De l’assiette à la charrue : augmenter les revenus des agriculteurs au Pendjab

Par Ashok Gulati et Ranjana Roy

Selon la dernière enquête d’évaluation de la situation (SAS) des ménages agricoles menée par l’Office national des statistiques (NSO), l’agriculteur indien moyen a gagné 10 218 roupies par mois en 2018-19 (juillet-juin). Un ménage agricole du Meghalaya a reçu le revenu le plus élevé (Rs 29 348), suivi du Pendjab (Rs 26 701), de l’Haryana (Rs 22 841), de l’Arunachal Pradesh (19 22 Rs) et du Jammu-et-Cachemire (18 918 Rs); Le Bengale occidental a connu le revenu le plus bas (Rs 6 762), suivi d’Odisha (5 112 Rs) et du Jharkhand (4895 Rs).

Mais ce n’est pas une comparaison juste car la taille de l’exploitation varie considérablement d’un État à l’autre. En normalisant ces revenus en fonction de la taille de l’exploitation, comme indiqué dans SAS, le classement du revenu par hectare du Pendjab passe du 2e au 11e et celui de l’Haryana du 3e au 15e. Les États qui se présentent sont le J&K, le Kerala, le Meghalaya, qui gagnent tous plus grâce aux fruits et légumes (F&L), aux épices et au bétail, etc. davantage axée sur le marché et la demande. Il y a ici une leçon pour les agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana sur l’augmentation des revenus d’une manière plus durable.

Il est intéressant de noter que les données moyennes sur la propriété foncière sont collectées à la fois par le SAS et par le recensement agricole (dernier recensement de 2015-16), mais il existe une grande variation entre les deux ensembles de données, en particulier pour des États comme le Pendjab, le Rajasthan, l’Haryana et le Gujarat. Selon SAS, la superficie moyenne exploitée par exploitation pour le Pendjab est de 1,44 ha (utilisée dans le graphique ci-joint), mais le recensement donne une exploitation moyenne beaucoup plus grande de 3,62 ha. Si nous normalisons les revenus des agro-ménages en utilisant la valeur du recensement pour la taille moyenne des exploitations, le rang du Pendjab s’enfonce encore plus – 21e (avec Rs 7 376 par hectare) sur 28 États, encore plus bas que le Bihar (19 338 Rs). Cela implique que les agriculteurs du Pendjab et de l’Haryana gagnent des revenus plus élevés principalement en raison de la plus grande taille des exploitations par rapport aux autres États.

Tout le monde, du plus haut décideur politique à l’agriculteur du Pendjab, se rend compte que la culture du riz épuise rapidement la nappe phréatique, émet du méthane et d’autres gaz à effet de serre, endommageant l’environnement ; le brûlage du chaume étouffe des millions de personnes. Récemment, le capitaine Amarinder Singh a approché le Centre avec l’idée de créer un fonds d’environ Rs 25 000 crore pour amener les agriculteurs à passer du riz au maïs. Nous pensons que le Centre devrait y réfléchir sérieusement, avec les modifications suivantes : ; (b) le Centre et l’État devraient contribuer à parts égales sur les cinq ans ; (c) étant donné que le Pendjab veut le MSP pour le maïs, une Corporation du maïs du Pendjab (MCP) sera créée pour acheter du maïs aux agriculteurs du MSP ; (d) MCP doit conclure des contrats avec des sociétés d’éthanol, et la majeure partie du maïs devrait être affectée à l’éthanol, car la volaille et l’amidon ne seront pas en mesure d’absorber l’excédent de maïs une fois qu’un million d’hectares de paddy passera au maïs ; (e) la productivité du maïs devrait être compétitive, comme le paddy, au Pendjab et les meilleures semences devraient être utilisées. Il s’agit de garantir que l’éthanol à partir de maïs est produit de manière compétitive à l’échelle mondiale.

La politique de mélange d’éthanol du Centre (20 % d’éthanol dans l’essence) devrait être utile. Dans ce processus, le Pendjab arrêtera l’épuisement de la nappe phréatique car le maïs a besoin de moins d’un cinquième de l’eau dont le riz a besoin. En outre, le Pendjab économisera sur la subvention de l’électricité à l’agriculture, budgétisée à 8 275 crores de roupies dans le budget de l’exercice 21, car l’irrigation du paddy représente une grande partie de cette subvention. Cette épargne peut être utilisée pour financer une partie de la contribution de l’État au MCP. Cela peut être gagnant-gagnant pour tous – les agriculteurs, le gouvernement du Pendjab et le pays – car il y aura moins d’émissions de méthane et moins de brûlage de chaume. De plus, l’éthanol réduira également les émissions de GES des véhicules.

D’autres volets de la stratégie de diversification doivent aller dans le sens d’une augmentation des superficies consacrées aux F&L et d’une politique plus ciblée pour construire des chaînes de valeur efficaces dans les F&L, l’élevage et la pêche. Ils sont tous plus nutritifs, et les données SAS montrent que la rentabilité est beaucoup plus élevée dans ces entreprises que dans les cultures végétales, en particulier les céréales. Le secteur doit être soutenu par une infrastructure de transformation, de classement et d’emballage appropriée pour réaliser son plein potentiel. Le Pendjab et le Centre peuvent-ils s’unir à ce sujet ? Le Pendjab était à l’avant-garde de la sécurité alimentaire à la fin des années 60 et au début des années 70, mais aujourd’hui, l’agriculteur du Pendjab croupit dans un piège d’équilibre de bas niveau de riz-blé avec des achats à durée indéterminée par le gouvernement. Elle doit augmenter ses revenus à l’hectare, cela aussi de manière durable, et produire des aliments plus nutritifs. Le Pendjab peut alors briller à nouveau en matière de sécurité nutritionnelle avec une agriculture durable et résiliente au changement climatique.

Respectivement, professeur titulaire de la Chaire Infosys pour l’agriculture et boursier, Icrier

