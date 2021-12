De l’acteur dans Harry Potter au combattant MMA

L’histoire aurait pu être différente si Harry Potter J’aurais eu un partenaire qui savait manier les arts martiaux mixtes pour affronter le malin Lord Voldemort, mais malheureusement le petit sorcier a dû réussir à devenir le meilleur sorcier de la planète et ainsi vaincre le méchant le plus redouté de l’univers qui est né dans les livres de JK Rowling.

Novembre marquera le 20e anniversaire de la première du premier film qui a amené cette histoire au cinéma et les protagonistes ont beaucoup changé depuis. Cependant, aucun n’a autant changé que Josué Herdman. L’acteur britannique de 33 ans s’est aventuré dans le Jiu Jitsu et plus tard, il a participé à des combats de arts martiaux mixtes (MMA).

Qui avait un rôle de Grégory Goyle, l’un des voyous qui ont toujours accompagné Draco Malfoy, l’un des personnages les plus détestés des fans, a transformé sa vie et son corps, car selon ce qu’il a dit à la BBC en 2016, jouer n’était pas sa vraie passion, alors l’incursion dans le sport de combat l’a réveillé de nouveaux aspects qui l’ont fait sais pas. « C’est brut, excitant et imprévisible », a-t-il expliqué dans ce dialogue.

Au total, il a participé à deux combats amateurs, les deux ont été des victoires pour le Britannique qui après ses performances a décidé de mettre les combats de côté et de se consacrer uniquement à l’entraînement. Comme le montrent ses réseaux sociaux, les pratiques de ce type d’arts martiaux sont courantes dans ses après-midi et il se souvient aussi avec émotion de ses journées sur le tournage de Harry Potter, avec qui se trouvaient ses collègues mais aussi ses amis.

Il y a encore quelques jours, il a partagé une histoire sur son Instagram avec une image de Serpentard, l’une des maisons à l’intérieur de Poudlard et a écrit: « Ce n’est pas le préféré de tout le monde, mais c’est parfait pour moi ». Ce côté, représenté par un serpent et toujours avec la couleur verte prédominante dans leurs insignes, était le plus mauvais et le plus sombre de l’école de sorcières fréquentée par ces enfants qui ont joué dans l’une des sagas les plus lucratives de l’histoire du cinéma.

Comme le montrent leurs réseaux, berger Son physique a tellement changé qu’il est actuellement capable d’effectuer deux répétitions du soulevé de terre avec une barre de 190 kilos, bien que son objectif soit de dépasser les 200. De plus, il sort courir quotidiennement le matin, malgré la neige. qui envahit sa ville ces jours-ci, et il s’entraîne également au MMA l’après-midi.

En plus de sa participation secondaire à Harry Potter, il a fait partie du casting de Piggy, Common People, Wasted et Robin Hoof, entre autres, en plus d’une participation spéciale à certaines séries. Dans sa vie privée, il est en couple et a un fils.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/ Contenu Chili