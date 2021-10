De l’assiette à la charrue : rendre l’agriculture indienne moins émettrice de GES

Une politique carbone pour l’agriculture doit viser à réduire ses émissions tout en récompensant les agriculteurs par le biais de crédits carbone négociables à l’échelle mondiale.

Par Ashok Gulati et Purvi Thangaraj

Le sixième rapport d’évaluation du Groupe de travail 1 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a émis un « code rouge » pour l’humanité alors que nous nous précipitons vers une planète plus chaude de 1,5°C d’ici 2040. Le Royaume-Uni accueillera la 26e édition de l’ONU Conférence des Parties sur le changement climatique (CoP26) à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre, en vue d’accélérer l’action vers les objectifs de l’Accord de Paris. Le ministre de l’environnement, des forêts et du changement climatique, Bhupender Yadav, a déclaré que l’accent devrait être mis sur le financement climatique en termes de portée, d’échelle et de vitesse et le transfert de technologies vertes à faible coût.

Bien que les pays développés aient collectivement émis plus que leurs quotas d’émission estimés et gardent à l’esprit les arguments de la justice climatique, le monde est déjà trop tard pour agir sur le terrain. Les nations se disputent toujours sur les émetteurs historiques et sur qui devrait en assumer la responsabilité et le réparer. Mais, étant donné que 22 des 30 villes les plus polluées au monde se trouvent en Inde, cela devrait être une source de préoccupation majeure pour l’Inde. Selon le Global Carbon Atlas, l’Inde se classe au troisième rang des émissions totales de gaz à effet de serre, avec environ 2,6 milliards de tonnes (bt) d’équivalent CO2, précédée par la Chine (10 bt) et les États-Unis (5,4 bt) et suivie par la Russie (1,7 bt) et le Japon (1,2 bt). Parmi ces cinq principaux émetteurs absolus, les États-Unis ont les émissions par habitant les plus élevées (15,24 tonnes), suivis de la Russie (11,12 tonnes). Les émissions par habitant de l’Inde ne sont que de 1,8 tonne, ce qui est nettement inférieur à la moyenne mondiale de 4,4 tonnes. Mais les négociateurs ne seront probablement pas convaincus par cet argument des émissions par habitant.

Une alternative consiste à prendre les émissions par unité de PIB. Parmi les 5 principaux émetteurs absolus, la Chine se classe au premier rang avec 0,486 kg par $ PPA 2017, ce qui est très proche de la Russie avec 0,411 kg. L’Inde est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale (0,26 kg) à 0,27 kg, tandis que les États-Unis sont à 0,25 kg et le Japon à 0,21 kg. Mais, l’Inde s’est classée au 7e rang des pays les plus touchés en raison d’événements météorologiques extrêmes, enregistrant des pertes de 69 milliards de dollars (en PPP) en 2019 selon Germanwatch. Cela devrait être inquiétant.

Dans ses contributions déterminées au niveau national, l’Inde s’est engagée en 2016 à « réduire l’intensité des émissions de son PIB de 33 à 35 % par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030 ».

Les émissions mondiales sectorielles montrent que la production d’électricité et de chaleur, l’agriculture, la foresterie et d’autres utilisations des terres représentent 50 % des émissions. Mais la plus grande part du gâteau des émissions en Inde provient du secteur de l’énergie, suivi du secteur manufacturier et de la construction (18 %) et du secteur de l’agriculture, de la foresterie et de l’utilisation des terres (14 %), le reste étant partagé par les transports, l’industrie secteur des procédés et des déchets. La part de l’agriculture dans les émissions totales a progressivement diminué, passant de 28 % en 1994 à 14 % en 2016. Cependant, en termes absolus, elle est passée à ~ 650 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2018, ce qui est similaire aux émissions agricoles de la Chine. Les émissions agricoles indiennes proviennent principalement du secteur de l’élevage (54,6 %) sous forme d’émissions de méthane dues à la fermentation entérique et à l’utilisation d’engrais azotés dans les sols agricoles (19 %) qui émettent des oxydes nitreux ; la culture du riz dans des conditions anaérobies représente 17,5%, suivie de la gestion de l’élevage à 6,9% et du brûlage des résidus de récolte à 2,1%.

Une politique carbone pour l’agriculture doit viser à réduire ses émissions tout en récompensant les agriculteurs par le biais de crédits carbone négociables à l’échelle mondiale. Avec la plus grande population de bétail au monde (537 millions), l’Inde a besoin de meilleures pratiques d’alimentation avec un plus petit nombre de bovins avec une productivité plus élevée.

La riziculture sur environ 44 millions d’hectares est l’autre responsable des émissions de méthane, en particulier dans les zones irriguées du nord-ouest de l’Inde. Alors que le riz à semis direct et les pratiques alternatives humides et sèches peuvent réduire l’empreinte carbone dans les rizières, la vraie solution consiste à passer du riz au maïs ou à d’autres cultures moins gourmandes en eau. Dans ce contexte, autoriser le maïs pour l’éthanol peut aider non seulement à réduire notre dépendance aux importations de pétrole brut, mais aussi à réduire l’empreinte carbone. Si nous pouvons concevoir un système pour récompenser les agriculteurs pour ce changement en rendant le maïs plus rentable que le paddy, cela peut changer la donne. Les marchés mondiaux du carbone sont en croissance et l’Inde fera bien de rattraper son retard rapidement.

Les émissions de protoxyde d’azote provenant de l’utilisation d’engrais azotés ont augmenté d’environ 358 % entre 1980-81 et 2014-15. Une alternative pour une utilisation meilleure et efficace des engrais serait de promouvoir la fertirrigation et de subventionner les engrais solubles. Près de 70 % des engrais granulés qui sont jetés sur les plantes polluent l’environnement et s’infiltrent dans les eaux souterraines tout en les polluant. En fin de compte, le gouvernement devrait inciter et subventionner les gouttes pour la fertirrigation, passer du riz au maïs ou aux cultures moins gourmandes en eau, et promouvoir les engrais solubles au même taux de subvention que l’urée granulaire.

Gulati est professeur de la Chaire Infosys pour l’agriculture et Purvi est assistant de recherche, ICRIER

