De l’anti-vaxxer au lanceur de raquette, pourquoi les fans adorent détester le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises et ne reçoivent jamais l’adulation que Roger Federer et Rafael Nadal reçoivent

Novak Djokovic prend sa place comme l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, mais c’est quelqu’un que les fans adorent détester.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises est actuellement bloqué en quarantaine à Melbourne et risque de manquer l’Open d’Australie au milieu d’une dispute au sujet de son statut d’exemption COVID-19.

GETTY

Djokovic est neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie, mais pourrait ne pas être en mesure de défendre sa couronne

Alors que son père prétend que les autorités essaient d’embarrasser l’homme de 34 ans et que certains fans purs et durs de Novak protestent, ce sentiment n’est pas partagé par le reste du monde.

En fait, ses problèmes pour tenter d’entrer en Australie ont été accueillis avec joie par de nombreux fans.

Et cela résume le sentiment qui a hanté Djokovic au cours de sa carrière, en particulier ces derniers temps.

Il est actuellement à égalité avec ses rivaux en carrière Roger Federer et Rafael Nadal sur 20 tournois du Grand Chelem et finira probablement devant eux.

Twitter

Djokovic a annoncé plus tôt cette semaine qu’il avait une exemption médicale pour jouer à l’Open d’Australie

Federer et Nadal sont reçus avec adulation partout où ils vont, mais on ne peut pas en dire autant de Djokovic même s’il peut prétendre être le plus grand joueur masculin de tous les temps.

Ses problèmes en Australie ne sont que la pointe de l’iceberg pour des raisons pour lesquelles les fans ne l’apprécient pas trop et talkSPORT.com a passé en revue certains des faits saillants.

Position anti-vaxx

Les deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde à travers le monde, de la perte d’êtres chers au fait de passer des semaines et des mois à la fois en confinement.

Djokovic est un sceptique bien connu des vaccins et a parlé publiquement de son opposition à eux.

« Personnellement, je suis opposé à la vaccination et je ne voudrais pas être obligé par quelqu’un de se faire vacciner pour pouvoir voyager », a déclaré Djokovic en avril 2020.

« Mais si cela devient obligatoire, que se passera-t-il ? Je vais devoir prendre une décision. J’ai mes propres pensées sur la question et si ces pensées changeront à un moment donné, je ne sais pas.

getty

Djokovic a remporté six fois Wimbledon, mais il ne reçoit jamais l’adulation des fans

Il a refusé de révéler son statut vaccinal et ses chances de jouer à l’Open d’Australie sont incertaines depuis un certain temps.

Djokovic a réussi à obtenir une exemption du vaccin pour participer au tournoi, ce qui a suscité une colère généralisée dans le pays.

C’est peut-être pourquoi certains fans prennent un grand plaisir à ses luttes pour entrer dans le pays maintenant.

Ensuite, il y a aussi le controversé Adria Tour en juin 2020 au plus fort de la pandémie, qui n’avait ni masques ni distanciation sociale et des foules pleines.

Personne n’a été surpris quand cela s’est finalement terminé tôt lorsqu’un certain nombre de joueurs, dont Djokovic, ont contracté un coronavirus.

Ses positions sur COVID-19 ont même conduit à la condamnation de ses collègues professionnels, Nick Kyrgios le qualifiant d’« outil » après avoir fait une liste de demandes à son arrivée à Melbourne en 2021 pour l’Open d’Australie.

.

Djokovic est actuellement bloqué en Australie et attend un appel pour son expulsion Hué au Grand Chelem

Plutôt que d’être discrètement ennuyé par le fait que Djokovic ait gagné autant, les fans expriment souvent leur aversion pour le Serbe.

Il y a trop d’exemples pour les citer, mais un mémorable a été lors de la célèbre victoire finale de Wimbledon contre Roger Federer en 2019.

La réaction qu’il a reçue de la foule a été forte, encourageant vocalement lorsqu’il a commis des erreurs et perdu des points.

Il a déclaré aux journalistes que lorsque la foule a scandé « Roger ! Roger », a-t-il dit avoir entendu « Novak ».

«Ça a l’air idiot, mais c’est comme ça. J’essaie de me convaincre que c’est comme ça.

Djokovic a été loin d’être populaire à l’Open d’Australie et à l’US Open, étant régulièrement raillé par la foule.

getty

Contrairement à Djokovic, Nadal et Federer et aimé par les fans de tennis

Et pourquoi est-ce? Il y a plusieurs raisons possibles à cela.

Il a rompu le monopole Federer/Nadal, deux joueurs qui sont les plus populaires de leur génération et beaucoup ne lui ont peut-être pas pardonné.

Son arrogance perçue sur le terrain, se disputant avec les arbitres et les juges de ligne ainsi que cassant de nombreuses raquettes.

Djokovic est connu pour employer des tactiques légèrement sournoises, dans les règles, pour faire sortir ses adversaires de leur jeu. Prendre les temps morts et les pauses toilettes à son avantage.

Disqualification de l’US Open

Le numéro un mondial affrontait Pablo Carreno Busta au quatrième tour de l’US Open en 2021 sur un stade Arthur Ashe vide et a abandonné son service pour mener 6-5 dans le premier set.

Frustré de perdre un match, Djokovic a sorti une balle de sa poche et l’a frappée vers le fond du terrain – frappant involontairement un juge de ligne au visage.

Il est immédiatement allé la voir, mais à la suite d’une longue discussion entre les officiels du tournoi et le Serbe, il a été disqualifié.

Malgré les protestations de Djokovic, il a récupéré ses raquettes et a quitté le tournoi alors qu’il avait probablement de bonnes chances de gagner.

« Toute cette situation m’a laissé vraiment triste et vide », a-t-il écrit après l’événement sur Instagram.

getty

Djokovic a été disqualifié de l’US Open 2020 Fracasseur de raquette

Djokovic sera toujours comparé à Federer et Nadal et sa tendance à briser sa raquette le laisse souvent tomber.

Federer était connu pour être un briseur de raquettes au début de sa carrière, mais a réussi à éliminer cela de son jeu.

Nadal est toujours le professionnel sur le terrain et son oncle Toni ne l’aurait jamais laissé s’en tirer.

Le Serbe continue de laisser ses émotions prendre le dessus, rien que l’année dernière, il a détruit sa raquette en finale de l’US Open, de la Coupe Davis et des Jeux olympiques.

.

Djokovic a sorti ses frustrations sur sa raquette lors de la finale de l’US Open