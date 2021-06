De l’angoisse au soulagement à La Roja en route pour l’Euro 2021

09/06/2021

Le à 19:20 CEST

L’UEFA a effectué ses propres tests officiels sur les joueurs rouges hier un autre jour stressant et cette fois aucun résultat négatif n’a été enregistré. Un soulagement pour une équipe qui doit pourtant continuer à subir des tests quotidiens et respecter le protocole après les positifs de Busquets et Diego Llorente.

La joie avec laquelle le groupe renouvelé de Luis Enrique Martínez rejoint la concentration de Las Rozas le 31 mai, il avait cédé la place à un environnement de préoccupation maximale après l’éclatement du redouté Covid-19. Les alarmes ont été déclenchées dimanche soir par le positif de Sergio Busquets et, alors qu’il semblait que cela pouvait rester dans un cas isolé, mardi matin celui de Diego Llorente a été confirmé. Un coup au moral d’une équipe dont la préparation pour l’Eurocup est on ne peut plus altérée.

Le positif de Busquets était inquiétant, mais jusqu’à un certain point. La faible charge virale que les analyses ont détectée et qu’aucun nouveau cas ne sera enregistré lundi, a rassuré les joueurs.. Une ligne d’espoir qui s’est brutalement brisée lorsque les footballeurs ont appris après le dîner mardi que Diego Llorente devait quitter la concentration.

Le joueur est parti très affecté dans une voiture médicalisée, cconscient qu’il sera très probablement remplacé sur la liste pour le championnat d’Europe. La limite pour apporter des modifications est finalement le jour même des débuts, comme le rapporte le journal As, donc Luis Enrique peut refaire l’appel jusqu’au même lundi, quelques heures avant le match contre la Suède à Séville.

Quoi qu’il en soit, la Fédération travaille en prévision de la prise une décision sur les joueurs atteints du Covid-19 avant le week-end se rendre à Séville dimanche avec ceux disponibles pour le tournoi.

Deuxième groupe

Luis Enrique avait déjà prévu d’appeler des joueurs de l’équipe des moins de 21 ans, qui a rossé mardi la Lituanie, mais la convocation a été beaucoup plus efficace que prévu initialement. après le positif de Llorente.

Lucho a cité onze footballeurs de La Rojita que le matin ils s’entraînaient déjà à Las Rozas. Les élus étaient Álvaro Fernández, Juan Miranda, Òscar Mingueza, Alejandro Pozo, Marc Cucurella, Brahim Díaz, Martín Zubimendi, Gonzalo Villar, Bryan Gil, Yeremy Pino et Javi Puado.

Ces onze footballeurs et les six mentionnés ci-dessus (Albiol, Fornals, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Kepa et Brais) Ils logent dans un hôtel à Madrid, où ils ont leur bulle particulière et ne côtoient pas les 22 convoqués qui restent à Las Rozas, qui s’entraînent individuellement l’après-midi.

Les footballeurs de la deuxième bulle sont conscients de la situation atypique et leurs visages sérieux au début et à la fin de l’entraînement dénotaient également que le soulagement total Cela ne viendra que si des jours sans plus de positif s’enchaînent. Eux aussi ont réussi le test PCR et se sont révélés négatifs.