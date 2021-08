De l’autre côté de l’allée : État de « l’État de la nation », écrit P Chidambaram

Le PM Narendra Modi lors de la 75e fête de l’indépendance à New Delhi (Image PTI)

L’un des discours les plus attendus des dirigeants mondiaux est le discours annuel sur l’état de l’Union du président américain au Congrès américain, car les politiques des États-Unis ont un impact sur d’autres pays. L’allocution annuelle du Premier ministre indien le 15 août, jour de l’indépendance de l’Inde, n’est pas si suivie, mais d’un intérêt considérable. La célébration du Jour de l’Indépendance n’est pas un spectacle haut en couleurs comme le défilé de la Fête de la République, mais le discours compense les chars, le défilé et le défilé aérien.

L’adresse du jour de l’indépendance des remparts du Fort Rouge a acquis une signification particulière depuis l’époque de Jawaharlal Nehru. J’appelle ça le discours sur l’état de la nation. C’est une tradition de Nehru que M. Narendra Modi n’a ni démystifiée ni rejetée. Dans le cas de M. Modi, cependant, ses discours du 15 août ne sont pas remarquables parce qu’ils ne sont pas très différents de ses discours lors des rassemblements électoraux – moins ses railleries de marque à l’opposition (par exemple, Didi-oh-Didi).

Passons maintenant au fond du huitième discours de M. Modi. Il s’agissait principalement d’un récit des « réalisations » de son gouvernement. Malheureusement, peu de médias étaient disposés à vérifier les faits et les annonces (comme ils le font aux États-Unis). Une jeune équipe, guidée par le professeur Rajeev Gowda, a fait cet exercice et je souhaite partager quelques-uns des résultats avec vous.

Inspiré de la pandémie

Les Indiens ont combattu la pandémie de coronavirus. Nous avions plusieurs défis devant nous pour lutter contre la pandémie, nous avons progressé sur tous les fronts. Tout au long de cela, nous sommes devenus autonomes… La plus grande campagne de vaccination au monde se déroule en Inde.

D’après le nombre officiel de morts (4 33 622), il s’agit du troisième plus élevé au monde, mais le nombre officiel a été exposé par de nombreuses études indépendantes. Le nombre de décès est, par consensus parmi les experts, au moins 10 fois plus élevé, ce qui signifie que l’Inde a le nombre de morts le plus élevé de tous les pays. Au cours de la deuxième vague, nous avons désespérément cherché et accepté l’aide de plus de 40 pays pour des concentrateurs d’oxygène, des ventilateurs, des kits de test, etc. Sur les vaccins, le gouvernement a discrètement enterré la vantardise du vaccin maitri, arrêté les exportations (laissant de nombreux petits pays à sec ) et a supplié la Russie et les États-Unis de se faire vacciner. En premier lieu, il n’y avait aucun mérite à revendiquer l’autosuffisance en matière de vaccins. Heureusement, le gouvernement a accepté le vaccin Spoutnik et a entamé des négociations avec d’autres fabricants mondiaux pour la fourniture de leurs vaccins. L’insuffisance de l’offre continue d’entraver le programme de vaccination. Au moment où j’écris, l’Inde a administré une dose à 44 01 02 169 personnes et deux doses à 12 63 86 264 personnes. L’objectif de vacciner entièrement l’ensemble de la population adulte d’ici fin décembre 2021 (95-100 crore) a été abandonné.

L’Inde a donné du grain à plus de 80 crore, le monde en discute.

Il y a environ 27 crore familles en Inde (en moyenne 5 membres par famille). Si 80 crore de personnes ont reçu du grain à raison de 5 kg par personne, cela devrait être reflété dans le prélèvement de grain du stock de la FCI. Le prélèvement annuel (de riz et de blé) est en effet passé de 66 millions de tonnes en 2012-13 à 62 millions de tonnes en 2018-19 et 54 millions de tonnes en 2019-20. Au cours de l’année pandémique 2020-2021, elle est passée à 87 millions de tonnes. Cela signifie que tous les bénéficiaires visés n’ont pas reçu de céréales gratuites. Une enquête menée par l’Université Azim Premji a révélé que seulement 27 pour cent des ménages ont déclaré recevoir des prestations complètes dans le cadre du régime des 5 kg (Garib Kalyan Anna Yojana). Dans l’indice de la faim dans le monde, l’Inde a été classée 94e sur 107 pays.

Comme l’objectif de « toilettes pour tous » a été atteint, nous avons besoin d’une couverture à 100 % pour tous les autres régimes.

« Des toilettes pour tout le monde » est une affirmation creuse. Des milliers de toilettes qui ont été « construites » n’existent pas ou sont utilisées pour le stockage. Selon la National Health Survey-5, plus d’un tiers de la population rurale de cinq États n’avait pas de toilettes dans sa maison. Une enquête menée par l’Organisation nationale de la statistique en 2018 a révélé que 28,7% des personnes dans les ménages ruraux n’avaient pas accès à des toilettes et 32% pratiquaient la défécation à l’air libre.

Nous aurons plusieurs usines d’oxygène dans le pays dans les années à venir.

En octobre 2020, huit mois après la prise de décision, des appels d’offres ont été lancés pour installer des usines d’oxygène PSA dans les hôpitaux publics. Le 18 avril 2021, le ministère de la Santé a tweeté que sur les 163 usines d’oxygène proposées (d’autres ont été ajoutées plus tard), seules 33 usines avaient été installées. Scroll, une organisation médiatique, a découvert que seules cinq usines d’oxygène étaient opérationnelles.

Nous avons décidé d’investir Rs 100 lakh crore pour une infrastructure moderne.

Le PM a peut-être pensé que personne ne se souviendrait qu’il avait fait la même annonce au même endroit le 15 août 2019 et le 15 août 2020. Il le fera peut-être à nouveau le 15 août 2022. Il faut être heureux que le Le plan d’investissement dans les infrastructures augmente, de manière invisible, au rythme de 100 lakh crore de Rs chaque année !

Il y a plus, mais c’est un exercice fastidieux. je vais m’arrêter.

Les faits sont banals et ennuyeux. Le faux est excitant. Vérifier les faits est dangereux, colporter de faux est passionnant. Vous pouvez choisir ce qui rendra votre pays formidable et ce qui rendra votre journée lumineuse.

