’enregistrement sonore à Twickenham – du moins, rien de convenable pour enregistrer un album. L’idée était de filmer les répétitions pour une émission spéciale télévisée en direct, la performance principale étant le point culminant du projet, capturé par le réalisateur Michael Lindsay-Hogg. Jeune et dynamique, Lindsay-Hogg s’était fait les dents dans l’émission pop révolutionnaire Ready Steady Go! et avait réalisé les clips promotionnels des Beatles pour «Paperback Writer», «Rain», «Hey Jude» et «Revolution». Glyn Johns a été invité à superviser le son du concert télévisé en direct. Il avait récemment travaillé avec Lindsay-Hogg sur Le cirque Rock & Roll des Rolling Stones Spécial télé, mettant en vedette John et Yoko parmi les invités des Stones.

«J’aime les airs simples»

Malgré un nouvel album n ° 1 dans les charts, rempli de chansons adaptées aux performances live, le groupe s’est immédiatement mis au travail sur un lot de nouvelles chansons. John Lennon a lancé les choses le 2 janvier, en jouant George Harrison des bribes de «Don’t Let Me Down» pendant que la paire accordait leurs guitares. Alors qu’ils commençaient à se familiariser avec la chanson, Ringo Starr est arrivé, se joignant immédiatement à la batterie. George a dit à John qu’il aimait «Don’t Let Me Down»: «C’est une bonne idée. J’aime les airs simples. Paul était en retard ce premier matin, mais quand il est arrivé, il s’est également joint.

Et ainsi les sessions ont continué. En plus de «Don’t Let Me Down», les jours suivants ont vu le travail sur «Two Of Us», «I’ve Got A Feeling», «All Things Must Pass» et «Maxwell’s Silver Hammer», entre autres. En plus de se concentrer sur de nouvelles chansons, les Beatles ont joué et joué une foule de reprises, datant en grande partie de leurs jours d’avant la célébrité à Liverpool et à Hambourg.

Mais les tensions ont refait surface à partir des sessions de «White Album» de l’année précédente, au cours desquelles Ringo était sorti. Cette fois, juste avant le déjeuner du vendredi 10 janvier, c’est George qui est parti.

Les Beatles restants ont continué pendant quelques jours avant de déménager de Twickenham. Le 20 janvier, tout le monde s’est réuni à nouveau dans le studio nouvellement installé du groupe dans le sous-sol de leur immeuble Apple sur Savile Row, dans le centre de Londres. Mais il est vite devenu clair que la configuration, telle que configurée par l’associé des Beatles «Magic Alex», ne convenait pas. Le lendemain, des équipements portables des studios EMI à Abbey Road ont été installés et les travaux ont repris. Comme Ringo l’a rappelé: «Les installations d’Apple étaient excellentes. C’était tellement confortable, et c’était la nôtre, comme à la maison. C’était génial d’y aller, et quand nous ne travaillions pas, nous pouvions nous asseoir autour du feu, que nous avions installé parce que nous le voulions vraiment confortable. Ce n’est qu’à la lecture que nous avons réalisé que nous ne pouvions pas avoir le feu, car lorsque nous avons écouté, nous avons entendu ‘crack, crack, crack.’ »

«C’était comme une bouffée d’air frais»

L’ambiance s’est encore améliorée grâce à l’ajout de l’organiste par excellence Billy Preston. Les Beatles le connaissaient depuis leurs jours à Hambourg, et son inclusion dans les sessions a remonté le moral au sein du groupe. George a expliqué comment il avait amené Billy avec lui, après l’avoir rattrapé alors qu’il était à Londres pour jouer avec Ray Charles. «Il est entré pendant que nous étions au sous-sol, parcourant ‘Get Back’, et je suis allé à la réception et j’ai dit: ‘Entrez et jouez là-dessus parce qu’ils agissent tous de manière étrange.’ Il était tout excité. Je savais que les autres aimaient Billy de toute façon, et c’était comme une bouffée d’air frais.

Le reste de janvier a été passé dans le sous-sol de Savile Row à peaufiner des chansons de Twickenham et à travailler sur de nouvelles. «Get Back» avait été bloqué à Twickenham, mais au moment où ils sont revenus à la chanson le 23 janvier, elle était plus complètement formée. Parmi les autres chansons presque terminées, citons «For You Blue» de George, «Let It Be» et «The Long And Winding Road» de Paul et «Dig A Pony» de John.

