De La Tierra Feat. Andreas Kisser de Sepultura : Sessions d’enregistrement du troisième album en cours

Supergroupe de metal latino-américain DE LA TIERRA est entré Critères Studios d’enregistrement à Miami, en Floride, pour enregistrer son troisième album pour une sortie provisoire au début de 2022. Vous trouverez ci-dessous des photos et des séquences vidéo des sessions d’enregistrement.

DE LA TIERRA avec le guitariste brésilien Andreas Kisser (SÉPULTURE), chanteur/guitariste argentin Andrés Giménez (ANIMAL), batteur cubain/mexicain Alex González (HOMMEÁ) et le bassiste portoricain Harold Hopkins (PUYA).

DE LA TIERRAla dernière sortie de ‘s était une chanson autonome appelée « Distintos » qui est sorti en octobre 2020. A l’époque, González décrit la piste à « Dans les tranchées avec Ryan Roxie » comme une « chanson incroyable qui, je pense, correspond parfaitement à l’époque et à ce qui se passe en ce moment ».

González a également parlé de l’ajout de Hopkins à DE LA TIERRA. Hopkins remplacement du bassiste argentin Sr Flavio (LOS FABULOSOS CADILLACS), qui a quitté le groupe en 2017.

« Harold, c’est un bassiste incroyable, incroyable, et il vient d’un groupe très, très génial de Porto Rico appelé PUYA, » Alexis mentionné. « Et la grande chose à propos de PUYA c’est qu’ils font une fusion de métal mais avec de la salsa et avec de la musique de l’île. Et c’est génial. Et ils chantent en espagnol et ils chantent en anglais. Alors, parlez de boucler la boucle – vous [also] ont [members from] Brésil, Argentine et Mexique. »

Alexis a ajouté: « Le nouvel album, parce que Harold apporte aussi beaucoup d’influences latines, caribéennes… C’est tellement lourd mais en même temps… Vous verrez. »

DE LA TIERRAle deuxième album studio de , « Je-je », sorti en novembre 2016 via Sony Musique Latine. Il fait suite aux débuts éponymes du groupe en 2014, qui ont reçu des critiques élogieuses et le soutien des critiques et des fans.

DE LA TIERRA a rencontré un énorme succès suite à la sortie de son premier LP. Le disque a permis au groupe de tourner et de partager la scène avec des groupes comme METALLIQUE et NŒUD COULANT et se produire dans des festivals tels que Rock à Rio, Santiago devient plus fort et Vive latino ainsi que gagner une forte audience de fans à travers l’Amérique du Nord et du Sud.

Pour leur dossier de suivi, DE LA TIERRA travaillé avec un producteur de renom Ross Robinson (NŒUD COULANT, KORN, DEFTONES, LE TRAITEMENT, SÉPULTURE) qui a aidé le groupe à créer une série de chansons furieuses.

« Je-je » a été enregistré à Los Angeles, où DE LA TIERRA mis la musique en direct sur des magnétophones analogiques. Chacun des membres du groupe a un style unique et individuel qui Robinson aidé à se fondre et à s’équilibrer avec leurs racines influentes pour une expérience musicale riche qui transcende les barrières linguistiques.



Jour 2 de trabajo, @delatierraofficial



@haroldhopkinsmiranda888 @gimenezandres @andreaskisser @alexgonzalezelanimal @criteria_recording_studios @stanleysound @sonymusiclatin Publié par De La Tierra le vendredi 3 décembre 2021

Dia 5 @delatierraofficial @alexgonzalezelanimal @haroldhopkinsmiranda888 @gimenezandres @andreaskisser @criteria_recording_studios @sonymusiclatin @stanleysound vídeo ? @mikefasano Publié par De La Tierra le lundi 6 décembre 2021

Jour 6 @delatierraofficial @alexgonzalezelanimal @gimenezandres @andreaskisser @haroldhopkinsmiranda888 @stanleysound @mikefasano @sonymusiclatin @criteria_recording_studios #musica #union #pasión #latinos Publié par De La Tierra le mardi 7 décembre 2021

Día 12 final de las guitarras de base trabajo y sonido demoledor @andreaskisser @gimenezandres @stanleysound @… Publié par De La Tierra le lundi 13 décembre 2021

Dia 13 grabacion de bajos @stanleysound y el poder de Harold @haroldhopkinsmiranda888 @delatierraofficial @andreaskisser… Publié par De La Tierra le mardi 14 décembre 2021

Dia 16 comenzamos las voces de Andreas @stanleysound @andreaskisser @gimenezandres @alexgonzalezelanimal @… Publié par De La Tierra le vendredi 17 décembre 2021

Jour 17 Andres comenzó las voces @stanleysound @gimenezandres @delatierraofficial @andreaskisser @alexgonzalezelanimal @haroldhopkinsmiranda888 @sonymusiclatin Publié par De La Tierra le samedi 18 décembre 2021

