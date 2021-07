De la Tour Eiffel au Mont Fuji

23/07/2021 à 10:00 CEST

Avec presque pas le temps d’assimiler que le Tour est fini, dormir un jour avec l’image de la Tour Eiffel et se réveiller le lendemain avec le Mont Fuji à l’horizon, les mêmes coureurs qui ont vu leurs visages, les numéros, qui se sont attaqués et ont souffert dans le sillage de Tadej Pogacar, qui ne voulait pas manquer la fête olympique, ont transféré le duel cycliste sur le sol japonais pour vivre demain (à 11h15 en espagnol heure est prévue pour l’arrivée de la course) la première grande finale des Jeux, la première médaille d’or médiatique à être décernée à Tokyo.

La chaleur, l’humidité et la dureté feront un circuit incroyable, vraiment dur, où surement il ne faudra ni attaquer, il suffit de résister, devant, bien sûr, et celui qui tiendra le plus longtemps sera celui qui accrochera la médaille d’or dont les principaux candidats, avec Pogacar sur la tête, ils ont voyagé de Paris à Tokyo, gardant le numéro dans leur valise en souvenir.

LES 41 ANS DU CHEF

Et ce sera surtout l’occasion de Alejandro ValverdeÀ 41 ans, il a affronté les cinquièmes Jeux consécutifs, une aventure qui a commencé à Athènes il y a 17 ans pour ne jamais manquer l’événement olympique, toujours en tant que leader espagnol à part partager le voyage avec d’anciennes stars de la pédale, et qu’ils ont déjà pris leur retraite. , comme Samuel Sánchez (champion olympique à Pékin 2008), Alberto Contador, Carlos Sastre et Óscar Freire. Sans aucun doute, les représentants de l’âge d’or, après Miguel Induráin, qui sera difficile à répéter ; tout passe-temps était meilleur, même faire du vélo.

Valverde, le survivant de cette génération, un expert comme peu d’autres dans les championnats du monde, peut-être la course qui ressemble le plus à l’épreuve olympique (avec un titre en 2018, deux médailles d’argent et quatre de bronze), a toujours résisté aux Jeux, dans lesquels il n’a même pas obtenu la consolation d’un diplôme : 47e à Athènes ; 13e à Pékin, bien que travaillant pour Sánchez ; 18e à Londres et 30e à Rio. “Il est venu avec le point supplémentaire d’une manière que le Tour m’a laissée, même si je ne sais pas si quatre jours d’adaptation auront été peu. Mais comme nous venons tous de Paris, nous serons dans les mêmes conditions.”

Il sera le patron espagnol et pour cela il a principalement l’aide d’un coureur, qui est un ami et l’un de ses meilleurs grégaires, Gorka Izagirre, qui l’année prochaine quittera Astana pour retourner à Movistar. Gorka comprend, comprend, encourage et combat même Valverde si nécessaire. Et il y obéit sans aucun doute. Son frère Ion (qui participera plus tard au contre-la-montre), Omar Fraile et Jesús Herrada complètent le quintette olympique. Tous, sauf Gorka, ont couru le Tour.

UN CONTRLE IMPOSSIBLE

La principale différence avec une Coupe du monde est qu’une équipe puissante peut contrôler la course puisqu’il y a huit coureurs essayant de surveiller et de coordonner la stratégie de l’événement. Aux Jeux, il n’y en a que cinq. « Ce qui complique tout car je ne sais pas s’il y aura une équipe qui voudra prendre le commandement »Valverde explique depuis Tokyo, tout en prévenant de la montée brutale (col de Mikuni) qui se trouve à 30 kilomètres de la ligne d’arrivée. “Ce sont 6,5 kilomètres qui ne descendent jamais en dessous de 11%. Ils sont très durs”, prévient Valverde. “C’est comme un petit Mortirolo”, ajoute Ion Izagirre, “mais on a toujours le Bala pour sauver le scrutin”. “En effet, c’est une course qui avec cinq cyclistes est très difficile à contrôler, même si vous avez des favoris comme Pogacar ou Van Aert dans votre équipe”, réitère l’entraîneur olympique Pascual Momparler.

Le scrutin est compliqué parce que Pogacar veut de l’or comme Wout van Aert, majestueux dans la forme, expert des courses d’un jour et arrivé au Japon après avoir remporté les deux dernières étapes du Tour. Rien de moins que de conquérir l’ultime contre-la-montre de l’épreuve et 24 heures plus tard de sprinter vers la victoire sur les Champs Elysées.

Tout cela sans oublier Primoz Roglic, qui s’est une fois remis de ses blessures qui lui ont fait dire au revoir à la manche française, s’est bien préparé pour les Jeux. Et le plus vieux Slovène n’a pas l’habitude d’échouer face à la victoire.

Car, en plus, et contrairement à son jeune compatriote Pogacar ou Van Aert, qui ont voyagé avec leurs devoirs au Japon, Roglic a besoin presque comme l’air que respire la médaille d’or pour commencer à justifier la saison. Pour Valverde, en revanche, tout ce qui lui vient est une réussite pour sa carrière. Et il faut se rappeler qu’en 2018 la Vuelta s’est terminée très épuisée et 15 jours plus tard il a été proclamé champion du monde à Innsbruck.