De l’assiette à la charrue : cultiver l’huile de palme en Inde

Par Ashok Gulati & Ritika Juneja

Le gouvernement vient d’annoncer la MSP des cultures de rabi pour la saison de commercialisation 2022-23. Le MSP blé est en hausse de 2% tandis que le MSP colza-moutarde (MR) est en hausse de 8,6%, indiquant peut-être que le gouvernement veut se concentrer davantage sur les graines oléagineuses. C’est la bonne approche étant donné l’augmentation des stocks de blé dans le pays et les importations massives d’huiles comestibles. Cependant, étant donné le vaste programme d’achat de blé, mais les maigres achats de RM, même lorsque les prix tombent en dessous du MSP, implique que les incitations relatives sont toujours fortement en faveur du blé. Ainsi, nous doutons que les agriculteurs passent du blé au MR de manière significative pour combler le déficit en huile comestible.

Dans ce contexte, on peut noter que le Premier ministre a récemment annoncé la National Edible Oil Mission-Oil Palm (NEOM-OP) de Rs 11.000 crore dans le cadre de « Atmanirbhar Bharat ». Il s’agit d’une mesure audacieuse pour augmenter les approvisionnements nationaux en huile comestible, étant donné que 60 % de notre consommation d’huile comestible est importée, dont plus de la moitié est de l’huile de palme, suivie du soja et du tournesol. Au cours de l’exercice 21, les importations d’huile comestible ont atteint 11 milliards de dollars (13,5 millions de tonnes). Malgré cela, l’inflation des huiles alimentaires en juillet 2021 (en glissement annuel) était de 32,5%.

Dans ce contexte, NEOM-OP est un pas dans la bonne direction. Le palmier à huile est la seule culture qui donne jusqu’à 4 tonnes d’huile/hectare avec de bonnes pratiques agricoles. Mais c’est un gros consommateur d’eau, il a besoin de 150 mm de précipitations chaque mois et il prospère mieux dans les régions où la température se situe entre 20 et 33 degrés Celsius. Le Comité national de réévaluation a identifié une superficie de 28 lakh hectares (Lha) propice à la culture du palmier à huile. La superficie réelle des palmiers à huile n’est que de 3,5 Lha. Ainsi, un grand potentiel attend d’être exploité. Une grande partie (34%) se trouve dans les États du nord-est, y compris l’Assam. L’Andhra Pradesh en a 19 %, le Telangana 16 % et le reste se trouve dans d’autres États.

NEOM-OP vise à créer 6,5 Lha supplémentaires sous palmier à huile d’ici 2025-26, en mettant l’accent sur le nord-est et les étendues irriguées du Telangana, dans l’espoir de couvrir 1 million d’hectares (Mha) sous palmier à huile d’ici 2025-26. Le gouvernement aurait pu être plus audacieux et tenter de couvrir 2 Mha pour combler le déficit croissant en huile alimentaire. Atteindre l’autosuffisance en huile comestible grâce à d’autres complexes d’oléagineux nécessiterait environ 45 Mha supplémentaires en culture d’oléagineux. Cela n’est pas possible sans réduire drastiquement la superficie cultivée en céréales. Ainsi, la meilleure alternative est d’assurer un entretien approprié du palmier à huile, de fournir un bon matériel de plantation, une meilleure irrigation, des engrais et d’autres intrants pour augmenter la productivité jusqu’à 4 tonnes d’huile/hectare.

Le NEOM-OP se concentre sur la productivité et l’expansion des superficies en fournissant : (a) une aide en intrants de 20 000 à 29 000 Rs/ha aux agriculteurs pour le matériel de plantation ; (b) 12 500 Rs supplémentaires/ha pendant quatre ans pour couvrir les coûts d’entretien/d’opportunité des agriculteurs, sans limite de superficie ; (c) Rs 5 crore aux industries pour une unité de traitement de 5 tonnes/heure dans cette région ; (d) une assistance aux jardins de semences jusqu’à Rs 100 lakh dans le nord-est et jusqu’à Rs 80 lakh dans d’autres États pour 15 hectares de terrain ; (e) un soutien supplémentaire pour entreprendre la lombriculture, l’irrigation et la mécanisation, etc. Espérons que cela attirera les agriculteurs ainsi que les industries pour augmenter la production d’huile comestible d’une manière compétitive à l’échelle mondiale.

L’élément critique de la stratégie est la formule de tarification des régimes de fruits frais (FFB) de palmier à huile. Il n’y aurait pas de MSP. Mais le prix FFB serait fixé à 14,3 % du prix moyen du CPO au débarquement des cinq dernières années, ajusté avec l’indice des prix de gros. La formule de tarification doit être soigneusement calibrée. Cependant, le test décisif de la tarification sera de l’arrimer à la politique tarifaire à l’importation pour protéger les agriculteurs au cas où les prix au débarquement tomberaient en dessous du coût de production. Récemment, le droit effectif sur les importations de CPO a été réduit par rapport aux prix mondiaux élevés, à 30,25% et 41,25% sur l’huile de palme raffinée. Le soja et le tournesol tombent également dans la même fourchette, bien que pour l’huile de colza et de coton, le droit effectif est de 38,5% pour le brut et de 49,5% pour le raffiné. C’est ce droit d’importation élevé, contre la flambée des prix mondiaux des huiles comestibles (de près de 70 %), qui a provoqué une forte inflation intérieure des huiles comestibles (32,5 %). En 2012, la Commission des coûts et des prix agricoles, dans « Oil Palm : Pricing for Growth, Efficiency & Equity », a recommandé que l’Inde maintienne un déclencheur de droits d’importation à 800 $/tonne, c’est-à-dire si le prix d’importation tombe en dessous de 800 $/ tonne, le tarif doit augmenter immédiatement, de manière contracyclique. Ainsi, la synchronisation des droits d’importation avec un prix intérieur rationnel est une condition nécessaire pour donner un coup de fouet à l’atmanirbharta dans les huiles comestibles. Mais, une condition suffisante serait de revoir la structure d’incitation existante qui favorise indûment le riz, le blé et la canne à sucre par le biais de fortes subventions à l’électricité, aux engrais et aux achats à durée indéterminée. Le besoin est de concevoir une structure d’incitation neutre pour les cultures où les modèles de culture sont alignés sur les modèles de demande et où la production se déroule de manière compétitive à l’échelle mondiale. Le gouvernement Modi peut-il faire cela? Seul le temps nous le dira.

Gulati est professeur de la Chaire Infosys pour l’agriculture et Juneja est consultante, ICRIER

