De l’assiette à la charrue – Abrogation des lois agricoles : retraite tactique ou reddition ?

Dans un geste soudain et surprenant, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé qu’il abrogerait les lois agricoles récemment adoptées lors de la prochaine session d’hiver du Parlement. Il a déclaré que bien que ces lois agricoles aient été adoptées avec les meilleures intentions, pour le bien des agriculteurs, son gouvernement ne pouvait pas communiquer et convaincre les agriculteurs agités de leur impact positif potentiel. Au lieu de cela, il constituerait désormais un comité qui comprendra des représentants de l’Union et des gouvernements des États, divers agro-experts et scientifiques pour proposer un nouveau paquet pour les agriculteurs. Il a spécifiquement choisi le jour de Guru Purab pour dire cela. Est-ce une retraite tactique ou une reddition ? Quelles en sont les implications probables, économiquement et politiquement ?

En ce qui concerne l’agriculture, elle continuera à suivre le même chemin qu’au cours de la dernière décennie. La croissance du PIB agricole a été de 3,5% par an au cours des sept premières années du gouvernement Modi, ce qui est la même que pendant les sept premières années du gouvernement Manmohan Singh. Et on s’attend à ce qu’il continue à osciller autour de cette tendance – un peu à la hausse ou à la baisse, selon le régime des précipitations de l’année spécifique. Les modèles de culture resteront biaisés en faveur du riz et du blé, avec des stocks de céréales gonflés avec la Food Corporation of India. La subvention alimentaire continuera à être gonflée avec de grandes fuites. La nappe phréatique des États du nord-ouest continuera de baisser, le méthane et l’oxyde nitreux continueront de polluer l’environnement. Les agro-marchés resteront aussi truqués qu’ils le sont et les avantages potentiels des réformes agricoles proposées resteront insaisissables pendant un certain temps, à moins que le comité promis ne propose des réformes plus significatives.

Mais qu’adviendra-t-il des revenus des agriculteurs ? Le gouvernement Modi acceptera-t-il la demande des agriculteurs de donner un statut légal au prix de soutien minimum (MSP) ? La dernière enquête d’évaluation de la situation de la NSO révèle que le revenu d’un agro-ménage moyen en Inde n’était que de 10 218 roupies par mois au cours de l’exercice 19. Traduit aux prix d’aujourd’hui, et en appliquant une croissance d’environ 3,5% par an des revenus réels, le revenu d’un agro-ménage moyen oscillerait maintenant autour de 13 000 Rs. Ajoutez 500 Rs supplémentaires par mois dans le cadre du régime PM-KISAN, et c’est à peu près le niveau de revenu familial mensuel dans les zones rurales pour le segment le plus important de notre main-d’œuvre (environ 45 %), engagé dans l’agriculture. Ce n’est pas une situation très heureuse et toutes les mesures doivent être prises pour augmenter les revenus ruraux de manière durable. La question est : comment fait-on cela ? Cela doit-il se faire par une PSM plus élevée ou par une diversification vers une agriculture à haute valeur ajoutée ?

Étant donné que la taille moyenne des exploitations agricoles s’élève à seulement 0,9 ha (exercice 19) et qu’elle a diminué au fil des ans, il n’est pas très difficile de deviner combien de revenus peuvent être tirés de la production de denrées de base. À moins d’opter pour une agriculture à haute valeur ajoutée – et c’est précisément là que l’on a besoin de chaînes de valeur efficaces et fonctionnelles de la ferme à l’assiette, avec l’injection d’investissements privés dans la logistique, le stockage, la transformation, le commerce électronique et les technologies numériques – le revenu des agriculteurs ne peut pas être augmenté de manière significative. Il ne fait aucun doute que ce secteur réclame des réformes, à la fois dans la commercialisation des produits et des intrants, y compris les marchés des baux fonciers, le transfert direct des avantages de toutes les subventions aux intrants (engrais, électricité, crédit, machines agricoles, etc.).

Cependant, l’implication la plus intéressante de cette annonce du Premier ministre sera d’ordre politique. Et il est fort probable que ce pari politique soit à l’origine de la « retraite » tactique. Il est fort possible que le BJP s’associe au Capt Amarinder Singh – dont ce dernier a ouvertement parlé dans les médias – et travaille avec lui pour reconquérir le pouvoir au Pendjab. L’agitation au sein du Congrès du Pendjab sera utile à l’égard de ce mouvement. Une autre possibilité/considération pourrait également être de réparer l’équation brisée avec Akali Dal au Pendjab. Les prochains jours donneront lieu à des résultats intéressants au Pendjab. Mais, dans l’ensemble, si le Congrès est détrôné au Pendjab et que tout autre parti, avec le soutien du BJP, arrive au pouvoir, le Premier ministre Narendra Modi pourrait penser que sa retraite tactique sur les lois agricoles a largement porté ses fruits.

Cependant, le BJP a sans aucun doute un intérêt beaucoup plus important dans les élections de l’Assemblée de l’Uttar Pradesh qu’au Pendjab, car le premier pourrait être un État critique pour le parti lors des élections générales de 2024. Le revirement actuel des réformes agricoles pourrait avoir pour effet de contrecarrer la montée de Rakesh Tikait dans l’ouest de l’UP. Il est assez difficile de déterminer si le BJP atteindra ses objectifs grâce à cela. Mais une chose est certaine; les leaders paysans agités et les partis d’opposition seront sûrement enhardis par cette « victoire ». Sachant que l’aura de réserve d’acier dont dispose le Premier ministre Modi peut être percée et brisée, les partis d’opposition vont maintenant augmenter la pression. Les dirigeants paysans demandent déjà une garantie légale pour la MSP pour 23 produits agricoles. Demain, il pourrait s’agir d’un panier de marchandises encore plus important, ou de bloquer la privatisation/réformes des entreprises du secteur public, Air India, ou toute autre réforme d’ailleurs. Le résultat net sera probablement un ralentissement des réformes économiques qui sont désespérément nécessaires pour propulser la croissance. Au lieu de cela, nous pouvons assister à une pluie de cadeaux lors des élections d’État, suivies de plus de cadeaux en 2024. Ce populisme compétitif peut apporter une aide aux pauvres à court terme, ce qu’ils méritent en tout cas d’avoir gravement souffert pendant la période de pandémie. Mais un dépassement de ce seuil peut ralentir les investissements et donc la croissance et la création d’emplois. Ainsi, cela peut s’avérer être un compromis entre les cadeaux à court terme (lire le soutien du revenu) et les pertes à moyen et long terme en ce qui concerne la dynamique de croissance de l’économie et la création d’emplois.

Sur une note positive, cela pourrait également apporter un apprentissage important au BJP. Le plus important est que le processus de réformes économiques doit être plus consultatif, plus transparent et mieux communiqué aux bénéficiaires potentiels. C’est cette inclusion qui est au cœur du fonctionnement démocratique de l’Inde. Il faut du temps et de l’humilité pour le faire, étant donné la nature argumentative de notre société. Mais, dans ce processus, tout le monde y gagne.

L’auteur est professeur titulaire de la Chaire Infosys en agriculture, ICRIER

