De la Terre aux démocrates : les électrices blanches, pas les femmes noires, sont votre problème

Les résidents de Virginie votent au Fairfax County Government Center le 2 novembre 2021 à Fairfax, en Virginie. (Photo de Win McNamee/.)

Ainsi, Virginia est de nouveau passée du bleu au rouge. Eh bien peut-être, violet. Mais, néanmoins, le nouveau venu républicain Glenn Youngkin a remporté une énorme victoire bouleversée dans cet État solidement démocratique mardi soir après avoir clairement mené une campagne sur les «guerres culturelles» dans le Commonwealth.

La force motrice derrière ces guerres culturelles était, bien sûr, les femmes blanches.

Un premier récit qui s’est formé le soir des élections était que les électeurs noirs se sont rendus tristement aux sondages de Virginie pour Terry McAuliffe, ce qui n’est pas vrai. Ils l’ont certainement fait. L’intensité des femmes noires est passée de 92% en 2020 à 86% en 2021, mais les mêmes femmes blanches qui ont donné Donald Trump 53% de leurs votes en 2016, même après avoir été filmé en train de dire des choses vulgaires sur la saisie au mauvais endroit, ont donné 57% de leur vote à Youngkin.

Pour être juste, Youngkin n’est pas Trump. C’est un père de famille qui va à l’église et qui est marié à la même femme depuis plus de 30 ans. Ou en d’autres termes, il s’est connecté avec les électeurs et avait le facteur de sympathie nécessaire qu’un Trump moins doux n’avait clairement pas.

Mais n’oublions pas que Youngkin a commencé sa campagne en semant le doute sur l’intégrité électorale du pays (code pour le grand mensonge) et l’a terminée avec une théorie critique de la race, qui incluait curieusement un débat sur l’interdiction de Toni Morrison’s Beloved (code pour l’inconfort blanc) . C’est le genre de candidat, et maintenant gouverneur élu, il l’est vraiment.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, tient la main du candidat républicain de Virginie au poste de lieutenant-gouverneur Winsome Sears (à gauche) et de son épouse Suzanne (à droite) lors d’une prière de groupe après un réseau d’information appelé la course au poste de gouverneur de Virginie en faveur de Youngkin au Westfields Marriott Washington Dulles le 02 novembre 2021 à Chantilly, Virginie. (Photo par Anna Moneymaker/.)

La vérité, c’est que Youngkin a passé une bonne nuit. Il a obtenu 13% des votes noirs exprimés (seulement 17% des électeurs de Virginie noire se sont rendus aux urnes en 2021, contre près de 19% en 2020) et c’est un bon marqueur pour un candidat du GOP dans tout l’État, compte tenu de ce nombre pour Trump en 2020 était inférieur à 10 %. Pour les anciens candidats du GOP, le nombre de votes noirs a été aussi bas que 6% – dans un État où les électeurs noirs représentent plus de 20% de la population totale de l’État.

Mais la grande nouvelle de la nuit est ce qui s’est passé avec le vote des mamans du conseil scolaire de banlieue blanche – les mamans, les grands-mères, les tantes professionnelles, les PTA et le conseil scolaire engagés, des militants de la conduite de mini-fourgonnettes qui sont littéralement descendus dans la rue sur les problèmes de « critique théorie de la race. Ce sont les mêmes mamans blanches indignées qui pensent que les toilettes transgenres constituent une menace pour les jeunes filles. Désormais, l’épée avec laquelle ils choisissent de vivre et de mourir est le rôle et les droits que les parents ont dans l’éducation de leurs enfants.

McAuliffe était sourd aux réalités du terrain dans des comtés comme le mien — le comté de Loudoun. Président Joe Biden a porté Loudoun de 25 points en 2020. McAulliffe ne l’a porté que de 11 points en 2021.

Des partisans brandissent des pancartes faites maison alors que le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin prend la parole lors d’un rassemblement électoral le 29 octobre 2021 à Warrenton, en Virginie. (Photo par Anna Moneymaker/.)