De nombreuses chansons qui ont été essayées au cours de ces sessions ont été reportées et sont devenues une partie d’Abbey Road, y compris «Octopus’s Garden» de Ringo, George’s “Quelque chose”, John’s «Je te veux (elle est si lourde)» et Paul “Oh! Chéri”, ainsi que des chansons qui apparaîtront plus tard sur divers albums solo des Beatles.

Un certain nombre de lieux avaient été discutés pour la performance live de clôture du projet, allant d’un ancien amphithéâtre en Afrique du Nord à un orphelinat. En fin de compte, une décision de dernière minute a été prise de jouer un concert inopiné sur le toit de leur immeuble Apple, juste derrière la très animée Regent Street de Londres. Paul a rappelé: «Nous cherchions une fin au film, et il s’agissait de:« Comment allons-nous finir cela dans deux semaines? Il a donc été suggéré que nous montions sur le toit et y fassions un concert; alors nous pourrions tous rentrer à la maison.

«Je voulais que les flics me traînent»

Le groupe, avec Billy Preston aux clés, a joué pendant un peu moins de trois quarts d’heure ce jeudi midi, avant que la police ne leur demande de conclure, en raison des plaintes des entreprises voisines concernant le bruit et du trafic de plus en plus encombré alors que la foule augmentait. Ringo se souvient de l’arrivée de la police: «Quelqu’un dans le quartier a appelé la police, et quand ils sont arrivés, je jouais et j’ai pensé, Oh génial! J’espère qu’ils m’entraîneront. Je voulais que les flics me traînent – “Lâchez ces tambours!” – parce que nous étions en train d’être filmés et que ça aurait eu l’air vraiment génial, donner un coup de pied aux cymbales et tout. Eh bien, ils ne l’ont pas fait, bien sûr; ils sont simplement entrés en grognant: “Vous devez baisser ce son.” Cela aurait pu être fabuleux.

Le lendemain serait historique, car les scènes mises en scène où le groupe a interprété «Let It Be», «The Long And Winding Road» et «Two Of Us» seraient la dernière fois que les Beatles seraient filmés ensemble. .

Et c’était tout. Les sessions d’un mois qui ont produit l’album et le film Let It Be étaient terminées…

Mais ce n’est pas tout à fait la fin de l’histoire. Il faudrait plus d’un an avant que l’album ne voie le jour.

«Un nouvel album de phase des Beatles…»

Les enregistrements ont été remis à Glyn Johns, qui a été chargé de compiler un album à partir des nombreuses heures de musique enregistrée, avec l’intention qu’il s’agisse des Beatles, warts’n’all. Une séance photo a été entreprise pour une pochette imitant celle de leur premier album de 1963, S’il-te-plait fais moi plaisir, et l’idée initiale, de sortir un album appelé «Get Back» cet été-là, a finalement été abandonnée.

Johns a de nouveau compilé une version de l’album pour accompagner le film presque terminé au début de janvier 1970. Reflétant le désir du groupe pour la bande originale d’inclure les nouvelles chansons jouées dans le film, mais sans une version complète de “I Me Mine” de George ( qui figure dans le film, avec John et Yoko valsant autour de Twickenham pendant que les trois autres jouaient), Paul, George et Ringo sont retournés au studio le 3 janvier 1970 pour enregistrer la chanson, y restant deux jours et ajoutant des overdubs à «Let It Be. ”

Mais cet effort a également été mis de côté et le légendaire producteur américain Phil Spector a été enrôlé pour terminer le projet. Sa décision d’ajouter des overdubs choraux et orchestraux à trois des chansons a mis en colère Paul McCartney: «Il a ajouté toutes sortes de choses – des dames chantantes sur« The Long And Winding Road »- un soutien que je n’aurais peut-être pas mis. Je veux dire, je ne pense pas que cela en ait fait le pire album de tous les temps, mais le fait que maintenant les gens mettent des choses sur nos disques que l’un de nous ne savait certainement pas était faux.

Mais enfin, bien plus d’un an après la fin des sessions, Let It Be était prêt à sortir le 8 mai 1970. La couverture arrière prévoyait que c’était «un nouvel album des Beatles…» mais, en vérité, même si était en cours de pressage (les premiers exemplaires étaient livrés dans une boîte avec un luxueux livre photo dans de nombreux pays), le groupe n’était plus. Bien que l’album n’ait peut-être pas été leur chant du cygne, en ce qui concerne le public, c’était le son des Beatles qui le laissait être.

Let It Be peut être acheté ici.