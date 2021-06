De l’automatisation à la gamification, pourquoi la publicité mobile est là pour un avenir dynamique

Les prévisions 2021 de la société de médias dentsu sur les dépenses publicitaires mondiales prévoyaient une croissance importante des dépenses publicitaires mobiles à travers le monde, le marché indien ayant presque doublé ses dépenses publicitaires mobiles entre 2019 et 2020

Par Shaan Raza

Alors que les marques rivalisent pour attirer l’attention des clients dans un espace de marché de plus en plus encombré, l’espace du marketing numérique connaît une évolution rapide et des changements révolutionnaires. La pénétration croissante des smartphones et des appareils mobiles a entraîné le besoin de stratégies publicitaires à plusieurs volets qui peuvent attirer les consommateurs en déplacement. La pandémie de Covid 19 a encore accéléré le passage à la publicité numérique tout en réduisant les dépenses publicitaires traditionnelles à la télévision et dans la presse écrite. Le récent rapport de la société d’investissement dans les médias Group M sur adex prévoyait une croissance de 23,2 % des dépenses publicitaires en 2021, les dépenses numériques devant augmenter le plus.

Cet écosystème va croître de façon exponentielle dans les temps à venir, nous voyons déjà cet écosystème passer de l’obscurité à la livraison de campagnes axées sur les performances pour les annonceurs. Cet écosystème offre à la fois la portée et la fréquence souhaitées par l’annonceur et garantit également un engagement client transparent.

Dans l’espace du marketing numérique, c’est la publicité mobile qui recueille de plus en plus une part d’esprit parmi les spécialistes du marketing. Soutenu par la pénétration croissante des smartphones et des données 4G, y compris le futur écosystème 5G, le mobile est en train de devenir le mode préféré de consommation des médias, faisant de la diffusion mobile un élément central de la stratégie de publicité numérique. Alors que le mobile occupe de plus en plus l’espace d’un appareil numérique principal pour accéder à Internet, les spécialistes du marketing considèrent le marketing mobile comme le principal facteur déterminant.

Les dépenses publicitaires pour mobile continueront d’augmenter

Fait intéressant, on estime que les dépenses publicitaires sur mobile à l’échelle mondiale ont dépassé les dépenses publicitaires sur les ordinateurs pour la première fois en 2018. Alors que le marketing mobile continue d’occuper une place centrale dans les stratégies des spécialistes du marketing numérique, les dépenses publicitaires sur mobile connaissent depuis une augmentation continue. Les prévisions 2021 de la société de médias dentsu sur les dépenses publicitaires mondiales prévoyaient une croissance importante des dépenses publicitaires mobiles dans le monde, le marché indien ayant presque doublé ses dépenses publicitaires mobiles entre 2019 et 2020. Avec plus de 500 millions d’Indiens utilisant des smartphones, une écrasante majorité des Le consommateur prend aujourd’hui ses décisions d’achat via des appareils mobiles. Les applications mobiles – des médias sociaux au commerce électronique en passant par les jeux – restent l’espace où l’écrasante majorité du temps des consommateurs est consacrée. De toute évidence, les spécialistes du marketing conçoivent de nouvelles stratégies créatives et technologiques pour bouleverser leur jeu publicitaire mobile. Dans la publicité pour les applications, l’engagement des clients via la gamification, les créations qui s’intègrent parfaitement dans le contenu des éditeurs et l’utilisation accrue de l’automatisation sont des tendances clés qui conduisent la publicité mobile à l’avenir.

L’automatisation sera la clé

L’automatisation du marketing mobile aide de plus en plus les marques à personnaliser et personnaliser leurs campagnes publicitaires et leur permet d’obtenir une meilleure segmentation et un meilleur ciblage de la clientèle. Des plates-formes d’automatisation du marketing robustes sont donc la clé d’un avenir de marketing d’applications efficace.

