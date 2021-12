De l’assiette à la charrue : récolter le solaire pour mieux respirer

Pour remplacer le charbon dans la production d’électricité, le solaire et l’éolien sont la voie à suivre au niveau de toute l’Inde

Quand je suis né dans ce monde, je pensais que j’avais le droit de respirer l’air frais fourni gratuitement par la nature. Mais étant né et élevé à Delhi, j’ai maintenant l’impression que l’air frais est devenu un luxe, dont je ne peux profiter que quelques jours par an. Pour le reste, je dois haleter pour l’air frais. Ma durée de vie est déjà raccourcie de près de trois ans à cause de l’air pollué, selon les experts médicaux. Et si le statu quo continue, des millions de personnes dans la région de la capitale nationale (RCN) s’étoufferont alors qu’elle se transformera en une «chambre à gaz».

Les juges de la Cour suprême (SC) ont à juste titre renvoyé le gouvernement de Delhi et central pour ne pas avoir fait assez pour corriger cette situation désastreuse. Ils ont également remarqué quel message nous envoyons au monde. Si l’on regarde les capitales des pays du G20, l’indice de qualité de l’air (IQA) de Delhi du 1er au 15 novembre 2021 est de loin le pire à 312 (voir graphique). Mais la distinction de l’Inde va au-delà de Delhi. Le Rapport mondial sur la qualité de l’air de 2020 montre que sur les 30 villes les plus polluées au monde, 22 appartenaient à l’Inde. Le problème est donc beaucoup plus profond, faisant douter de la qualité de notre urbanisation.

Avant de penser à la façon de guérir cela, nous avons besoin d’un bon diagnostic. Selon le rapport du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique soumis à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la production d’énergie (essentiellement à base de charbon) est le principal coupable, avec une part de 44% dans les émissions de GES, suivie par fabrication et construction (18 %), agriculture (14 %), transports (13 %), procédés industriels et utilisation des produits (8 %) et brûlage des déchets (3 %).

Pour remplacer le charbon dans la production d’électricité, l’énergie solaire et éolienne est la voie à suivre au niveau de toute l’Inde. Dans ce contexte, le Premier ministre Narendra Modi a fait un travail louable à Glasgow en s’engageant à ce que 50 % de l’énergie indienne provienne de sources renouvelables d’ici 2030. Mais le modèle actuel de l’énergie solaire est fortement orienté vers les entreprises. Ils mettent en place de grands parcs solaires sur des terres dégradées ou moins fertiles. Ces parcelles de terrain sont dédiées uniquement à l’énergie solaire pour les 25 prochaines années. Il est bon du point de vue de l’efficacité de minimiser le coût de production d’électricité, qui est maintenant encore moins cher que le coût de l’énergie thermique. Mais et si on complétait ce modèle en développant des fermes solaires sur les champs des agriculteurs ? Cela nécessiterait que les panneaux solaires soient fixés à 10 pieds de hauteur avec un espacement suffisant pour laisser suffisamment de lumière solaire arriver aux plantes pour la photosynthèse. Ces « arbres solaires » peuvent alors devenir la « troisième culture » ​​pour les agriculteurs, leur procurant un revenu régulier tout au long de l’année, à condition que la loi leur permette de vendre cette électricité au réseau national. Le projet pilote du gouvernement de Delhi sur les terres d’Ujwa KVK sur ces lignes a montré que les agriculteurs peuvent gagner jusqu’à Rs 1 lakh par acre et par an grâce à cette « culture solaire ». Cela s’ajoute aux deux cultures qu’ils peuvent continuer à faire pousser sous ces arbres solaires. Cela doublera les revenus des agriculteurs en un an ! L’investissement des « arbres solaires » sur les champs des agriculteurs est toujours effectué par des entreprises. La seule chose que les agriculteurs doivent signer est une sorte de caution qu’ils ne déracineront pas ces arbres solaires pendant 25 ans, car c’est le cycle de vie de tels projets solaires. Doubler les revenus des agriculteurs d’ici 2022-2023 est un rêve auquel le Premier ministre Modi aspirait, et voici l’occasion de transformer ce rêve en réalité.

Mais permettez-moi de revenir à la pollution de Delhi. Selon le Système de prévision et de recherche sur la qualité de l’air (SAFAR), les raisons d’un IQA médiocre diffèrent d’un jour à l’autre. Par exemple, pendant les cinq jours du 9 au 13 novembre, 30 % de la pollution de l’air à Delhi était due au brûlage du chaume, 22 % aux transports, 18 % à des facteurs externes (autres que le brûlage du chaume), 12 % aux industries, 4 % de biocarburants, 8% de poussières et le reste local (6%). Mais cette contribution du brûlage du chaume tombera à seulement 8%, si la période considérée est du 30 octobre au 3 novembre 2021. Un jour particulier, disons le 7 novembre, le brûlage du chaume a contribué pour 48% à la pollution de l’air de Delhi, qui est tombée à seulement 2% le 18 novembre. Le fait est que même pendant une journée, lorsque l’IQA est supérieur à 350 et que les Delhiites sont déjà à bout de souffle, cette brûlure de chaume agit comme la dernière goutte proverbiale sur le dos du chameau. Le Centre doit s’asseoir avec les États voisins et proposer un plan pour réduire la superficie rizicole dans cette ceinture. Il est bien connu que la riziculture épuise rapidement la nappe phréatique et émet du méthane et de l’oxyde nitreux. Ainsi, les agriculteurs doivent être incités à passer à d’autres cultures grâce à de meilleurs rendements que la riziculture.

Pour lutter contre la pollution des véhicules, nous devons nous tourner massivement vers les véhicules électriques (VE), et plus tard peut-être vers l’hydrogène vert, lorsque sa production est compétitive par rapport aux combustibles fossiles. La mise à l’échelle des véhicules électriques nécessite rapidement la création de stations de recharge sur le pied de guerre, un peu comme nous avons développé des vaccins pour Covid-19 et agrandi les lits d’hôpitaux. Chaque parking dans les bureaux, les sociétés de logement, les hôtels, les hôpitaux, etc. doit disposer de points de recharge rapide. Il s’agit d’une opportunité commerciale, mais les décideurs politiques peuvent l’accélérer en modifiant les règles du jeu et en fournissant des subventions initiales sur les véhicules électriques, si besoin est, égales aux taxes imposées sur les véhicules diesel/essence. L’hésitation à acheter des véhicules électriques en raison du manque de bornes de recharge doit disparaître.

Cependant, Delhi a également besoin d’un bon puits de carbone. Le rajeunissement de la zone de crête avec une forêt dense et le développement de forêts épaisses des deux côtés de la Yamuna peuvent aider.

L’auteur est professeur titulaire de la Chaire Infosys pour l’agriculture à l’ICRIER

