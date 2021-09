De Laurentiis travaille sur son propre projet Superliga

15/09/2021 à 11h50 CEST

La Super League était (ou est) un projet qui ne semble pas avoir fait son chemin dans les échelons supérieurs du football, mais il a laissé l’idée en suspens.

Maintenant, l’une des nouvelles voix qui en parle est Aurelio De Laurentiis, président de la Naples, dans une interview accordée au Daily Mail quelques heures avant les débuts de son équipe contre Leicester en phase de groupes de la Ligue Europa.

“Ces deux compétitions (Ligue des Champions et Ligue Europa) ne génèrent pas assez de revenus pour les clubs pour justifier de participer au tournoi. Pour être compétitif, il faut beaucoup de joueurs de haut niveau. Cela signifie que vous devez dépenser plus et que les prix en argent des compétitions européennes n’en tiennent pas compte », a déclaré De Laurentiis.

Pour ces idées, De Laurentiis travaille sur un projet alternatif similaire à la Superliga : “Nous devons réduire le nombre de courses en réduisant les divisions à travers l’Europe. De plus, l’idée est de créer un championnat d’Europe avec un système d’inscription démocratique, basé sur ce que les équipes réalisent dans leurs compétitions nationales. »

La grande différence du projet du président de Naples est la méritocratie avec laquelle il pourrait entrer dans cette nouvelle compétition, qui générerait des chiffres millionnaires.

« J’ai examiné un projet prêt à apporter 10 000 millions d’euros au football européen, mais qui demande de la volonté et une indépendance totale“, a-t-il assuré.

Au point qui coïncide avec les promoteurs de la Superliga et, plus précisément, avec leur porte-parole Florentino Pérez, c’est dans la perte d’intérêt de la part des jeunes.

“Si nous ne changeons pas les règles du jeu et n’en faisons pas un meilleur spectacle, les jeunes nous abandonneront et le football cessera d’être au centre de nos vies. Mes recherches me disent que les personnes âgées de 8 à 25 ans ont arrêté de regarder le football et préfèrent jouer avec leur téléphone ; ils ont complètement transformé nos enfants », a conclu De Laurentiis.