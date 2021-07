De l’assiette à la charrue : une terre de lait et d’argent

Amul MD RS Sodhi affirme également que cette augmentation est très faible et ne récupère pas les coûts accrus de logistique et d’emballage, etc.

Par Ashok Gulati et Ayushi Khurana

L’AMUL vient d’augmenter ses prix du lait pour les consommateurs de Rs 2/litre, et c’est devenu une nouvelle nationale. Cette augmentation est d’environ 4% des prix existants, et bien en deçà de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui a déjà franchi la limite de tolérance du RBI à 6%. Les producteurs laitiers disent que cette augmentation des prix du lait n’est pas proportionnelle à l’augmentation de leurs coûts d’alimentation et d’autres, et qu’elle réduira leurs marges bénéficiaires. Amul MD RS Sodhi affirme également que cette augmentation est très faible et ne récupère pas les coûts accrus de logistique et d’emballage, etc. « position accommodante » sur la politique monétaire.

Le lait est une étude de cas importante pour l’ensemble de notre secteur agricole. C’est le plus gros produit agricole en termes de valeur, supérieur à la valeur combinée du paddy (riz), du blé et de la canne à sucre. En outre, l’Inde est le plus grand producteur de lait au monde, avec une production estimée à 208 millions de tonnes pour l’exercice 2021, bien au-dessus des États-Unis (avec environ 100 millions de tonnes). Le secteur laitier indien est dominé par les petits exploitants, avec un troupeau moyen de 4 à 5 animaux. Il n’y a pas de prix de soutien minimum (MSP) pour le lait. Le prix du lait aux agriculteurs est de la nature d’un contrat entre l’entreprise et les agriculteurs. Dans l’ensemble, le prix du lait est largement déterminé par les forces de l’offre et de la demande. L’augmentation des coûts de production entre du côté de l’offre, mais le côté de la demande ne peut être ignoré. En conséquence, la croissance globale du secteur laitier au cours des 20 dernières années se situe entre 4 et 5 % par an, s’accélérant dernièrement à 6 %. En comparaison, les céréales ont augmenté d’environ 1,6 % par an au cours de la même période.

Il est bien connu que l’innovation institutionnelle du modèle coopératif sous l’« Opération Flood » (OF) au cours des années 1970, dirigée par Verghese Kurien, a transformé ce secteur. Cependant, même après cinq décennies, les coopératives ne transformaient que 10 % de la production totale de lait. Les portes de la participation organisée du secteur privé ont été ouvertes en partie lors des réformes de 1991, mais entièrement en 2002-03 sous la direction d’Atal Bihari Vajpayee, lorsque le secteur laitier a été complètement retiré de sa licence. La production laitière a enregistré un taux de croissance de 4,7% entre FY04 et FY14, qui est passé à 6% entre FY15 et FY21. Selon un rapport de la NDDB, la « capacité créée par les entreprises laitières privées au cours des 15 dernières années équivaut à la capacité mise en place par les coopératives depuis plus de 30 ans ».

Hatsun Agro Products Ltd (HAP), basée au Tamil Nadu, est la plus grande entreprise laitière du secteur privé en Inde avec un approvisionnement en lait de 32 LLPD avec environ 20 usines de transformation. HAP a osé se lancer dans la commercialisation du lait liquide en 1995, lorsque les coopératives dominaient ce marché. Actuellement, HAP produit une gamme de produits à valeur ajoutée, notamment du fromage, de la crème glacée et du caillé. Plusieurs autres entreprises laitières privées comme Parag Milk Foods Ltd (Maharashtra), Prabhat Dairy (Maharashtra), Heritage Foods Ltd. (Hyderabad), Dodla Dairy Ltd (Hyderabad), Ananda (Uttar Pradesh) et Nestlè India Ltd achètent 10-20 LLPD de lait.

De nombreux « entrepreneurs laitiers » en démarrage sont venus avec une expérience prometteuse du lait de la ferme à la maison. Country Delight livre du lait frais à la porte du consommateur et vous offre un kit de test de qualité à la maison.

Stellapps Technologies travaille à la numérisation de la chaîne d’approvisionnement laitière en Inde en permettant la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement du lait pour les entreprises laitières. Ils ont numérisé la santé du bétail, la production de lait, l’approvisionnement en lait, les tests de lait et la gestion de la chaîne du froid via l’Internet des objets (IoT) et le cloud SmartMoo basé sur des capteurs. L’entreprise touche actuellement 11,5 millions de litres de lait chaque jour et touche 2,6 millions d’agriculteurs et un million de bovins dans environ 35 000 villages indiens.

La Vision 2050 de l’Indian Grassland and Fodder Research Institute estime que l’Inde aura un déficit de fourrage vert d’environ 30 % d’ici 2030. unité fourragère verte. Il permet aux agriculteurs de cultiver du fourrage vert frais toute l’année sans sol dans un environnement contrôlé et des ressources en eau limitées. Elle a mis en place plus de 130 unités à travers le pays pour pallier le déficit de fourrage vert.

La technologie du sperme sexé aide à prédéterminer le sexe de la progéniture en triant les chromosomes X et Y à partir du mélange naturel de spermatozoïdes. BAIF pilote ce changement en fournissant du sperme trié sexué de qualité provenant de races bovines et de buffles exotiques et indigènes. Il a réalisé plus de 1 50 000 inséminations à semence triée avec un taux de conception de 44,3 % et 90 % de naissances de femelles.

Le résultat de tout cela est de laisser les prix être déterminés par les forces de l’offre et de la demande. L’accent devrait être mis sur les innovations pour réduire les coûts, augmenter la productivité, garantir la sécurité alimentaire et devenir compétitif à l’échelle mondiale. Cela aidera à la fois les agriculteurs et les consommateurs. Des coopératives comme Amul ont fait un excellent travail pendant l’OF, et le font toujours, mais avec l’entrée de grands acteurs du secteur privé, la créativité et la concurrence ont augmenté.

Gulati est professeur de la Chaire Infosys pour l’agriculture et Khurana est chercheur, ICRIER

