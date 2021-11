De l’argent à but non lucratif lié au GOP a été acheminé aux organisateurs du 6 janvier et aux suprémacistes blancs

Un nouveau rapport de Roger Sollenberger du Daily Beast suit littéralement l’argent entre un organisme à but non lucratif conservateur ayant des liens avec la famille Koch qui n’a pas besoin de révéler les noms de ses donateurs et a été appelé le « distributeur automatique d’argent noir de la droite ».

Selon le rapport, les bénéficiaires de millions de dollars de dons de Donors Trust ont été liés aux organisateurs du rassemblement «Save America» qui a précédé l’émeute au Capitole des États-Unis, ainsi qu’à des universités privées. Sur la base d’un dossier IRS de Donors Trust et de rapports supplémentaires de CNBC, Sollenberger explique que l’association à but non lucratif a collecté 360 millions de dollars l’année dernière pour se disperser comme bon lui semble.

Photo de Tayfun Coskun/Agence Anadolu via .

Sollenberger écrit que » le groupe a apporté un soutien majeur aux entités qui se sont battues pour renverser la victoire du président Joe Biden en 2020 et a organisé les rassemblements du 6 janvier à Washington, DC « . L’article cite également l’expert en éthique du gouvernement Norm Eisen, qui a affirmé après avoir examiné le dossier de l’IRS que c’est « profondément préoccupant pour l’avenir de notre démocratie ». Eisen a déclaré: «Le Donors Trust profite de la dangereuse opacité de nos lois et réglementations fiscales et connexes pour financer de prétendus groupes associés à la suprématie blanche et aux nationalistes blancs, ceux qui ont été de mauvais acteurs en tentant à tort de diffuser de la désinformation sur ou de renverser le légitime 2020 les résultats des élections, et même les groupes qui étaient responsables du rassemblement qui a contribué à déclencher l’insurrection du 6 janvier.

Donors Trust a enregistré un nombre record en 2020. Le groupe, qui a collecté plus d’un milliard de dollars depuis 2016, a levé plus de 360 ​​millions de dollars l’année dernière tout en répartissant environ 182 millions de dollars dans 339 organisations. Donors Trust lui-même a conservé environ 174 millions de dollars de contributions, portant son actif total à 607 millions de dollars, selon le Daily Beast.

Scoop : Le 85 Fund, qui a été lancé par l’allié de Trump, Leonard Leo, comme contrepoids aux groupes de gauche, a reçu plus de 20 millions de dollars par l’intermédiaire du Donors Trust. Voir également

