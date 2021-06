De l’accélération de la fabrication à la démocratisation de la technologie, comment Realme prévoit de surpasser Xiaomi dans la course pour devenir la première marque de téléviseurs intelligents en Inde

En 2021, Realme cherche à cibler 1 million d’utilisateurs de smart TV.

Le marché indien de la télévision intelligente est en plein essor et Realme veut une grosse part. Le spin-off d’Oppo qui n’a commencé ce voyage que l’année dernière crée déjà beaucoup d’ondulations. Très rapidement, elle est devenue la troisième marque de smart TV en ligne la plus vendue dans le pays. Il a vendu 6 000 000 unités. En 2021, il cherche à cibler 1 million d’utilisateurs de smart TV. L’objectif est de devenir la première marque de télévision intelligente en ligne en Inde. Non seulement en ligne, Realme prévoit également de se développer hors ligne cette année dans le but d’atteindre encore plus de clients.

Lire aussi | Realme sur l’apport d’un appareil photo 108MP aux masses, sapant la concurrence, les plans Make in India et le premier magasin phare

Financial Express Online a rencontré Madhav Sheth de Realme pour comprendre le parcours de la marque jusqu’à présent et parler de tout ce qui s’en vient dans les jours à venir, même si elle va au coude à coude avec la concurrence – principalement Xiaomi – pour atteindre ses objectifs ambitieux. Extraits.

EF : Un an plus tard, quelle a été la réaction envers vos téléviseurs intelligents ? Quelle est leur histoire jusqu’à présent et quelle est votre future feuille de route ?

Sheth : Nous avons fait une incursion dans le segment des téléviseurs intelligents avec des modèles de 32 et 43 pouces en 2020, améliorant ainsi l’expérience de visionnage connectée pour les utilisateurs. Nous avons pu vendre plus de 15 000 unités en moins de 10 minutes lors de la première vente et créer un nouveau record sur Flipkart. Le parcours de croissance a été assez gratifiant. Nous figurions parmi les 5 premières marques de téléviseurs intelligents au premier trimestre 2021, avec une part de marché de 7 % en Inde (T1 2021 IDC Worldwide Quarterly Smart Home Tracker).

Avec des gammes de produits élargies, comme la série 4K récemment lancée, y compris la télévision intelligente 4K 43/50 pouces et la télévision FHD 32 pouces, Realme vise le n ° 3 dans la catégorie TV globale et le n ° 1 dans le segment en ligne.

EF : Quelle est votre stratégie de prix concernant ces téléviseurs intelligents ?

Sheth : Realme a toujours été une marque centrée sur le client qui offre les dernières technologies aux prix les plus démocratisants. Nous ne nous sommes jamais positionnés en tant que « marque de bon rapport qualité-prix » ou « marque à petit budget ». Nos consommateurs cibles sont ceux qui veulent vivre un style de vie ambitieux, avant-gardiste et en phase avec les dernières tendances technologiques. Pour eux, les téléviseurs intelligents sont passés de la chrysalide d’être simplement un mode de divertissement numérique à quelque chose de beaucoup plus grand – une expérience de visionnement connectée. Les consommateurs ont des attentes élevées et ne veulent faire de compromis sur aucun aspect de leur achat.

EF : En quoi les téléviseurs Realme sont-ils différents et pourquoi les consommateurs devraient-ils s’en soucier ? Quel regard portez-vous sur la concurrence ?

Sheth : Le produit est toujours la clé. Nous comprenons les exigences de nos utilisateurs et nous continuons à innover pour fournir la meilleure technologie d’image et de son, des fonctions intelligentes avancées et des performances puissantes à tout moment. Nous voulons créer une expérience cinéma fabuleuse à la maison. Comme nos smartphones, nos téléviseurs intelligents reposent également sur des propositions de valeur uniques. Le Realme Smart TV 32 pouces est le modèle le plus vendu de notre portefeuille. Nous venons de lui donner un rafraîchissement avec un écran FHD (plus lumineux) (luminosité du panneau de 400 nits) et une prise en charge NTSC jusqu’à 85 %. Il a des lunettes plus minces (8,7 mm). Pour l’audio, il est livré avec des haut-parleurs stéréo quadruples 24 W avec Dolby Atmos.

