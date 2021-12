De l’argent, avec une pincée de sel : l’application d’investissement aide à économiser et à mieux planifier

Salt est le fruit de trois femmes qui se sont réunies pour organiser une application de planification financière et d’investissement : Shinjini Kumar, Chaitra Chidanand et Aditi Sholapurkar.

Par Reya Mehrotra

Il existe cinq types de personnalités monétaires selon l’application d’épargne et d’investissement Salt : les décideurs intuitifs et rapides que sont les beignets avisés, les olives d’accord pour ceux qui sont équilibrés, les sauces triées qui ont tout compris, les artichauts anxieux qui deviennent anxieux quand il s’agit d’argent et de dépenser librement et des choux prudents qui sont des épargnants assidus. Une fois qu’un utilisateur a évalué où il se situe après une série de questions, la plate-forme aide à économiser et à mieux planifier, en fonction de sa propre personnalité.

Kumar, qui a déjà travaillé avec Paytm Payments Bank en tant que PDG et Citibank en tant que directeur commercial du pays, partage que pour commencer, ils ciblent les femmes urbaines du millénaire et de la GenZ qui utilisent le smartphone et peuvent être les premiers adaptateurs au modèle.

Chidanand partage qu’au cours de leurs recherches pour l’application, ils ont parlé à de vraies femmes qui sont devenues des histoires de Salt, présentées sur leur site Web et leurs plateformes de médias sociaux. « Nous avons constaté que le public du millénaire n’a pas la patience et le temps d’apprendre comment fonctionne le marché boursier ou de planifier des investissements en raison de plusieurs facteurs tels que les barrières émotionnelles, les changements de mode de vie, les cheminements de carrière non linéaires. » Elle ajoute qu’ils visent à créer un système de gestion de l’argent et à aider les gens à développer le muscle de l’argent.

Finalement, les fondateurs prévoient de cibler le public en bas de la pyramide, mais disent qu’ils ont réalisé qu’il y avait aussi beaucoup d’opportunités au sommet de la pyramide, qui sont les travailleurs urbains et les jeunes femmes. Cependant, l’application ne se limite pas aux femmes, et les hommes aussi se sont renseignés à ce sujet et curieux de savoir comment elle fonctionnerait. Une fois établis, les fondateurs prévoient d’étendre Salt, qui est une application gratuite, à l’échelle internationale.

Les femmes en Inde ont traditionnellement investi dans l’or et les dépôts à terme. Lorsqu’on lui a demandé si le nouvel écosystème d’investissement financier et de planification pousse les femmes de cette façon, Kumar répond : « Même les femmes qui restent à la maison ont droit à leur argent alors qu’elles s’occupent du ménage. Je dirais qu’investir dans des bijoux en or pour bien paraître mais pas pour épargner et pour s’enrichir ou pour s’en servir pour la retraite. Ce type de conseils et d’informations sera disponible via notre application.

Aditi Sholapurkar, co-fondatrice de Salt et banquière, partage qu’elle se sentait agitée au sujet de l’argent même si elle avait commencé à gagner à 22 ans. « J’avais trop d’angles morts, je n’optimisais pas assez pour les gros trucs et je me concentrais trop sur les insignifiants, et ainsi de suite. Je sais que j’avais besoin d’un équivalent de Google Maps pour planifier mon voyage. Pour me montrer les différents itinéraires que je pourrais emprunter et ce que chacun pourrait impliquer. Je veux que Salt soit cette application, cette plate-forme pour les gens, en particulier les femmes, car nous devons arrêter de nous remettre en question et canaliser notre intention vers une action soutenue.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Sholapurkar dit qu’ils ne veulent pas inonder un utilisateur de 100 choses qu’il pourrait faire, car cela ne ferait que créer plus d’inertie. « Nous voulons que les fonctionnalités de nos produits reproduisent le fonctionnement de l’esprit lorsqu’il s’agit d’argent. Vous devez partir d’un lieu de conscience de vos forces et d’acceptation de vos faiblesses. C’est ce que permet notre première version, le test de personnalité de l’argent », ajoute-t-elle.

Leur prochain produit financier, le Passbook est un journal financier intelligent qui fait exactement cela. On peut tout enregistrer, de l’achat de café au remboursement d’un prêt étudiant en passant par l’épargne. « C’est l’outil idéal pour quelqu’un qui cherche à avoir une meilleure idée de l’endroit où se trouve son argent, afin qu’il puisse planifier ce qu’il veut en faire ensuite », explique Sholapurkar.

Après cela, l’application initiera l’utilisateur à l’investissement, à l’assurance, aux hypothèques, etc., pour en faire un système d’argent unique pour les utilisateurs. L’application et le site Web seront pleinement fonctionnels d’ici le premier trimestre 2022.