Alors que les plates-formes d’automatisation du marketing traditionnelles utilisées sur les ordinateurs de bureau sont efficaces pour collecter des informations client élémentaires telles que les habitudes de navigation, les préférences d’achat, etc., les plates-formes d’automatisation du marketing mobile vont plus loin et permettent aux spécialistes du marketing d’automatiser la communication avec les consommateurs. Ainsi, une fois alignée sur vos besoins, une plate-forme de marketing mobile automatisée continuera de collecter des informations sur les utilisateurs, de compléter son identification et sa segmentation des consommateurs et de les suivre avec des notifications continues, des e-mails, des recommandations de produits et des messages dans les applications.

Alors que les marques visent à générer du contenu et des stratégies d’engagement spécifiques aux mobiles, l’automatisation du marketing mobile leur permet d’optimiser les campagnes grand public, de communiquer en temps réel, d’améliorer leur retour sur investissement et d’assurer un engagement et une fidélisation efficaces des consommateurs.

La publicité native mobile pour occuper le devant de la scène

Les bannières et les annonces display ayant de moins en moins d’effet sur les consommateurs et le blocage des publicités devenant un phénomène courant, la publicité native est devenue un moyen plus fiable et plus efficace de sensibiliser les consommateurs. Tout comme la publicité native sur ordinateur, la publicité native sur mobile devient également un choix privilégié pour les spécialistes du marketing.

La publicité native permet de créer une campagne de communication qui s’intègre parfaitement au contenu de l’éditeur. La nature in-feed et organique des annonces natives les rend plus fiables pour les consommateurs. De plus, étant aussi proches de l’apparence visuelle de l’application, ils ne perturbent ni ne dérangent l’œil du consommateur. Les publicités natives entraînent donc démesurément plus de leads, d’achats et un meilleur retour sur investissement. L’avenir de la publicité mobile s’oriente donc vers les tendances de la publicité native.

La publicité mobile « gamifiée » la prochaine chose « IT »

Les fans de jeux en ligne ne manquent pas. Ainsi, lorsque votre stratégie publicitaire mobile adopte des fonctionnalités de gamification, elle attirera forcément plus de regards et de clics par rapport aux publicités traditionnelles. La gamification est essentiellement une stratégie consistant à incorporer des fonctionnalités de jeu dans le contenu publicitaire ou marketing. Par exemple, un contenu faisant la promotion d’un outil éducatif peut demander aux téléspectateurs de participer à un quiz pour attirer leur attention, améliorer l’engagement et offrir des récompenses.

Il s’agit d’une stratégie tacite plutôt que d’une campagne publicitaire directe pour engager les consommateurs avec votre marque et augmenter le rappel et la fidélité de la marque. À mesure que les stratégies marketing évoluent, la gamification de la publicité mobile est en train de rattraper son retard en tant que phénomène.

La publicité dans l’application pour gagner en popularité

Bien que les sites Web mobiles et les applications mobiles présentent de nombreuses similitudes, il existe des différences clés qui rendent la publicité intégrée plus lucrative pour les marques. Premièrement, la croissance spectaculaire des applications mobiles signifie qu’une écrasante majorité de personnes passent leur temps dans l’application tout en utilisant des appareils mobiles. Un rapport sur les tendances des applications mobiles de la plate-forme d’analyse Adjust a signalé une augmentation des installations d’applications de 31 % en glissement annuel au premier trimestre 2021. Ainsi, le temps quotidien moyen passé sur les applications est bien supérieur au temps passé sur les sites Web mobiles. Deuxièmement, un certain nombre de fonctionnalités des applications mobiles rendent la publicité intégrée plus efficace. Un environnement intégré à l’application ne dépend pas des cookies et collecte mieux les informations et les données des utilisateurs, permettant aux annonceurs de générer des campagnes plus personnalisées et d’obtenir un meilleur ciblage des consommateurs. La possibilité de suivre l’emplacement via des applications ajoute encore à la précision de la stratégie marketing. Cette précision de suivi permet également aux achats programmatiques d’être plus précis et efficaces. Troisièmement, la publicité in-app atteint invariablement un taux de clics plus élevé. Rien d’étonnant à ce que la demande de publicités dans les applications augmente considérablement. Selon une analyse de marché de Grand View Research, le marché mondial de la publicité intégrée aux applications devrait croître à un TCAC de 19,4 % entre 2019 et 2025.

L’auteur est directeur général adjoint, Optimize Media, India business