Madhav Sheth, vice-président, Realme et chef de la direction, Realme Inde et Europe

Nous préférons ne pas commenter nos concurrents. Autant dire que malgré les grands opérateurs historiques présents sur le segment de la télévision intelligente, Realme est devenue la troisième marque de télévision la plus vendue sur les plateformes en ligne et est également devenue la marque de télévision à la croissance la plus rapide.

EF : Realme prévoit de devenir la marque de télévision intelligente en ligne n°1 en Inde. Comment comptez-vous procéder exactement ?

Sheth : Le produit est la force motrice. Notre portefeuille est très robuste. Nous avons également FHD 32 pouces, 4K 43 pouces et 50 pouces, SLED 4K et 32 ​​et 43 pouces. Qu’il s’agisse du segment haut de gamme ou milieu de gamme, nous avons construit une échelle avec des modèles diversifiés et les avons complétés par des fonctionnalités de pointe. Nous avons confiance dans les capacités de nos produits, ce qui nous propulsera au rang de marque n°1 de smart TV en ligne. En plus de cela, nos stocks sont également augmentés avec le soutien de la production locale. Nous nous sommes associés à des entrepreneurs locaux pour accélérer la fabrication, ce qui aidera à répondre efficacement à la demande croissante. Avec de nouveaux lancements, nous allons nous développer dans de nouveaux segments de prix, améliorer nos capacités et nos fonctionnalités et intégrer de plus en plus de passionnés de technologie. Nous nous attendons à ce que les téléviseurs intelligents Realme atteignent 20% de la part interne de Realme et ouvrent la voie à devenir la marque de téléviseurs intelligents en ligne n ° 1 en Inde.

EF : Combien de téléviseurs intelligents avez-vous vendus en Inde jusqu’à présent ? Existe-t-il un modèle/taille spécifique qui se vend plus que d’autres ? Combien de téléviseurs intelligents envisagez-vous de livrer cette année ?

Sheth : Depuis le lancement de Realme smart TV il y a un an, nous avons réalisé 6 000 000 ventes en Inde et nous sommes classés dans le Top 5 des marques au premier trimestre 2021 (selon IDC). Nous visons 1 million d’utilisateurs de smart TV en 2021.

EF : Pourriez-vous développer votre histoire “Make in India” jusqu’à présent. Comment Realme envisage-t-il d’accélérer la fabrication ?

Sheth : Realme a assuré la fabrication à 100 % de smartphones et de téléviseurs intelligents dans le pays et continuera de renforcer notre stratégie « Make in India ». Nous avons également établi un partenariat avec Bhagwati Products Limited et Videotex International Pvt. Ltd. en tant que partenaires OEM pour commencer la production locale des téléviseurs Realme smart TV 32, 43 pouces et smart TV SLED 4K 55 pouces, 4K 43 et 50 pouces, 32 pouces FHD respectivement.

EF : Avez-vous des plans d’expansion hors ligne, car les téléviseurs intelligents sont encore en grande partie un achat familial et les consommateurs souhaitent découvrir le produit en personne avant de l’acheter ?

Sheth : Les téléviseurs intelligents sont un achat très expérientiel et reflètent un comportement d’achat complexe et varié. Pour rapprocher les consommateurs de nos téléviseurs intelligents et les aider à comprendre les nuances, nous nous concentrons sur l’expansion de la ligne principale dans les villes de niveau II et de niveau III. Cette année, nous ouvrons environ 300 à 500 magasins intelligents ainsi que quelques magasins phares. Nous avons ouvert 40 magasins de ce type à ce jour et dévoilé notre magasin phare au Gujarat. Notre objectif sera d’amener de plus en plus de consommateurs à se connecter aux produits Realme AIoT et aux téléviseurs intelligents pour vraiment apprécier les avantages que nos produits apporteront.

Lire aussi | Comment Xiaomi a résisté à la tendance à devenir la Tesla des téléviseurs intelligents en Inde et ce qui nous attend

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.