De l’autre côté de l’allée : l’affaire des emplois manquants, écrit P Chidambaram

Le nombre d’emplois dans les entreprises indiennes qui emploient 10 personnes ou plus a-t-il augmenté depuis 1947 ? C’est ce que nous appelons « une évidence ». La réponse est oui. Modifier l’année de référence en 2013-14. La réponse sera toujours oui, à moins que l’économie n’ait été dévastée par la guerre, la famine ou des calamités naturelles. Un navire en route, même sans une main ferme au volant, naviguera, dans des circonstances normales, vers l’avant.

La vraie question n’est pas de savoir si l’emploi total a augmenté depuis 2013-14, la dernière année du gouvernement de l’UPA. Le BJP a promis de créer 2 millions d’emplois par an. En sept ans, leur gestion « habile » de l’économie aurait dû créer 14 millions de nouveaux emplois dans les secteurs formel et informel, mais ce n’est pas le cas.

Combien d’emplois ?

Il y a quelques jours, le ministère du Travail et de l’Emploi a publié un rapport sur une enquête sur les entreprises employant 10 travailleurs ou plus dans neuf secteurs qui représentent 85 pour cent de l’emploi total (le secteur formel). Le rapport a conclu que l’emploi total s’élevait à 3,08 crore contre 2,37 crore en 2013-14 (sixième recensement économique), soit une augmentation de 71 lakh emplois en sept ans. En extrapolant le nombre pour couvrir d’autres secteurs, l’augmentation serait, au maximum, de 84 lakh emplois. Le rapport ne semble pas avoir couvert le secteur informel ou le secteur agricole. Le rapport revendique la “croissance la plus impressionnante” allant de 22% (fabrication) à 68% (transport) à 152% (IT/BPO) – mais, rappelez-vous, tout cela ne représente que 71 lakh emplois !

Depuis que le gouvernement a mis fin à l’enquête périodique sur le travail, nous sommes obligés de chercher d’autres sources. Les données sont importantes pour, pour reprendre les mots du gouvernement, « l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et l’exécution fondée sur des statistiques ».

Autres données crédibles

Les plus crédibles sont les données sur l’emploi et le chômage recueillies et publiées par le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE). Dans une courte note, M. Mahesh Vyas a résumé les conclusions essentielles des données à la fin de la troisième semaine de septembre 2021. J’ai essayé de les capturer dans un tableau :

Le CMIE a raison lorsqu’il dit que « la récupération de l’Inde après les blocages de Covid-19 a été rapide, partielle, épuisée… ». Marquez le mot épuisé. Se vanter de tout type de reprise – V ou tout autre forme d’alphabet – passe à côté du point crucial qu’à moins d’atteindre le niveau d’emploi total atteint en 2019-2020 et de dépasser ce niveau, la soi-disant « reprise » est illusoire .

Les gens doivent avoir des emplois et les revenus qui vont avec. Toute « reprise » économique qui ne restaure pas l’ancien niveau d’emplois, et ne dépasse pas ce niveau, est dénuée de sens pour la population. La technologie, les nouvelles machines, les nouveaux processus et l’intelligence artificielle peuvent apporter de la croissance, mais si cette croissance ne rétablit pas les anciens emplois ou ne crée pas de nouveaux emplois, nous avons un énorme problème à résoudre. Le gouvernement a obstinément refusé de reconnaître que l’Inde a, en effet, un tel problème ; il est encore moins disposé à prendre des mesures pour régler ce problème.

Force de rétrécissement, taux de glissement

La diminution de la main-d’œuvre indique un autre problème grave. Tant le taux de participation à la population active (LFPR) que le taux d’emploi en août 2021 sont nettement inférieurs aux taux correspondants en février 2020 (voir tableau). La conclusion logique est qu’un nombre important de personnes se sont retirées du marché du travail (c’est-à-dire qu’elles ont cessé de chercher un emploi) et que le nombre de personnes travaillant (occupées) a également diminué. À moins que ces deux ratios ne soient inversés, il n’y a aucun moyen de doubler rapidement la taille du PIB ou de surclasser des économies plus grandes comme l’Allemagne ou le Japon.

Le CMIE a également calculé l’augmentation cumulée nette de l’emploi total entre septembre 2020 et septembre 2021 : il s’agit d’un maigre 44 483. Des emplois ont été et sont perdus ; de nouveaux emplois sont créés ; mais si l’augmentation nette sur 12 mois n’est que de 44 483, que dit-elle de la gestion de l’économie et des prétentions pompeuses des ministres et conseillers économiques ? M. Vyas observe, pertinemment, que cela « indique un épuisement prématuré du processus de recouvrement. C’est grave car alors que la création d’emplois supplémentaires est au point mort, le flux d’ajouts au stock de population en âge de travailler se poursuit ».

Il y a des conclusions plus déprimantes si nous soumettons les données à une analyse basée sur le genre ; ou regardez les chiffres à travers une lentille rurale vs urbaine ; ou examiner la « qualité » des emplois. Le secteur agricole a été le sauveur. Il a absorbé une main-d’œuvre supplémentaire de l’ordre de 46 lakhs entre mars 2020 et août 2021, mais l’Inde rurale a perdu 65 lakhs d’emplois non agricoles au cours de la même période. Les gens sont passés d’emplois non agricoles à des emplois agricoles, mais ce n’est peut-être qu’un chômage déguisé.

Je souhaite que le premier ministre aborde les questions du chômage et de l’emploi dans son prochain Mann ki baat. Qu’il jette les rapports aseptisés et résumés du ministère des Finances et parle à de vraies personnes qui ont perdu leur emploi et à des jeunes qui cherchent désespérément un emploi. Ils peuvent lui dire des vérités amères.

