“De las greñas”, Laura G et Anette Cuburu discutent en plein VLA | Instagram

“De las greñas”, c’est ainsi que le programme Venga La Alegría a commencé jeudi dernier, 22 juillet, et les protagonistes de cette confrontation étaient les belles chefs d’orchestre Laura G et Anette Cuburu.

Au milieu de l’émission et quelques secondes seulement après le début de la matinée télévisée Azteca, les téléspectateurs ont été stupéfaits de voir à quel point Laura G il avait “par les cheveux” sa belle compagne Anette cuburu.

Voyant la situation, Cynthia Rodríguez, Sergio Sepúlveda et Roger González sont rapidement intervenus ; plus tard, un “Ay ya” a été entendu de Cuburu et ils ont réussi à séparer les deux chauffeurs de Viens la joie.

Alors que beaucoup s’interrogeaient sur ce qui s’était passé, c’est sur les réseaux sociaux que Sepúlveda a tenté de minoriser la situation, soulignant qu’il ne s’agissait que d’une parodie d’un procès qui a eu lieu en Moldavie.

L’animateur du VLA a assuré qu’il s’agissait d’une performance de ses beaux compagnons ; Cependant, apparemment, la situation est devenue incontrôlable, car la garde-robe d’Anette Cuburu a été déchirée et elle a dit “vous pouviez tout voir”.

Malgré ce qui a été dit, certains internautes se demandent encore s’il s’agissait vraiment d’une performance ou est-ce que les chefs d’orchestre ne s’entendent pas du tout bien, malgré le fait d’être ensemble dans la compétition matinale du Hoy Program.

D’autres indiquent que tout a peut-être été prévu, ceci à la recherche d’une cote, puisque Hoy et VLA discutent en permanence de la place d’honneur au Mexique et après que Venga La Alegría a dépassé la matinée de Televisa mercredi dernier, cela pourrait devenir plus intense.