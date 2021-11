De l’assiette à la charrue : une révolution agrotech a été semée

Actuellement, l’Inde semble avoir environ 600 à 700 startups agrotechnologiques, dont beaucoup utilisent l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), l’Internet des objets (IoT), etc., pour libérer le potentiel des mégadonnées pour une meilleure utilisation des ressources. efficacité, transparence et inclusivité.

Par Kavery Ganguly & Ashok Gulati

Les agro-startups, comme les startups dans d’autres domaines, se multiplient et tentent de lever des fonds. L’Inde est à côté des États-Unis et de la Chine dans l’espace des agri-startups. Selon Agfunder, l’Inde a connu une augmentation des financements, passant de 619 millions de dollars au premier semestre 2020 à 2 milliards de dollars au premier semestre 12021, précédée par les États-Unis (9,5 milliards de dollars) et la Chine (4,5 milliards de dollars). Une étude de 2020 d’EY évalue le potentiel du marché indien de l’agritech à 24 milliards de dollars d’ici 2025, dont seulement 1% a été capturé jusqu’à présent. Parmi les différents segments agrotechnologiques, les marchés de la technologie de la chaîne d’approvisionnement et de la production ont le potentiel le plus élevé, d’une valeur de 12,1 milliards de dollars. Actuellement, l’Inde semble avoir environ 600 à 700 startups agrotechnologiques, dont beaucoup utilisent l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), l’Internet des objets (IoT), etc., pour libérer le potentiel des mégadonnées pour une meilleure utilisation des ressources. l’efficacité, la transparence et l’inclusivité.

La pandémie les a aidés à se catapulter, et les lois agricoles 2020 peuvent leur donner un coup de pouce supplémentaire en fournissant un cadre juridique pour travailler avec les collectifs d’agriculteurs. Ici, nous nous concentrons sur certaines startups dans le domaine du marketing qui responsabilisent les agriculteurs, les petits opérateurs agroalimentaires et offrent aux consommateurs un meilleur rapport qualité-prix.

Ninjacart, Dehaat et Crofarm (Otipy) sont trois des nombreuses startups qui redéfinissent le marché agroalimentaire. Leur nouveauté ne se limite pas à responsabiliser les agriculteurs mais englobe également la cooptation des épiceries locales ainsi que des petites entreprises agroalimentaires. Cela contraste avec la vague de vente au détail organisée du milieu des années 2000, où les moyens de subsistance des détaillants non organisés et des petites entreprises étaient perçus comme menacés.

Certaines tendances intéressantes se dessinent.

Plusieurs modèles d’engagement : Ninjacart a commencé comme une entreprise de l’agriculteur au consommateur (F2C), mais est rapidement passé à l’entreprise de l’agriculteur à l’entreprise (F2B), reconnaissant la nécessité de relever les défis auxquels l’écosystème agroalimentaire est confronté et d’obtenir des effets à plus grande échelle. Dehaat Beej se Baazar Tak est une startup de services agroalimentaires à pile complète qui s’engage à travers des modèles B2F et F2B. Il utilise la science des données, l’agroscience et l’analyse pour nourrir un écosystème florissant d’agriculteurs, de micro-entrepreneurs et d’acheteurs institutionnels. Crofarm est une chaîne d’approvisionnement numérique F2B qui gère la logistique, les stocks et l’approvisionnement en produits frais directement des fermes aux chaînes de vente au détail comme Big Bazaar, Reliance Retail, BigBasket et Grofers. Otipy de Crofarm est une plate-forme de commerce social F2B2C basée sur une application qui fournit (en plus de l’épicerie et d’autres articles ménagers) des fruits et légumes provenant directement des agriculteurs aux consommateurs par l’intermédiaire de leurs revendeurs partenaires.

Tendances prometteuses en matière d’investissement et de valorisation : avec un financement total de 162 millions de dollars depuis juin 2014, Dehaat a levé 115 millions de dollars rien qu’en octobre 2021, ce qui est considéré comme l’un des plus gros financements dans le domaine de l’agrotech. Son évaluation, au 20 janvier 2021, était de 158 millions de dollars. Ninjacart a levé des fonds d’une valeur de 222 millions de dollars depuis mars 2016 et est évalué à 503 millions de dollars (au 21 octobre 2020). Avec un financement total de 16,9 millions de dollars depuis juillet 2016, Crofarm est valorisé à 24,4 millions de dollars au 16 juillet 2021. Depuis 2019, Otipy a levé 12,7 millions de dollars, dont 10,2 millions de dollars en juillet 2021.

Empreinte croissante des startups agrotechnologiques : Dehaat est présent dans le Bihar, le Bengale occidental, l’Odisha et l’Uttar Pradesh, travaillant avec 6 50 000 agriculteurs à travers 1 890 centres Dehaat. Ninjacart s’approvisionne en produits frais auprès des fermes et des fournitures aux détaillants, restaurants, épiceries et magasins kirana, et aux petites entreprises, et est opérationnel dans près de 11 villes. Avec un réseau d’agriculteurs de plus de 10 000, Crofarm a servi plus de 1 lakh de consommateurs et 5 000 entreprises. Otipy est devenu l’une des plates-formes les plus populaires basées sur des applications avec près de 2 lakh de clients et plus de 8,25 lakh de téléchargements mobiles. Il travaille actuellement avec plus de 10 000 revendeurs dans la RCN de Delhi et est également présent dans l’Uttar Pradesh, le Gujarat et l’Himachal Pradesh. Environ 70% des revendeurs sont des femmes.

Impact démontré : Ninjacart a réduit le gaspillage à 4 % par rapport à jusqu’à 25 % dans les chaînes traditionnelles grâce à un calendrier de récolte axé sur la demande. L’optimisation de la logistique a permis une livraison en moins de 12 heures au tiers du coût des chaînes traditionnelles. Les revenus nets des agriculteurs auraient augmenté de 20 %. Dehaat a permis aux agriculteurs d’obtenir jusqu’à 50 % d’augmentation de leurs revenus grâce aux économies réalisées sur les coûts des intrants, à l’augmentation de la productivité agricole et à une meilleure découverte des prix.

Les plateformes de commerce électronique dirigées par des startups Agritech peuvent potentiellement orienter la transition des marchés agricoles contrôlés par le gouvernement vers des marchés numériques davantage axés sur la demande. Cependant, la durabilité et l’évolutivité de ces entreprises doivent encore être testées. Le partenariat startup-FPO peut être renforcé dans le cadre du programme du Centre visant à ajouter 10 000 nouveaux FPO d’ici 2024. Le réseau de startups agrotechnologiques, d’incubateurs, d’accélérateurs et d’investisseurs doit travailler en étroite collaboration avec les décideurs politiques, les universitaires et les groupes de réflexion pour créer des solutions à valeur partagée. dans le système agroalimentaire dynamique de l’Inde. Si les politiques, les institutions et les partenariats sont en mesure d’exploiter l’élan actuel, l’écosystème des startups peut être la révolution technologique de prochaine génération dans le secteur agroalimentaire.

Co-écrit avec Kavery Ganguly, chercheur principal, ICRIER

Ganguly est chercheur principal et Gulati est professeur à la Chaire Infosys pour l’agriculture, ICRIER

