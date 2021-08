De l’argent supplémentaire arrive à BTC alors que la période de capitulation se termine et que le taux de hachage grimpe au niveau de juin

Prix ​​Bitcoin (BTC)

De l’argent supplémentaire entre dans Bitcoin alors que la période de capitulation se termine et que le taux de hachage grimpe au niveau de début juin

Dépassant les 50 000 $, le prix du Bitcoin s’est remis du creux de 29 760 $ en juillet. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 47 500 $, soit environ 26,7% de moins que son sommet il y a quatre mois.

Tout comme le prix, d’autres mesures de données suggèrent que la principale crypto-monnaie est sur la voie de la reprise après la liquidation à l’échelle du marché il y a à peine trois mois, lorsque la répression du gouvernement a poussé les mineurs chinois à fermer soudainement leurs opérations.

Alors que les mineurs et les investisseurs vendaient leur BTC au milieu des nouvelles de la répression et de la poursuite de la réglementation, le prix du BTC s’est effondré de plus de 50% et les altcoins entre 60% et 95%.

Outre le prix, les opérations minières quittant la Chine ont fait chuter le taux de hachage Bitcoin à son plus bas niveau depuis 2019. Mais comme nous l’avons signalé, il a commencé à se redresser en juillet et août et est déjà revenu à près de 150 Th/s.

Les données de CryptoQuant montrent que le hashrate de Bitcoin a atteint 152EH/s le 23 août, le plus élevé depuis le 8 juin. pic.twitter.com/BGTydF99RD – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 août 2021

La récupération du taux de hachage est un signal que les opérations minières commencent à revenir en ligne dans de nouveaux endroits à l’étranger et que le pire de la répression est passé.

L’utilisation de Bitcoin augmente également, augmentant de 4,6% d’une semaine à l’autre. De plus, BTC SOPR (moyenne sur 7 jours) est redevenu positif en août, “un signe que la période de capitulation est terminée et que le marché est de retour sur des bases plus solides”. En juin, il est devenu négatif, ce qui signifie que les investisseurs vendaient à perte.

La semaine dernière, les détenteurs à long terme ont réalisé des bénéfices mineurs sur la chaîne, selon la métrique Exchange Net Flow, qui montrait des entrées nettes dans les bourses, similaires à celles observées de décembre 2020 à avril 2021, période de marché haussier, selon Glassnode. Les données.

Selon Glassnode Insights, le nombre de bitcoins détenus par les détenteurs à long terme a atteint un niveau record, atteignant 12,69 millions de bitcoins, dépassant le pic précédent en octobre 2020. pic.twitter.com/ATqUCxcaaG – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 25 août 2021

Dans l’intervalle, l’intérêt ouvert pour les contrats à terme perpétuels Bitcoin a commencé à remonter et est revenu aux niveaux de mai. OI, qui est une mesure du nombre total de contrats à terme actifs, indique actuellement que de l’argent supplémentaire entre sur le marché.

L’intérêt ouvert peut également servir d’indicateur pour mesurer l’effet de levier, et un OI élevé signifie qu’il y a de fortes chances qu’il y ait un effet de levier élevé sur le marché à terme, car les contrats sont généralement ouverts à l’aide d’un effet de levier.

Sur la base du taux de financement, le plus élevé actuellement à 0,0691% sur Bybit, les spéculateurs n’ont pas encore pénétré. Pendant ce temps, Binance et FTX ont réduit leur montant maximal d’effet de levier à 20x le mois dernier, en baisse par rapport au précédent maximum de plus de 100x.

Sur le marché des options également, OI atteint des sommets sur plusieurs mois, augmentant de 150 % par rapport au creux de la fin juin à 9,06 milliards de dollars maintenant.

“Bien que l’intérêt ouvert augmente, le montant global de l’effet de levier est probablement inférieur à celui d’avril et de mai. Un effet de levier plus faible devrait aider à réduire les risques des cascades de liquidation extrêmes qui se sont produites lors du krach de mai », a déclaré CoinMetrics.

