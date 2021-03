De l’assiette à la charrue: améliorer l’efficacité de l’eau dans l’agriculture indienne

Il existe des technologies qui peuvent produire le même rendement avec près de la moitié de l’eau d’irrigation de ces deux cultures.

Par Ashok Gulati et Ritika Juneja

Lors de la Journée mondiale de l’eau (22 mars), le Premier ministre Narendra Modi a lancé une campagne, «Attrapez la pluie», sous le porte-drapeau du Centre, Jal Shakti Abhiyan. Il a souligné que chaque centime dépensé dans le cadre du MGNREGA doit être utilisé pour conserver l’eau. C’est un objectif louable. Mais ce qui nécessite une attention particulière, c’est où en sommes-nous sur le front de l’eau, et comment pouvons-nous garantir que tout le monde a accès à l’eau potable, tandis que l’industrie et l’agriculture reçoivent également suffisamment d’eau pour produire ce qui est demandé.

Selon l’évaluation de la disponibilité de l’eau de la Commission centrale de l’eau en utilisant les intrants spatiaux (2019), l’Inde reçoit des précipitations annuelles moyennes d’environ 3880 milliards de mètres cubes (bcm) mais elle n’utilise que 699 bcm (18%), le reste étant perdu par évaporation et autres facteurs. La demande en eau est susceptible d’être de 843 bcm en 2025 et de 1180 bcm en 2050. Ainsi, les objectifs ne sont pas hors de notre portée si nous restons concentrés et suivons une stratégie appropriée qui non seulement « capte plus de pluie » mais gère également la demande ressource précieuse mieux.

Pourtant, selon le rapport de l’ONU sur l’Objectif de développement durable 6 (ODD 6) – Eau propre et assainissement pour tous d’ici 2030 – l’Inde n’a atteint que 56,6% de l’objectif d’ici 2019, ce qui indique la nécessité d’aller beaucoup plus vite. En outre, selon l’indice composite de gestion de l’eau de Niti Aayog (2019), 75% des ménages en Inde n’ont pas accès à l’eau potable dans leurs locaux, et l’Inde se classe au 120e rang sur 122 pays dans l’indice de qualité de l’eau. L’Inde est identifiée comme un pays soumis à un stress hydrique, sa disponibilité en eau par habitant passant de 5 178 mètres cubes (m3) / an en 1951 à 1 544 m3 en 2011, qui devrait encore baisser à 1 140 m3 d’ici 2050. Cela ne résout pas le problème. une photo très rose sur le front de mer.

Comment avance-t-on? L’agriculture utilise environ 78% des ressources en eau douce de l’Inde. Et, à mesure que l’Inde se développe, la part de l’eau potable, de l’industrie et d’autres utilisations est susceptible d’augmenter. À moins d’apprendre à produire «plus de récolte par goutte», le défi peut être de taille. Pour cela, nous avons besoin d’un changement de paradigme dans notre réflexion et notre stratégie pour non seulement augmenter la productivité des terres mesurée en tonnes par hectare (t / ha), mais aussi maximiser la productivité de l’irrigation appliquée mesurée en kilogrammes ou Rs par mètre cube d’eau (kg / m3 ).

Jusqu’à présent, avec des décennies d’importants investissements publics et privés dans l’irrigation, seule la moitié environ de la superficie cultivée brute de l’Inde (198 millions d’hectares) est irriguée. Les eaux souterraines contribuent pour environ 64%, les canaux 23%, les réservoirs 2% et les autres sources 11% à cette irrigation. Cela résulte principalement de l’incitation biaisée de l’électricité gratuite ou fortement subventionnée, en particulier dans la ceinture du nord-ouest de l’Inde, ancien siège de la Révolution verte. La surexploitation des eaux souterraines a fait de cette région l’un des trois principaux points chauds à risque hydrique, les autres étant le nord-est de la Chine et le sud-ouest des États-Unis (Californie). Dans l’ensemble, environ 1 592 blocs dans 256 districts en Inde sont soit critiques, soit surexploités.

Si nous devons utiliser notre eau de manière plus judicieuse dans l’agriculture, deux cultures – le riz et la canne à sucre – méritent une attention particulière. Selon une étude NABARD-ICRIER sur la cartographie de la productivité de l’eau (bit.ly/3ct9Tmd), ces deux cultures consomment près de 60% de l’eau d’irrigation de l’Inde. Le graphique ci-joint montre la productivité de l’eau d’irrigation appliquée par rapport à la productivité des terres pour le riz et la canne à sucre dans les États importants qui cultivent ces cultures. Il est intéressant de voir que si le Pendjab obtient des scores élevés sur la productivité des terres du riz, il se situe au bas de la page en ce qui concerne la productivité de l’eau d’irrigation appliquée. De même, dans le cas de la canne à sucre, la productivité de l’eau d’irrigation dans l’Andhra Pradesh, le Karnataka, le Maharashtra et le Tamil Nadu n’est qu’un tiers de celle du Bihar et de l’UP. Ainsi, il est nécessaire de réaligner les schémas de culture sur la base d’une par unité de productivité de l’eau d’irrigation appliquée.

Il existe des technologies qui peuvent produire le même rendement avec près de la moitié de l’eau d’irrigation de ces deux cultures. Jain Irrigation, par exemple, a mis en place des projets pilotes d’irrigation goutte à goutte pour le paddy dans le Karnal (Haryana) et le Tamil Nadu et pour la canne à sucre dans le Maharashtra, le Karnataka et l’Andhra Pradesh. Les résultats de ces projets pilotes indiquent que s’il faut 3065 litres d’eau pour produire 1 kg de riz paddy (niveau de rendement 7,75 t / ha) sous l’irrigation traditionnelle par crue, sous goutte à goutte, le besoin peut être réduit à seulement 842 litres. Le rapport avantages-coûts du goutte-à-goutte avec «fertigation» dans le cas de la canne à sucre au Karnataka est de 2,64. Une extension à cela est le «Family Drip System» innové par la plus grande société d’irrigation goutte à goutte au monde, Netafim (basée en Israël). Netafim a également lancé son plus grand projet de démonstration en Asie à Ramthal, Karnataka. Le riz semencier direct (DSR) et le système d’intensification du riz (SRI) peuvent également économiser de 25 à 30% d’eau par rapport à l’irrigation par inondation traditionnelle. Mais, malheureusement, la dure réalité est que les solutions technologiques ne peuvent pas faire beaucoup de progrès à moins que les politiques de tarification des intrants agricoles ne soient mises sur la bonne voie et que les agriculteurs ne soient incités à économiser l’eau.

Le gouvernement du Pendjab, avec la Banque mondiale et J-PAL, a lancé certains projets pilotes dans le cadre de sa politique Paani Bachao Paise Kamao pour encourager l’utilisation rationnelle de l’eau parmi les agriculteurs. Dans le cadre de l’initiative, des compteurs d’eau sont installés sur les pompes des agriculteurs, et s’ils économisent de l’eau / de l’électricité par rapport à ce qu’ils ont utilisé (considéré comme un droit), ils sont payés pour ces économies, avec des virements directs sur leurs comptes bancaires.

Il est temps de passer d’une tarification fortement subventionnée de l’eau, de l’électricité et même des engrais, à un soutien direct du revenu par hectare et à des politiques d’investissement qui contribuent aux nouvelles technologies et innovations. L’eau et l’électricité doivent être tarifées en fonction de leur valeur économique ou du moins pour récupérer une partie importante de leurs coûts pour garantir une agriculture durable.

Gulati est professeur à la Chaire Infosys pour l’agriculture, et Juneja est consultante, ICRIER

