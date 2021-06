De l’assiette à la charrue : dans quelle mesure nos exportations agricoles sont-elles durables ?

Cependant, notre principale préoccupation face à la flambée des exportations de riz et de sucre est sur le front de la durabilité.

Par Ashok Gulati & Ritika Juneja

Les exportations agricoles ont atteint 41,8 milliards de dollars (mds) au cours de l’exercice 21, soit une croissance de 18 % par rapport à l’exercice 20, ce qui a réjoui les cercles gouvernementaux. Juxtaposé à un objectif de 60 milliards de dollars que le gouvernement Modi s’était fixé d’atteindre d’ici 2022, il est bien loin. D’un point de vue stratégique, la question clé est de savoir si ce taux peut être maintenu ? Pour cela, nous regardons la composition des agro-exportations.

Le riz occupe la première place dans les exportations agricoles, avec 17,7 millions de tonnes ™ évaluées à 8,8 milliards de dollars. Viennent ensuite les produits de la mer (6 milliards de dollars), les épices (4 milliards de dollars), la viande bovine (buffle) (3,2 milliards de dollars), le sucre (2,8 milliards de dollars), etc. (voir graphiques). Parmi ceux-ci, le riz et le sucre soulèvent des inquiétudes quant à la compétitivité et à la durabilité environnementale, car ce sont des consommateurs d’eau et fortement subventionnés par l’électricité bon marché/gratuite pour l’irrigation ainsi que les engrais. De plus, les exportations de sucre ont été davantage subventionnées pour éliminer les stocks intérieurs excessifs. Cela a conduit de nombreux pays exportateurs de sucre comme l’Australie, le Brésil, la Thaïlande, etc., à déposer une plainte contre l’Inde à l’OMC.

Cependant, notre principale préoccupation face à la flambée des exportations de riz et de sucre est sur le front de la durabilité. L’Inde est un pays en situation de stress hydrique avec une disponibilité en eau par habitant de 1 544 mètres cubes en 2011, susceptible de baisser encore à 1 140 mètres cubes d’ici 2050. Un kg de sucre a invariablement une consommation d’eau virtuelle d’environ 2 000 litres. Exporter 7,5 tonnes de sucre implique d’exporter au moins 15 milliards de mètres cubes d’eau. Dans le cas du riz, les besoins d’irrigation pour un kg varient de 3 000 à 5 000 litres, selon la topographie. Si nous prenons une moyenne de 4 000 litres et supposons que la moitié de cette quantité est recyclée dans les eaux souterraines, l’exportation de 17,7 tonnes de riz signifie une exportation virtuelle de 35,4 milliards de mètres cubes d’eau. Ensemble, les exportations de riz et de sucre impliquent que l’Inde a exporté plus de 50 milliards de mètres cubes d’eau. Toute stratégie durable pour les exportations de riz et de sucre doit garantir que ceux-ci sont produits avec beaucoup moins d’eau en adoptant des pratiques agricoles appropriées telles que le séchage par humidification alterné (AWD), le riz semé directement (DSR), l’irrigation goutte à goutte, etc.

Mais, à un niveau plus large du commerce agricole, on peut noter qu’au cours des sept années du gouvernement Modi, les exportations agricoles sont restées inférieures au niveau atteint au cours de l’EX14 (43,3 milliards de dollars) (voir graphiques). C’est l’année où l’excédent commercial agricole maximal (exportations moins importations) a été généré (27,8 milliards de dollars). C’est également à cette époque que l’agriculture indienne était la plus intégrée à l’échelle mondiale, le commerce agricole (exportations plus importations) représentant 20 % du PIB agricole. Il a glissé à 13,5% d’ici l’exercice 21, indiquant que l’Inde devient moins compétitive dans les exportations et plus protectionniste dans les importations, vraisemblablement au nom d’Atmanirbhar Bharat. Une stratégie à long terme devrait viser à conserver les ressources en eau rares, à réduire l’empreinte carbone, avec des tarifs plus bas. Une évaluation plus approfondie des exportations autres que le basmati révèle un autre fait intéressant : ces exportations proviennent en fait non seulement d’un niveau inférieur au MSP, mais également inférieur au prix moyen du mandi dans le pays, après ajustement pour le fret de mandi au port et les frais de chargement au port. Comment cela se passe-t-il ? Une possibilité est qu’une partie des approvisionnements via PDS et le Premier ministre Garib Kalyan Yojana s’échappent et augmentent les exportations de riz.

Il est grand temps que les décideurs réexaminent toute la gamme des systèmes rizicoles et sucriers, de leur MSP/FRP à leur production et approvisionnement, garantissant « plus de récolte par goutte ». Dans le cas du riz, l’approvisionnement devra être limité aux besoins du PDS, et au sein du PDS, il est grand temps d’introduire l’option des transferts monétaires directs. Tout cela contribuera grandement à promouvoir une meilleure diversification de nos agro-systèmes, une meilleure utilisation de nos réserves d’eau rares, des émissions de GES moindres, une économie sur l’utilisation improductive des ressources financières bloquées dans les stocks de céréales en plein essor avec la FCI. Et toutes ces économies peuvent être utilisées pour doubler les investissements dans la R&D agricole afin d’améliorer la productivité sur une base durable et d’améliorer les pratiques agricoles pour minimiser les émissions de carbone. Une stratégie axée sur l’exportation doit également minimiser les coûts logistiques en investissant dans de meilleures infrastructures et logistiques. Ce n’est qu’alors que l’on peut s’assurer de partager les retours de ces investissements avec les agriculteurs pour leur offrir de meilleures conditions de revenus plus élevés et plus stables.

Gulati est professeur de la Chaire Infosys pour l’agriculture et Juneja est consultante à l’ICRIER

