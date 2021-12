De Las Posadas au festival des lanternes géantes au Jule danois – Les traditions de Noël dans le monde

Alors que nous nous préparons à célébrer Noël malgré les temps difficiles, voici un rappel des traditions à travers les pays.

Par Reya Mehrotra

C’est cette période de l’année où les célébrations règnent dans le monde entier. Alors que nous nous préparons à célébrer Noël malgré les temps difficiles, voici un rappel des traditions à travers les pays.

Mexique

Le Mexique célèbre Noël avec Las Posadas, une prière de dévotion sous la forme d’une marche qui reconstitue l’histoire de Joseph et Marie. Las Posadas se déroule également en Amérique latine, au Guatemala, à Cuba, au Honduras et en Espagne de la mi-décembre à la veille de Noël. Des pièces de théâtre sous forme de Pastorellas sont également jouées par des membres de l’église pour raconter l’histoire de Noël. Les Pastorellas sont la représentation théâtrale des bergers en route pour voir Jésus nouveau-né. Les chants de Noël au Mexique sont appelés villancicos, qui sont également des traductions de chansons anglaises.

Les Philippines

Les Philippines célèbrent chaque année le festival des lanternes géantes à la mi-décembre à San Fernando. Le festival comprend un concours de lanternes ornementales géantes. En raison de la fête, San Fernando est également appelée la « capitale de Noël des Philippines ». Il est également diffusé sur les chaînes de télévision. On pense que le festival des lanternes géantes ou Ligligan Parul a commencé à San Fernando en 1904. Avant le début du festival, une activité religieuse appelée «lubenas» a eu lieu. Les lanternes étaient alors beaucoup plus petites et étaient fabriquées avec des matériaux disponibles localement. Au fil du temps, les lanternes ont changé de conception et de forme et sont devenues plus grandes.

Nouvelle-Zélande

Contrairement au reste du monde, c’est l’été en décembre en Nouvelle-Zélande et le festival est donc souvent célébré avec un simple pique-nique au bord de la plage ou un barbecue. Ils ont aussi un arbre de Noël différent. L’arbre pohutukawa fleurit avec des fleurs rouge cramoisi vif. Alors que certains utilisent encore un sapin de Noël artificiel ou un vrai pin, le sapin pohutukawa que l’on y trouve couramment est également orné de cartes et de lettres festives. L’arbre offre également un abri aux familles qui célèbrent dans les espaces publics. Les chants sont chantés à la fois en maori et en anglais.

L’Autriche

En Autriche, le temps de l’Avent, ou le temps des préparatifs de la naissance du Christ, est célébré avec un certain nombre de folklores et les gens s’habillent comme des figures de folklores circulant dans la ville, frappant aux portes. Le bon, St Nicolas, vient avec son méchant compagnon Krampus pour demander si les enfants ont été bons pendant l’année. S’ils l’ont été, ils sont récompensés par des bonbons, des cacahuètes et des mandarines tandis que les méchants reçoivent un avertissement. Ici, les arbres de Noël sont décorés d’ornements en or et en argent et de biscuits au pain d’épice.

Danemark

Au Danemark, le mois de décembre est une fête car le Jule danois, une fête historiquement observée par le peuple germanique, et Noël sont célébrés avec un certain nombre de traditions. L’événement principal de Jule est la veille de Noël qui tombe le 24 décembre. Les maisons sont décorées avec Nisses, qui est une créature mythologique du folklore nordique et l’arbre de Noël est placé au milieu de la pièce, avec des familles dansant autour et chantant des chants de Noël . Le sapin de Noël, qui est un sapin, est décoré de vraies bougies. Le Père Noël s’appelle Julemanden en danois et il vient avec un groupe de Nisse, un lutin.

Martinique

Sur l’île des Caraïbes françaises, la Martinique, située dans la mer des Caraïbes orientales, Noël est une fête chaleureuse et constitue l’une des meilleures vacances. Les gens se rassemblent et chantent des chants de Noël ensemble dans les rues. C’est ce qu’on appelle la ribote. Différentes versions de chansons de Noël sont chantées pendant qu’ils lisent des paroles écrites sur leurs mains. Le réveillon du Nouvel An aussi, les gens célèbrent ensemble en partageant des boissons et de la nourriture avec les familles et les voisins.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a ses propres traditions de Noël. Les familles se réunissent pour un barbecue connu sous le nom de braaing pendant les vacances. Braaing signifie viande grillée cuite sur un feu ouvert, comme un barbecue. Le festin est l’attraction principale et le plat principal comprend des steaks et des saucisses marinés suivis d’un pudding de malva ou d’un pudding de lekker à la crème anglaise. Les sapins sont décorés comme des arbres de Noël avec des ornements africains traditionnels perlés à la main. Le Cap est la principale attraction de Noël car il s’illumine de marchés nocturnes et de décorations.

