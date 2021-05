De l’assiette à la charrue: contenir une pâte à tartiner rurale

Les gouvernements, ainsi que les chefs d’entreprise, les ONG, les groupes sociaux et religieux, sont intervenus en organisant des fournitures médicales, en créant des hôpitaux temporaires, etc. L’aide internationale est également arrivée. L’Inde n’est toujours pas sortie des bois, mais la situation s’est améliorée.

La vue de cadavres flottants dans le Gange a été l’une des scènes les plus douloureuses et les plus angoissantes du carnage de Covid-19. La deuxième vague a pris presque tout le monde par surprise. Alors que nos dirigeants politiques étaient occupés lors des élections à l’assemblée de l’État, les gens étaient à bout de souffle dans les hôpitaux en raison du manque d’oxygène. Le marketing noir des fournitures médicales a aggravé la situation. Beaucoup pensaient que l’Inde était un État en faillite.

Mais en 2-3 semaines, les choses se sont améliorées. Les experts médicaux pensent que le pic est derrière nous. L’Inde s’est réveillée, bien qu’un peu tard. Les gouvernements, ainsi que les chefs d’entreprise, les ONG, les groupes sociaux et religieux, sont intervenus en organisant des fournitures médicales, en créant des hôpitaux temporaires, etc. L’aide internationale est également arrivée. L’Inde n’est toujours pas sortie des bois, mais la situation s’est améliorée.

Il est maintenant temps d’agir rapidement pour contenir la propagation du virus dans les villages. Le Premier ministre a déjà mis en garde à ce sujet. Dans les zones rurales, les agriculteurs sont les principales parties prenantes. Le Pendjab se tient debout parmi la communauté agricole, ayant joué un rôle de premier plan dans la Révolution verte. Mais savons-nous que le Pendjab arrive en tête de la liste des taux de mortalité de Covid-19, suivi de l’Uttarakhand, Goa, Delhi, Maharashtra, etc.? (voir graphique).

Quelles pourraient en être les raisons? Ce que nous savons sur le virus, c’est qu’il aime les foules. Qu’il s’agisse d’agitations d’agriculteurs, de congrégations religieuses ou de fêtes du Nouvel An à Goa, cela n’en épargne rien. Peu importe à quel point vous êtes riche ou pauvre, ou à quel groupe religieux / caste vous appartenez. Si l’un d’entre eux est en mode de déni, il est susceptible de vous frapper encore plus fort. De nombreux agriculteurs agités du Pendjab disant que la couronne est une conspiration contre leur agitation m’inquiète le plus. Le déni, qu’il soit dû à un déficit de confiance ou à un manque d’éducation, rendra plus difficile le contrôle du virus. Elle sera aggravée par la faiblesse des infrastructures de santé dans les zones rurales, conduisant à une troisième, voire une quatrième vague. N’oubliez pas que personne n’est en sécurité à moins que nous ne soyons tous en sécurité. La seule solution semble être la vaccination.

Combien de temps faudra-t-il pour vacciner au moins 100 crores indiens pour développer l’immunité collective? Nous n’avons pas de réponses claires, mais le Dr VK Paul du NITI nous dit qu’entre août et décembre 2021, il y aurait environ 200 crores de vaccins disponibles pour les Indiens. Le gouvernement met tout en œuvre pour accélérer la production de vaccins, en grande partie par le biais du secteur privé. Ce que cela implique, c’est que nous avons beaucoup à faire d’ici la fin du mois de décembre, et peut-être même au-delà. Nous ne pouvons pas maintenir le pays dans des conditions de verrouillage tant qu’il touche les moyens de subsistance, en particulier des sections les plus pauvres. Notre réponse doit être calibrée, équilibrant les vies et les moyens de subsistance.

Quelles mesures le gouvernement peut-il prendre maintenant? Rajiv Kumar, vice-président de NITI Aayog, a convoqué une réunion sur cette question avec de nombreux groupes de réflexion la semaine dernière. L’équipe senior d’ICRIER a soumis sa note suggérant la création d’une salle de guerre au niveau central avec des représentants des États concernés, des experts médicaux, de la logistique de l’armée, du secteur des entreprises, de la société civile, etc. Amitabh Kant du NITI nous a dit qu’une telle salle de guerre était déjà existe au sein de NITI. Si tel est le cas, il serait bon que le chef suprême de la salle de guerre s’adresse à la nation au moins deux fois par semaine pour une meilleure communication avec ses citoyens en lui disant à quel point le gouvernement est bien préparé. Kant nous a également dit que son équipe travaille avec plus d’un lakh des ONG, des entreprises et coordonne l’aide internationale, pour un flux régulier et opportun des fournitures médicales. C’est un effort énorme et louable. Mais, il peut encore être en deçà des besoins, en particulier dans les zones rurales.

Nous devons d’abord convaincre les populations rurales de la vaccination, et simultanément moderniser l’infrastructure sanitaire, en particulier les centres de santé primaires (SSP). Les panchayats, les ONG et les chefs d’entreprise peuvent être liés à cette tâche gigantesque. Le stockage des vaccins dans les zones rurales nécessitera des températures contrôlées, et l’alimentation électrique dans les SSP reste un problème. Arunabha Ghosh du CEEW a suggéré que tous les SSP doivent être alimentés à l’énergie solaire sur le pied de guerre pour créer de nouveaux emplois et donner un coup de fouet aux infrastructures de santé avec une empreinte verte. Yamini Aiyar du CPR a suggéré des camps de vaccination au niveau du panchayat, et ainsi de suite. Les travailleurs du MGNREGA sont susceptibles d’être vulnérables en raison de l’activité de groupe. Ils peuvent être incités à la vaccination, par exemple, avec de la nourriture gratuite pendant environ trois mois et / ou des récompenses en espèces. Mais si cela ne fonctionne pas, une vaccination obligatoire pour les travailleurs du groupe dans les villages et les usines peut être nécessaire pour sauver la vie de tous les membres du groupe. La poussée des grandes infrastructures et le soutien des MPME dans les zones rurales peuvent contribuer grandement à sauver leurs vies et leurs moyens de subsistance.

L’auteur est professeur titulaire de la chaire d’agriculture Infosys, ICRIER