Youngkin a pu dégager d’énormes marges dans les parties rouges de la Virginie. Battre les chiffres de Trump dans presque tous les comtés et régions. Il a également pu capturer une énorme bande d’électeurs indépendants dans les zones plus bleues et plus suburbaines de l’État. Il a également gagné du terrain auprès des électeurs noirs et latinos, dont il a obtenu 31 %. Youngkin a fait le travail et il a construit une coalition post-Trump d’électeurs swing avec laquelle il s’est connecté sur leurs problèmes de table de cuisine.

Les premières données des sondages de sortie de NBC, cependant, indiquent que la vraie histoire ici – et l’inquiétude pour les démocrates – est le vote très important des femmes blanches. Considérez ces chiffres ci-dessous.

FEMMES BLANCHES (diplômes collégiaux)

VA 2020 : 58 % Biden, 41 % Trump

VA 2021 : 62 % McAuliffe, 38 % Youngkin

FEMMES BLANCHES (NON-COLLÈGE)

VA 2020 : 56% Trump, 44% Biden

VA 2021 : 75% Youngkin, 25% McAuliffe

Ces chiffres montrent que les femmes blanches de la classe ouvrière, ou les femmes blanches moins instruites ont voté pour le candidat républicain 3 à 1. Alors que les femmes blanches ayant fait des études universitaires n’ont voté que 2 à 1 pour Youngkin. En tant qu’expert et écrivain Elie Mystal a déclaré sur Twitter mercredi matin, « 57% des femmes blanches en Virginie ont voté pour un républicain * le lendemain * les républicains ont passé une journée entière devant le tribunal à essayer d’annuler Roe v. Wade, et * de vrais professionnels * en charge de la messagerie démocrate sont je vais rejeter la faute sur Bien-aimé.

Le point de vue de Mystal est que les démocrates ont raté les guerres culturelles qui font rage avec les électrices blanches qui sont également une partie essentielle de leur base.

Plus intéressant en Virginie, c’est que l’État a élu une femme noire très conservatrice comme lieutenant-gouverneur. Sears séduisant est un natif de Virginie. L’épouse et mère de trois enfants a servi dans les Marines américains et est résolument pro-vie sans exception, même lorsqu’elle considère la vie d’une mère. Sears est également pro-Trump et pro-deuxième amendement. Une annonce d’elle posant avec un AR-15 a résonné auprès de l’électorat blanc, plus âgé et d’extrême droite qui a voté en plus grand nombre lors des concours de Virginie en 2021.

La candidate républicaine de Virginie au poste de lieutenant-gouverneur Winsome Sears prend la parole avec sa famille lors d’un rassemblement électoral nocturne au Westfields Marriott Washington Dulles le 2 novembre 2021 à Chantilly, en Virginie. (Photo de Chip Somodevilla/.)



En fin de compte, ce pays est toujours profondément pris dans son socle fondateur de racisme. Je sais que ça met les blancs en colère contre la chaleur, mais c’est vrai. La théorie critique de la race n’est pas enseignée dans nos écoles primaires ou secondaires en Virginie, ni ailleurs d’ailleurs. Ce qui est vrai, c’est qu’à mesure que la démographie de la nation devient de plus en plus noire et brune, ces groupes veulent que leur histoire soit partagée en vérité dans les livres d’histoire de l’Amérique – pas écrite à travers le prisme blanc du nettoyage d’un passé très laid, et en faire quelque chose de moins que l’horreur que c’était.

Ne vous méprenez pas, nous sommes dans une bataille, et cette bataille se déroule sous nos yeux. Les démocrates doivent se réveiller et trouver un moyen de mieux communiquer avec les électeurs. Le programme progressiste fonctionne dans certains endroits de notre grand pays, mais pas dans d’autres. Les électrices blanches de Virginie viennent d’envoyer aux démocrates un message selon lequel « nous rejetons votre changement d’histoire, ou forçant nos enfants à s’adapter au réveil, et nous ne le prenons plus ».

C’est un message difficile à avaler. Et honnêtement, je ne sais pas comment vous vous y naviguez. Mais les démocrates feraient mieux de trouver un moyen avant les élections de mi-mandat de 2022.

Sophia A. Nelson est rédactrice en chef pour theGrio. Nelson est un commentateur de télévision et est l’auteur de « The Woman Code: Powerful Keys to Unlock », « Black Women Redefined ».